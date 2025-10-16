পাক আকাশসীমায় ভারতীয় বিমানের জন্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ল

পাক আকাশসীমায় ভারতীয় বিমানের জন্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ল
পাকিস্তান তাদের আকাশসীমায় ভারতীয় বিমানের জন্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ 23 নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং পারস্পরিক বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি রেখেছে।
ইসলামাবাদ, 16 অক্টোবর: ভারতীয় বিমানের উপর আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ 23 নভেম্বর, 2025 পর্যন্ত বাড়িয়েছে পাকিস্তান। পাক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমানবাহিনীর কাছে একটি নতুন নোটিশের (NOTAM) মাধ্যমে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা ভারতে যাতায়াতকারী অসামরিক ও সামরিক বিমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটি দুই দেশের মধ্যে চলা আকাশসীমা বিরোধের মেয়াদ বৃদ্ধির নজির।
ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় 26 জন নিহত হওয়ার পর, 2025 সালের 23 এপ্রিল এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এরপর থেকে পাকিস্তান পর্যায়ক্রমে আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়েছে। আকাশসীমায় নিষেধাজ্ঞার ফলে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির পরিষেবা পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছে ৷ কারণ, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে ফ্লাইটগুলিকে দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল রুটে যাত্রা করতে হচ্ছে।
জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণার পাল্টা ভারতীয় বিমানের জন্য পাক আকাশসীমায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে শেহবাজ শরিফের সরকার ৷ তবে বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, পাকিস্তানের আকাশসীমা ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিমান চলাচলের থেকে রাজস্ব বাবদ আয় উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পুলওয়ামা হামলার পর একই রকম ভাবে আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে পাকিস্তানের প্রায় 100 মিলিয়ন ডলারে বা ভারতীয় মূল্যে প্রায় 800 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয় হিন্দুস্তান টাইমস-এর একটি প্রতিবেদনে ৷
বিজনেস টু ডে-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2019 সালে পাকিস্তানের আকাশসীমা অতিক্রমকারী বোয়িং 737-এর জন্য চার্জ ছিল প্রায় 580 ডলার এবং বৃহত্তর বিমানের জন্য চার্জ ছিল আরও বেশি। সেই সময় পুলওয়ামা হামলার পর ভারতের জন্য পাক আকাশসীমা বন্ধ হওয়ায় প্রতিদিন প্রায় 400টি ফ্লাইট প্রভাবিত হয়েছিল। এই হিসাবকে সামনে রেখে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, শুধুমাত্র ওভারফ্লাইট চার্জের পাশাপাশি, টার্মিনাল নেভিগেশন, অবতরণ এবং পার্কিং চার্জ-সহ পাকিস্তান রোজ কয়েকশো কোটি ডলারের ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে।
এদিকে ভারতও তার আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে এবং পাকিস্তানি বিমানের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে। ভারত 23 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখে এই বিষয়ে একটি NOTAM জারি করেছে। বর্ধিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে, উভয় দেশই 2025 সালের এপ্রিল থেকে পারস্পরিক বিমান চলাচলে আকাশসীমায় নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে।
দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমাগত টানাপোড়েনের মধ্যে থাকায়, কিছু শিল্প বিশেষজ্ঞ সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের রুট হ্রাস পেতে পারে, আকাশসীমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেতে পারে ৷