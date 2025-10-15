ETV Bharat / international

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ, 40 তালিবান যোদ্ধাকে হত্যার দাবি পাক সেনার

তালিবান যোদ্ধা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ৷ পাকিস্তান এখন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিমানের সাহায্যে হামলা চালাচ্ছে।

Pak Afghan Border Clash
40 তালিবান যোদ্ধাকে হত্যার দাবি পাক সেনার (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : October 15, 2025 at 5:22 PM IST

কাবুল/ইসলামাবাদ, 15 অক্টোবর: আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ফের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে৷ তালিবান যোদ্ধা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে৷ বিশেষ করে স্পিন বোলদাক অঞ্চলে এই সংঘর্ষ তীব্রতর হয়েছে।

স্পিন বোলদাক আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এটি উত্তরে কান্দাহার এবং দক্ষিণে পাকিস্তানের চামান ও কোয়েটার সঙ্গে মহাসড়ক দ্বারা সংযুক্ত। পশ্চিমে চমন সীমান্ত ক্রসিং এই এলাকার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। আফগান তালিবানরা দাবি করেছে যে, পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধের মাত্র 15 মিনিটের মধ্যে তারা প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে।

স্থল যুদ্ধে বিশেষ কিছু করতে না পেরে পাকিস্তান এখন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিমান ব্যবহার শুরু করেছে। বুধবার পাকিস্তানি বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান আফগানিস্তানের স্পিন বোলদাক এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, চমন সীমান্তের ওপারে এই বিমান হামলা চালানো হয়েছে, যেখানে কমপক্ষে তিনটি আফগান তালিবান ফাঁড়িতে আঘাত করেছে পাক বায়ুসেনার বিমান। স্থানীয় সূত্র ড্রোন এবং বিমান হামলার খবর দিয়েছে। এই হামলায় বেশ কয়েকজনের হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বুধবার পাকিস্তান সেনা জানিয়েছে যে, তারা আফগান তালিবানদের একাধিক আক্রমণ প্রতিহত করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের একাধিক ঘটনায় 40 জনেরও বেশি আক্রমণকারীকে হত্যা করেছে। আফগান তালিবানরা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেলুচিস্তান প্রদেশের স্পিন বোলদাক এলাকায় চারটি স্থানে আক্রমণ করেছিল, যা পাকিস্তানি বাহিনী কার্যকরভাবে প্রতিহত করেছে বলে দাবি পাক সেনাবাহিনীর।

বিবৃতি প্রকাশ করে সেনা জানিয়েছে, আক্রমণ প্রতিহত করার সময়, 15-20 জন আফগান তালিবান নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর ফিতনা আল খোয়ারিজ এবং আফগান তালিবানদের ঘাঁটিতে আরও হামলার খবর মিলেছে ৷ তাই পরিস্থিতি আপাতত অনুকূলে বলে দাবি পাক সেনার ৷

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এই হামলাগুলি বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়েছে, যেখানে তালিবানরা সাধারণ মানুষের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা দেখায়নি। আফগান তালিবানরা তাদের দিকে পাক-আফগান মৈত্রী গেটও ধ্বংস করেছে যা বিভক্ত উপজাতিদের পারস্পরিক বাণিজ্য এবং নানা সুযোগ-সুবিধা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বলে দাবি পাক সেনার।

কান্দাহারে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদিন জানিয়েছেন, কান্দাহারের স্পিন বলডাকে ফের হামলা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনা। ওই হামলায় অন্তত 12 জন নিরপরাধ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে, অন্তত 100 জন জখম হয়েছেন। এছাড়াও, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের পাকতিকাতেও দু’দেশের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

পাকিস্তানের দাবি, আফগানিস্তানই বিনা প্ররোচনায় হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'ডন'-এ দাবি করা হয়েছে, পাক সেনার হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তালিবানের ট্যাঙ্ক।

