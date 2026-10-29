পাকিস্তানে অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মৃত 10
Oxygen Cylinder Explodes Inside Ambulance: বিস্ফোরণে মৃতদের মধ্যে ওই চিকিৎসা কেন্দ্রের একজন রোগী এবং তাঁর পরিবারের লোকও রয়েছেন বলে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
Published : October 29, 2026 at 5:17 PM IST
করাচি, 29 অক্টোবর: পাকিস্তানের সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ৷ ঘটনায় অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ওই চিকিৎসা কেন্দ্রের একজন রোগীও রয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে সিন্ধু প্রদেশের থারপারকার জেলায় রাতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ প্রধান আরিফ আজিজ। তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মী, রোগী এবং রোগীর পরিবারের লোকজনরা রয়েছেন।
স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক খলিল আবরো জানান, রোগীদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত ছবিতে দেখা গিয়েছে, একটি অ্যাম্বুলেন্সে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ সেটির একটি দরজাও খোলা রয়েছে। অন্য একটি ছবিতে আবার দেখা গিয়েছে, একটি ভবনের বাইরে অ্যাম্বুলেন্সটির পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া কাঠামো পড়ে আছে ৷ তারই পাশে বেশ কিছু মানুষও দাঁড়িয়ে আছে।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এই প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ঘটনার কারণ উদঘাটনে দ্রুত ও স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কর্তৃপক্ষকে আরও সতর্ক হতেও বলেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।
এর আগে অগস্ট মাসে ইসলামাবাদে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসের একটি নার্সারিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে (এসি) বিস্ফোরণ ঘটে ৷ সেই ঘটনায় 14 নবজাতকের মৃত্যু হয়েছিল। ওই নার্সারি থেকে জীবিত উদ্ধার হওয়া একমাত্র শিশুটিরও কয়েক সপ্তাহ পর মৃত্যু হয় ৷ এর ফলে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় 15 ৷