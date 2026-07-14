'শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে সোজা জেলে যাবেন,' হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের মন্ত্রীর
বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁকে জেলে পাঠানো হবে।
By PTI
Published : July 14, 2026 at 10:49 AM IST
ঢাকা, 14 জুলাই: বাংলাদেশ সরকার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার লক্ষ্যে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক পথে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নিচ্ছে ৷ তবে তিনি দেশে ফিরলেই তাঁকে বন্দি করা হবে। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ৷
বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী সোমবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরলেই তাঁকে জেলে পাঠানো হবে। সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেত্রীর ঢাকায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই খবর সামনে আসার পরই বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশের মূলত শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে হাসিনার সরকারের পতন ঘটে। এরপর ঢাকা ছাড়ার পর থেকে তিনি ভারতেই বসবাস করছেন। গত সপ্তাহে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি জানিয়েছিল, তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁরা আরও দাবি করে যে, এটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বিএসএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকার অনুযায়ী বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, "যদি তিনি আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁকে জেলে পাঠানো হবে।"
এর আগে এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "আমাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় কোনও ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলিতে সময় লাগে ৷"
শামা আরও উল্লেখ করেন যে, প্রত্যর্পণ চুক্তি বা অন্য কোনও প্রযোজ্য আইনি কাঠামোর আওতায় কোনও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ভারত সহযোগিতা করছে কিনা অথবা এ ক্ষেত্রে কোনও আইনি জটিলতা রয়েছে কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়েদ ইসলাম সরাসরি কোনও উত্তর দেননি।