পরিবারের দাবি মেনে নজরুলের কবের পাশেই সমাধিস্থ হাদি !

বৃহস্পতি ও শুক্রবার অশান্তির বহু ঘটনা ঘটলেও, শনিবার সকাল থেকে নতুুন করে বড় কোনও হিংসার খবর পাওয়া যায়নি ৷
By ANI
Published : December 20, 2025 at 4:28 PM IST
ঢাকা, 20 ডিসেম্বর: পরিবারের দাবি মেনে কবি নজরুল ইসলামের কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হল শরীফ ওসমান হাদিকে ৷ সম্প্রীতির কবির কবরের পাশে হাদির মতো চরমমনোভাবাপন্ন নেতাকে সমাধিস্থ করার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি করেছে বিভিন্ন মহল ৷
তবে শেষমেশ প্রয়াত নেতার পরিবারের দাবিকেই মান্যতা দিল মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ শনিবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়েছে ৷ তারই মধ্য়ে দুপুরে ঢাকার মানিক মিঞাঁ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত নজরুলে কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হল হাদিকে ৷
সকাল থেকে ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল মানিক মিঞাঁ অ্যাভিনিউ এবং তার আশপাশের কয়েকটি রাস্তায় ৷ হাজার হাজার মানুষ জমায়েত করতে শুরু করেন ৷ অনেকের হাতে ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ৷ স্লোগানে স্লোগানে হাদির হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিও জানানো হয় ৷ জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় শনিবার এমনিতেই জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় রয়েছে ৷
বেলা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড় বাড়তে শুরু করে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনেও ৷ এরপরই শুরু হয় শে্ষকৃত্য ৷ তাতে হাদির অনুরাগী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন ৷ ছিলেন বিএনপি থেকে শুরুব করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও ৷
অন্যদিকে, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংসার বহু ঘটনা ঘটেছিল ৷ চট্টগ্রামে আক্রান্ত হয়েছিল ভারতীয় উপ-হাইকমিশনরারে বাড়ি ৷ শনিবার দুপুর পর্যন্ত অবশ্য নতুন করে কোনও অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসেনি ৷ তবে বাংলাদেশজুড়ে এখনও থমথমে পরিস্থিতি ৷ পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসনের একাংশ ৷
হাদির শেষকৃত্য ঘিরে যাতে কোনওরকম অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে একাধিক ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন ৷ পুলিশের পাশাপাশি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের জওয়ানদেরও শহরের বিভিন্ন অংশে মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল ৷ উত্তেজনা প্রশমিত করতে হাদির সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চের তরফেও বলে দেওয়া হয়েছিল এদিনের অনুষ্ঠানে শুধু বাংলাদেশের পতাকা আনা যাবে ৷ অন্য কোনও সংগঠনের পতাকা সঙ্গে রাখা যাবে না ৷
অন্যদিকে, বিডি নিউজ 24 জানিয়েছে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি নাগরিকদের অনুরোধ করেছে ফেসবুক থেকে শুরু করে অন্য কোনও সোশাল মাধ্যমে কোনও আপত্তিকর পোস্ট দেখলে সে কথা তাদের জানাতে ৷ হোয়াটসঅ্য়াপ থেকে শুরু করে ইমেলের মাধ্যমেও আপত্তিকর কোনও বার্তা এলে তা জানানো যাবে ৷
হাদির মৃত্যুর পর ক্রমশ অশান্ত হতে থাকা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারও বাড়তে শুরু করেছে ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে দিয়ে শুরু হওয়া গণআন্দোলোনের জেরে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন হাসিনা ৷ এরপর একাধিকবার বাংলাদেশে হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের বহু ঘটনা ঘটেছে ৷