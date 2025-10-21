হাসিনা-আমলের 10 ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল ! কী জানাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ?
বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হুসেন জানান, ফেসবুক পোস্টে করা এই দাবি সঠিক নয়৷
By PTI
Published : October 21, 2025 at 11:00 PM IST
ঢাকা, 21 অক্টোবর: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া দাবি করেন, শেখ হাসিনার আমলে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 10টি চুক্তি বাতিল করেছে ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সোমবার তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এই দাবি করা হয়। এর জবাবে সে দেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হুসেন বলেন, "আমি ওই মন্তব্য নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। সম্ভবত, তাঁর এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া এড়ানো উচিত ছিল। যে তালিকাটি সামনে এসেছে তা সঠিক নয়।" মঙ্গলবার (21 অক্টোবর) বিকালে বিদেশ মন্ত্রকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা বলেন এম তৌহিদ হুসেন।
তৌহিদ হোসেন স্পষ্ট করে জানান যে, এই ধরণের 10টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিলের দাবি সঠিক নয় ৷ শেখ হাসিনার আমলে ভারতের সঙ্গে হওয়া শুধুমাত্র একটি চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি চুক্তি যা ভারতীয় প্রতিরক্ষা কোম্পানি জিআরএসইর সঙ্গে টাগবোট সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি, সেটি বাতিল করা হয়েছে। তবে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি পর্যালোচনা প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি।
বাতিল হওয়া ভারতের সঙ্গে একমাত্র দ্বিপাক্ষিক চুক্তি প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন তৌহিদ বলেন, "একটি মূল্যায়নের পর দেখা গিয়েছে যে, প্রকল্পটি বাংলাদেশের জন্য লাভজনক নয় ৷" ঢাকা এবং নয়াদিল্লির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তৌহিদ হুসেন আরও জানান যে, সরকার বর্তমানে আদানির কোম্পানির সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি এবং ভারতের ঋণের অধীনে চলা আরও কিছু প্রকল্প পর্যালোচনা করছে।
উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার (20 অক্টোবর) স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে একটি পোস্টে দাবি করেন, হাসিনা সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে করা 10টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল হয়েছে এবং বাকিগুলিও বর্তমানে বিবেচনাধীন। তিনি তাঁর পোস্টে ভারতের সঙ্গে বাতিল ও বিবেচনাধীন চুক্তি/প্রকল্পগুলির একটি তালিকাও প্রকাশ করেন। বাতিল হওয়া চুক্তি ও প্রকল্পের তালিকায় তিনি ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম রেল সংযোগ প্রকল্প, অভয়পুর-আখাউড়া রেলপথ সম্প্রসারণ, আশুগঞ্জ-আগরতলা করিডর, ফেনী নদী জল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বন্দরের ব্যবহার সংক্রান্ত সড়ক ও নৌপথ উন্নয়ন চুক্তি, ফারাক্কাবাদ সংক্রান্ত প্রকল্পে বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতা প্রস্তাব, সিলেট-শিলচর সংযোগ প্রকল্প, পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন সম্প্রসারণ চুক্তি, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (মিরসরাই ও মোংলা আইইজেড) এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা কম্পানি জিআরএসইর সঙ্গে টাগ বোট চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। যদিও এই তালিকায় থাকা অধিকাংশ চুক্তিই বাস্তবে নেই বলে দাবি করেন ইউনূসের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন তৌহিদ।