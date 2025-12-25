ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ, ফ্লাইওভার থেকে বোমাবাজিতে মৃত 1
বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক শহরে ফিরছেন আজ ৷ তার আগে বুধবার রাতে বোমা বিস্ফোরণে কাঁপল ঢাকা ৷ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷
Published : December 25, 2025 at 9:12 AM IST
ঢাকা, 25 ডিসেম্বর: উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে এবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ৷ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, অশান্তির আবহের মধ্যে আজই বাংলাদেশে পা রাখছেন খালেদা জিয়ার ছেলে তারিক ৷ তার আগের রাতে বিস্ফোরণের ঘটনা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার ঢাকা শহরে বোমা বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ঢাকার মগবাজার এলাকায় 1971 সালের মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দফতর 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ'-এর সামনে একটি ফ্লাইওভার থেকে অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তিরা বোমাবাজি করে । হাতিরঝিল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মহম্মদ মহিউদ্দিন জানিয়েছেন, ফ্লাইওভার থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের ছোড়া বোমা এক ব্যক্তির উপরে এসে পড়ে ৷ বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তি স্থানীয় এক দোকানের কর্মচারী ছিলেন ৷ ঘটনার সময় তিনি ফ্লাইওভারের নীচে রাস্তার পাশের একটি দোকানে চা খাচ্ছিলেন । কেন বোমা ছোড়া হল, দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্যই বা কী ছিল, যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ । খালেদা জিয়ার ছেলে তথা বিএনপি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক রহমানের দেশে ফেরার একদিন আগে এই ঘটনাতে উদ্বিগ্ন বিভিন্ন মহল ৷ লন্ডনে প্রায় 17 বছরের নির্বাসন জীবনের অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরতে চলেছেন তারিক ।
এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে ৷ সর্বোচ্চস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তারিক রহমানের আগমনকে সামনে রেখে প্রশাসন ঢাকাজুড়ে রাষ্ট্রীয় ও দলীয় ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি দ্বিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় মোতায়েন করেছে । এদিকে, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে এখনও উত্তাল বাংলাদেশ ৷ নিহত ছাত্রনেতা শরীফ ওসমান বিন হাদির ভাই মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকেই কার্যত এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেছেন ।
ওসমান হাদির ভাই শরীফ ওমর বিন হাদি জানিয়েছেন, তাঁর ভাইয়ের হত্যার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার দায় এড়াতে পারে না ৷ তাঁকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ শরীফ ওমর বিন হাদি এও উল্লেখ করেন, যেহেতু বর্তমান প্রশাসন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালীন এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তাই তারা দায় এড়াতে পারে না ৷ 10 বছর পরে হলেও এই ঘটনার জন্য বর্তমান সরকারকে অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
ওমর হাদির দাবি, এই হত্যাকাণ্ডের পর সাধারণ নির্বাচন ব্যাহত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । ওমর কর্তৃপক্ষকে এই হত্যাকাণ্ডকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে নাশকতা করার চেষ্টার অভিযোগও করেছেন ৷ তাঁর দাবি, ওসমান হাদি ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচনের জন্য জোর দিয়েছিলেন ৷ এর জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন তিনি ৷