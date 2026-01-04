ETV Bharat / international

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা যুদ্ধের আচরণ, ট্রাম্পকে ফোন ক্ষুব্ধ মামদানির

সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতারির বিরোধিতা করেছেন নয়া মেয়র ৷ বিষয়টি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন বলে জানান মামদানি ৷

NYC Mayor Zohran Mamdani
নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি (ফাইল ছবি - এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 4, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউ ইয়র্ক, 4 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার তীব্র বিরোধিতা করলেন নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র জোহরান মামদানি ৷ একটি সার্বভৌম জাতির উপর একতরফা আক্রমণকে 'যুদ্ধের আচরণ' বলে অভিহিত করেছেন তিনি ৷ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে আটকের বিরোধিতা জানাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন মামদানি ৷

এক সংবাদ সম্মেলনে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি এবং মাদুরোর গ্রেফতারি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে মামদানি বলেন, "আমি আমার বিরোধিতা জানিয়েছি । প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি ৷ আমি আমার অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছি ৷" যদিও মামদানির এই বক্তব্যে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া কী ছিল তার কোনও বিবরণ দেননি ৷

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে মামদানি শপথ নেওয়ার মাত্র দুই দিন পরই এই ঘটনা ঘটেছে । শনিবার সকালে তিনি বিষয়টা জানতে পারেন তাঁর প্রশাসনিক আধিকারিকদের থেকে ৷ যার মধ্যে তাঁর চিফ অফ স্টাফ এবং পুলিশ কমিশনারও ছিলেন ৷ তাঁরাই সস্ত্রীক ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে আটক এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে ফেডারেল হেফাজতে তাদের পরিকল্পিত কারাদণ্ড সম্পর্কে মামদানিকে জানান ।

এরপর নবনির্বাচিত মেয়র একটি বিবৃতিতে বলেন, "শাসন পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রচেষ্টা নিউ ইয়র্কবাসীদের উপর প্রভাব ফেলছে ৷ যার মধ্যে শহরে বসবাসকারী ভেনেজুয়েলাররাও রয়েছে । একতরফাভাবে একটি সার্বভৌম জাতির উপর আক্রমণ যুদ্ধ ঘোষণার স্বরূপ ৷ এটি ফেডারেল ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন ৷"

তিনি আরও বলেন, "শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা কেবল বিদেশে বসবাসকারীদেরই প্রভাবিত করে না, এটি সরাসরি নিউ ইয়র্কবাসীদের উপর প্রভাব ফেলে ৷ যার মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার ভেনেজুয়েলার নাগরিক যারা এই শহরকে নিজের বাড়ি বলে । আমার লক্ষ্য তাদের-সহ প্রতিটি নিউ ইয়র্কবাসীর নিরাপত্তার বিষয়ের দিকে নজর রাখা ৷ এই বিষয়টে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা জারি করা অব্যাহত রাখবে আমার প্রশাসন ।"

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডি এক্স-এর এক পোস্টে বলেছেন যে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী ফ্লোরেসকে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসবাদ ষড়যন্ত্র, কোকেন আমদানি ষড়যন্ত্র, মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক ডিভাইস রাখার ষড়যন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেশিনগান এবং ধ্বংসাত্মক ডিভাইস রাখার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ তাঁরা শীঘ্রই আমেরিকার মাটিতে আমেরিকান আদালতে আমেরিকান ন্যায়বিচারের পূর্ণ কোপের মুখোমুখি হবে ৷"

বন্ডি আরও বলেন, "আমেরিকান জনগণের পক্ষ থেকে জবাব দেওয়ার দাবি জানানোর সাহস দেখানোর জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান এবং আমাদের সাহসী সেনাবাহিনীকে অনেক ধন্যবাদ যারা এই দুই অভিযুক্ত আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীকে ধরার জন্য অবিশ্বাস্য এবং অত্যন্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ।"

এদিকে, গোয়েন্দা বিষয়ক হাউসের স্থায়ী নির্বাচন কমিটির একজন সিনিয়র সদস্য তথা কংগ্রেসম্যান রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন যে, মাদুরো একজন 'অবৈধ স্বৈরশাসক' ৷ যিনি ভেনেজুয়েলার জনগণের উপর অপরিসীম দুর্ভোগ ডেকে এনেছেন ৷ অন্য একটি সার্বভৌম দেশের উপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ্যে দাবি করে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন এবং সংবিধানের ক্ষমতা পৃথকীকরণকে ক্ষুণ্ণ করেছেন । ট্রাম্প প্রশাসনকে অবিলম্বে মার্কিন কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, কোনও হতাহত হয়েছে কিনা তা প্রকাশ করতে হবে এবং কংগ্রেসকে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "প্রেসিডেন্ট এখন বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা পরিচালনা করবে । আমেরিকান জনগণ বা কংগ্রেস কেউই এই পথ অনুমোদন করেনি । এই বলপ্রয়োগ এবং দাবিকৃত নিয়ন্ত্রণ আইনের শাসনকে নষ্ট করে, মস্কো এবং বেইজিংকে অন্যত্র সীমানা ঠেলে দিতে উৎসাহিত করে ৷ পাশাপাশি আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতা দুর্বল করে এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকানদের নিরাপত্তা কমিয়ে দেয় ।"

TAGGED:

MAMDANI SPEAKS WITH TRUMP
US MILITARY ACTION IN VENEZUELA
US ATTACK IN VENEZUELLA
NYC MAYOR MAMDANI
MAMDANI ON US ATTACK IN VENEZUELLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.