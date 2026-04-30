রাজা চার্লসকে কোহিনূর হীরে ভারতকে ফিরিয়ে দিতে বলবেন নিউইয়র্কের মেয়র মামদানি

রাজা চার্লসকে কোহিনূর হীরে ভারতকে ফিরিয়ে দিতে বলবেন নিউইয়র্কের মেয়র মামদানি
রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলা শহরের '9/11 স্মৃতিসৌধ' পরিদর্শন করেন ৷ ওই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
Published : April 30, 2026 at 2:52 PM IST
নিউইয়র্ক, 30 এপ্রিল: রাজা তৃতীয় চার্লসকে 'কোহিনূর' হীরে ভারতকে ফেরত দেওয়ার জন্য বলবেন নিউইয়র্ক সিটি'র মেয়র জোহরান মামদানি ৷
বুধবার ব্রিটিশ রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মামদানি বলেন, “যদি আমি রাজার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার সুযোগ পেতাম, তবে সম্ভবত আমি তাকে কোহিনূর হীরাটি ফেরত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতাম।” মঙ্গলবার রাজা চার্লস মার্কিন কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন ৷ একই দিনে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের আতিথেয়তায় আয়োজিত এক নৈশভোজে রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলাকে সম্মানিত করা হয় ৷
রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলা শহরের '9/11 স্মৃতিসৌধ' পরিদর্শন করেন ৷ ওই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া তারা 'হারলেম গ্রোন' (Harlem Grown) পরিদর্শন করেন ৷ এটি আপার ম্যানহাটনে অবস্থিত শহুরে খামারগুলির একটি নেটওয়ার্ক, যা সেখানকার শিশু ও পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদান করে। মামদানি 9/11 স্মৃতিসৌধেই রাজা চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 105.6 ক্যারেটের কোহিনূর হীরেটি 1849 সালে মহারাজা দলীপ সিংয়ের তরফে রানি ভিক্টোরিয়াকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল ৷ 1937 সালে রানি (Queen Mother) তাঁর মুকুটে এই হীরেটি ধারণ করেছিলেন। ইতিমধ্য়েই ভারত ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা ব্রিটেন থেকে কোহিনূর হীরেটি ফিরিয়ে আনার উপায়গুলির অন্বেষণ অব্যাহত রাখবে ৷
ব্রিটেন সরকারের কাছে বিষয়টি নিয়ে সময়ে সময়ে দাবি জানিয়ে আসছে ৷ তারা সাফ জানিয়েছে, তারা এই বিষয়টির একটি সন্তোষজনক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপায় ও পন্থাগুলি অন্বেষণ অব্যাহত রাখবে। কোহিনূর হীরেটি বর্তমানে 'টাওয়ার অফ লন্ডন'-এ প্রদর্শিত হচ্ছে ৷ 'হিস্টোরিক রয়্যাল প্যালেসেস' নামক দাতব্য সংস্থার তথ্য মতে, রানি এলিজাবেথ (রানি মাতা)-এর মুকুটে খচিত এই হীরাটির মুঘল সম্রাট, ইরানের শাহ, আফগানিস্তানের আমির এবং শিখ মহারাজা-সহ বহু পূর্ববর্তী মালিক ছিলেন।