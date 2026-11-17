NVIDIA সিইও'র পরকীয়া, বিশ্বের AI রাজনীতি থেকে ভারতের কী শিক্ষণীয় ?
Artificial Intelligence Geopolitics: আমেরিকার এআই চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়ার সিইও'র পরকীয়ায় শোরগোল দুনিয়ায় ৷ এই ঘটনায় ভারতেরও কিছু শেখার আছে, প্রতিবেদন নির্মলা গণপতির ৷
Published : November 17, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:23 PM IST
বিশ্বের অন্যতম প্রথম সারির চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়ার প্রাক্তন সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের একাধিক বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার পর একদিকে আমেরিকা ও চিনের মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর উপর কার কর্তৃত্ব, সে নিয়ে অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷ আর ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সিঙ্গাপুর ৷
এই ছোট্ট শহর তথা দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই দুই শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে গিয়েছে ৷ কিন্তু সম্প্রতি জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হুয়াংয়ের পরকীয়ার কথা সামনে আসে ৷ এই অ্যালিস নাকি চিনের গুপ্তচর এবং মার্কিন এআই তথ্য হাতাতেই এনভিডিয়া সিইও'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ এরপর থেকে সিঙ্গাপুর দোটানায় পড়েছে ৷ কারণ এই দেশেরই মেগাস্পিড সংস্থায় কাজ করতেন সন্দেহভাজন চিনা-গুপ্তচর অ্যালিস ৷
সিঙ্গাপুরে এই কোম্পানির সদর দফতর ৷ এই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা আমেরিকার রফতানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি লঙ্ঘন করেছে এবং বেআইনিভাবে এনভিডিয়া এআই চিপস ও অন্যান্য হার্ডওয়্যার চিনের ক্রেতাদের হাতে তুলে দিয়েছে ৷ তাই স্ক্যানারের নীচে মেগাস্পিড ৷ সংস্থার এই কর্মকাণ্ডের তদন্ত হবে ৷ যদিও মেগাস্পিড এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷
এই পর্ব চিন ও আমেরিকার মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দাপট নিয়ে তুমুল লড়াই সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলিকে ব্যক্তিবিশেষের উপর নজরদারি বৃদ্ধি এবং সংবেদনশীল এআই চিপ অন্য কোথাও পাচার রোধের ব্যবস্থা নিয়ে চাপে ফেলেছে ৷
এই ঘটনা ভারতের জন্য শিক্ষণীয়, কারণ ভারত আমেরিকার সহযোগিতায় নিজের সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলছে ৷ চিপস উৎপাদন এবং উদ্ভাবনের ক্ষমতার পাশাপাশি এর সংবেদনশালী প্রযুক্তিকে সুরক্ষিত করাটা কতটা জরুরি, তা দেখিয়ে দিয়েছে এই ঘটনা ৷
বিশ্বে এআই-এর উপর কর্তৃত্ব কার এই যুদ্ধে চিনের থেকে এখনও এগিয়ে আমেরিকা ৷ তারা চায় না, চিপ তৈরির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চিনের হাতে চলে যাক এবং তা নকল করা হোক ৷ অন্যদিকে চিন তুলনায় কমদামের এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারযোগ্য এআই চিপ তৈরি করছে ৷ পাশাপাশি অন্য দেশগুলিতেও তা রফতানি করছে ৷
এনভিডিয়া মামলায় সিঙ্গাপুর যোগ
আমেরিকার রফতানি নিয়ন্ত্রক নীতি এবং সিঙ্গাপুরের নিজস্ব আইন লঙ্ঘন করে কি এনভিডিয়ার চিপস এই বাণিজ্য-বান্ধব হিসাবে পরিচিত দেশটিতে পাচার করা হয়েছে ? এই প্রশ্নে তদন্তের মুখোমুখি সিঙ্গাপুর ৷ সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলি বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর বাস্তুতন্ত্রের অংশ ৷
তাইওয়ান সারা বিশ্বে এআই চিপ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ হাব হয়ে উঠেছে ৷ এছাড়া গ্লোবাল ক্লাউড কম্পিউটিং এবং পরিকাঠামো ফার্মও গড়ে উঠেছে এখানে বিশ্বের 10 শতাংশ চিপ এবং 20 শতাংশ সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম এই দেশে উৎপাদন হয় ৷
চিনের স্টার্ট-আপ সংস্থা ডিপসিক কি এনভিডিয়ার চিপ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে নিয়ে এসেছে- অতীতেও আমেরিকার তদন্তের মুখে পড়েছে সিঙ্গাপুর ৷ আদতে অ্যালিস হুয়াং এবং মেগাস্পিড নিয়ে সিঙ্গাপুর তদন্ত শুরু করে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৷
12 নভেম্বর সিঙ্গাপুরের স্বরাষ্ট্র দফতর একটি বিবৃতিতে জানায়, সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী (এসপিএফ) এবং সিঙ্গাপুর আবগারি দফতরে স্বতন্ত্রভাবে মেগাস্পিড-সহ একাধিক কোম্পানি ও তাদের মূল সদর দফতরগুলির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে ৷
"সার্ভার কেনা সংক্রান্ত সম্ভাব্য মিথ্যা ঘোষণা এবং অন্যান্য অপরাধ" বিষয়ে এই তদন্ত চালানো হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, সিঙ্গাপুরের ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও মালয়েশিয়ার জন্য নির্মিত সার্ভার এবং চিপসগুলি অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছিল কি না ৷
আর এই তদন্তের অংশ হিসাবেই কর্তৃপক্ষ দেখছে অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে মেগাস্পিডের সম্পর্ক ঠিক কী ৷ 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, তিনি মিথ্যা ঘোষণা সংক্রান্ত কোনও অপরাধ করেছেন, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মতো যথেষ্ট প্রমাণ তারা হাতে পায়নি ৷
বরং, কর্তৃপক্ষ তদন্তে জানতে পারে, মেগাস্পিডে নিজের ভূমিকা খাটো করেই দেখিয়েছিলেন অ্যালিস হুয়াং ৷ এর ফলস্বরূপ, সিঙ্গাপুর তাঁকে কঠোর বার্তা দিয়ে সতর্ক করে এবং পুনরায় তাঁর দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৷ 2026 সালের 26 ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পুলিশ বাহিনী এসপিএফ হুয়াংয়ের পাসপোর্ট প্রত্যাহার করে এবং ওইদিনই তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে ৷ তবে সিঙ্গাপুর সরকার উল্লেখ করেছে যে, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়নি ৷
সিঙ্গাপুরে এখনও তদন্ত চলছে এবং চিপস রফতানির অভিযোগে পাঁচজনরে বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন কোম্পানি এবং ব্যক্তিবিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন করে তালিকাভুক্ত গন্তব্য দেশ ছাড়া এনভিডিয়া চিপস অন্য কোথাও রফতানি করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ সিঙ্গাপুরের পাশাপাশি এনভিডিয়ার চিপস পাচার করা নিয়ে 2025 সালের এপ্রিল থেকে মালয়েশিয়াও নিজের মতো করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
এই সবের অর্থ কী ?
এখন প্রশ্ন এটাই যে, আমেরিকার অত্যাধুনিক চিপস যাতে চিনের হাতে না-পৌঁছায়, তার জন্য আমেরিকা কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রফতানি নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কড়াকড়ি করবে ?
আবার এই কঠোর নিয়ম-নীতির বেড়াজালে সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলে যেন কোনও ব্যাঘাত না-ঘটে, এটাও আমেরিকার কাছে চ্যালেঞ্জ ৷ লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আরও কঠোর করার জন্য ইতিমধ্যে আমেরিকার কংগ্রেসে রব উঠেছে ৷
মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেট-এর ডেমোক্র্যাটদের নেতা চাক সুমার একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, "ওরা (চিন) ওই জিনিসগুলি (চিপস) পাচার করার জন্য অনেক রাস্তা তৈরি করেছে ৷ এআই প্রযুক্তিতে আমাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং আমাদের প্রযুক্তি যেন তাদের হাতে না-যায়, তার জন্য আমাদের অবশ্যই চিনকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং সেটা আমাদের পারতেই হবে ৷"
আমেরিকা তার অংশীদারি দেশগুলির থেকেও নিজেদের প্রযুক্তিকে রক্ষা করতে চায় ৷ আর তাই গত রবিবার সিঙ্গাপুর ও ভারত-সহ ন'টি দেশ আমেরিকার সঙ্গে 'সান ফ্রান্সিসকো ডিক্লারেশন অন দ্য ফাউন্ডেশনস অফ এনডিওরিং প্রসপারিটি' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৷ এআই প্রযুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছে ৷
এই ঘোষণাপত্রে চিনের নাম নেই ৷ এখানে বলা হয়েছে, "আমাদের সকলের নজরদারিতে প্রত্যেক অংশীদারির নিরাপত্তা শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং এই সাধারণ একটি কারণেই আমরা সবাই অংশীদার হিসাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করছি ৷ "
আরও বলা হয়েছে, "এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে দেশগুলি সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিকে রক্ষা করতে সম্মত হয়েছে ৷ চুরি করা, অবৈধভাবে স্থানান্তর অথবা শত্রুর হস্তগত হলে তাতে তৃতীয় পক্ষ অর্থপূর্ণ সামরিক বা গোয়েন্দা তথ্যের সুবিধে পাবে অথবা অবৈধ অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷
এদিকে সিঙ্গাপুর নিজের তদন্ত নিয়েই হতাশা প্রকাশ করেছে ৷ বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা দেশটি জানিয়েছে, নিজের দেশে তদন্তের প্রয়োজনীয় সাহায্য তারা পায়নি ৷ সিঙ্গাপুরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, সার্ভারগুলি অন্যত্র পাচার করা হয়েছে কি না, এই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা আমেরিকার সাহায্য চেয়েছিল ৷ বিবৃতিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, "সার্ভারগুলি কোথা থেকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল, তা জানতে আমেরিকার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সংস্থা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত খুব সীমিত তথ্য বা সাহায্য পেয়েছে সিঙ্গাপুর ৷"
এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকা এবার চিপস ও অন্যান্য হার্ডওয়্যারের গন্তব্যের উপর নজরদারি বাড়াবে ৷
বিশ্বের প্রযুক্তি বাজারের গবেষণামূলক ফার্ম কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নীল শাহ বলেন, "বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেখলে দেখা যাবে, এতে সিঙ্গাপুরের আঞ্চলিক এআই হাব-এর কোনও ক্ষতি হবে না ৷ কারণ, এর শক্তি বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো, সংযোগ এবং আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷"
"সিংটেল (Singtel)-এর মতো বৈধ ও তালিকাভুক্ত অপারেটর এবং সুনির্দিষ্ট অডিট ট্রেইল বা নথিপত্র রয়েছে, এমন বড় ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে চিপ অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে ৷ যদিও স্বল্পমেয়াদে এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে পণ্য সরবরাহের গতি কিছুটা ধীর হতে পারে ৷ তবে এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ছোট ও নতুন গড়ে ওঠা ক্লাউড রিসেলারদের উপর, যাদের ক্ষেত্রে বিলম্ব দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"
তিনি আরও জানান, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে সুরক্ষিত রাখতে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় করপোরেট ও কাস্টমস সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া আরও কঠোর করবে ৷
সিঙ্গাপুরের ভারত যোগ
এনভিডিয়া (Nvidia) সংক্রান্ত ঘটনা এবং সিঙ্গাপুরের তদন্তের সঙ্গে ভারতের নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর শিল্প বা এই ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতের অংশীদারিত্বের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই ৷ তবে, ভারত যখন নিজের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প গড়ে তোলার পথে এগিয়ে চলেছে, তখন এই ঘটনাগুলি থেকে তাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।
ভারত একটি সেমিকন্ডাক্টর শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে । এই উদীয়মান ক্ষেত্রটিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিপগুলিকে একবিংশ শতাব্দীর ‘ডিজিটাল হিরে’ (digital diamonds) বলে অভিহিত করেছেন।
বর্তমানে ভারত উন্নত এআই (AI) চিপ তৈরির প্রতিযোগিতায় নেই ৷ বরং তারা মূলত আমদানিকৃত ওয়েফার (wafer) সংযোজন, পরীক্ষা, চিহ্নিতকরণ এবং প্যাকেজিংয়ের উপর মন দিয়েছে ৷ মাইক্রন (Micron)-এর মতো বড় কোম্পানিগুলি ভারতে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। পাশাপাশি, সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদন ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প গ্যাস সরবরাহকারী, প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবা প্রদানকারী এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহকারী ছোট কোম্পানিগুলিও—যার মধ্যে সিঙ্গাপুরের কিছু প্রতিষ্ঠানও রয়েছে—সেখানে একটি সহায়ক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে।
এর ফলে, এনভিডিয়া সংক্রান্ত ঘটনাটি ভারত বা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্বের উপর সরাসরি প্রভাব না ফেললেও, ভারত বিষয়টির উপর নিবিড় নজর রাখছে।
তবে, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা ভারতের জন্য এই ঘটনাটি বেশ কিছু শিক্ষা দেয়। ভারত যত বেশি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের (global supply chain) সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হবে, সেমিকন্ডাক্টর চিপ ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করা এবং সংবেদনশীল প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।