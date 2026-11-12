জোড়া পরকীয়ার জের, ইস্তফা দিলেন NVIDIA সিইও জেনসেন

জোড়া পরকীয়ার জের, ইস্তফা দিলেন NVIDIA সিইও জেনসেন
NVIDIA CEO Jensen Huang Resigns: জেনসেন হুয়াংয়ের পরকীয়ার তালিকায় রয়েছেন তাঁরই সংস্থার মহিলা কর্মীও ৷
Published : November 12, 2026 at 7:52 PM IST
হংকং, 12 নভেম্বর: শেষমেশ পদত্যাগ করলেন NVIDIA সিইও জেনসেন হুয়াং ৷ শুধুই চিনা গুপ্তচর সন্দেহভাজন অ্যালিস হুয়াং নয়, আমেরিকার সেমিকন্ডাক্টর জায়ান্ট এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের পরকীয়ার তালিকায় রয়েছেন তাঁরই সংস্থার এক মহিলা কর্মী ৷ একের পর এক বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কথা প্রকাশ হতেই সিইওকে সংস্থা থেকে ছাঁটাই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এনভিডিয়া বোর্ড ৷
ইতিমধ্যে অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা দুনিয়ায় ৷ অভিযোগ উঠেছে, অ্যালিস চিনা গুপ্তচর ৷ আমেরিকার এই বিখ্যাত চিপ নির্মাতা সংস্থার থেকে তথ্য হাতাতেই 63 বছর বয়সি জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি ৷ যদিও চিন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ তবে এর প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে ৷ দুনিয়া কাঁপানো টেক জায়ান্ট এনভিডিয়ার শেয়ারের দর কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে ৷
এদিকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন অ্যালিস হুয়াং ৷ গত রবিবার নিজের এই পরকীয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জেনসেন হুয়াং ৷ এরই মধ্যে আমেরিকার দৈনিক 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' জেনসেনের আরেকটি পরকীয়ার খবর নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ তিনি এনভিডিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবার ভাইস প্রেসিডেন্ট কিমবার্লি পাওয়েল ৷ তাঁকে জেনসেনের কাছেই কাজের খতিয়ান দিতে হয় ৷
'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' জানিয়েছে, চলতি বছরের মার্চে এনভিডিয়ার সম্মেলন হচ্ছিল ক্যালিফর্নিয়ার স্যান হোসে হোটেলে ৷ সেখানে সংস্থার সিইও জেনসেন হুয়াং এবং 48 বছর বয়সি কিমবার্লি পাওয়েলকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গিয়েছে ৷ সেই ভিডিয়ো হাতে এসেছে 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর ৷
2008 সালে পাওয়েল এনভিডিয়ায় যোগ দেন ৷ কোম্পানির ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সংস্থায় নির্মিত চিপ প্রযুক্তি কীভাবে উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিষেবা বিশেষত চিকিৎসা বিষয়ক যন্ত্রপাতিতে কাজে লাগানো যায়, সেই কাজেরই দায়িত্বে ছিলেন কিমবার্লি পাওয়েল ৷
এদিকে এই সংস্থার কোড অফ কনডাক্ট অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে আচরণের নীতিতে কর্মীদের স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কর্মীরা যেন নিজেদের মধ্যে এমন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়েন, যেখানে বিতর্ক তৈরি হতে পারে ৷ সেটা ব্যক্তিগত সম্পর্কও হতে পারে এবং কর্মীদের এই ধরনের সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে ৷ সংস্থার অভ্যন্তরীণ কর্মনীতি মেনে না চললে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷