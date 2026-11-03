ডোভালের ভিয়েতনাম সফরে ভারতের সঙ্গে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জোর
NSA Ajit Doval's Visit To Vietnam: ডোভাল ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ।
Published : November 3, 2026 at 4:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 নভেম্বর: ভিয়েতনাম সফরের সময় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দির ‘কুয়ান সু প্যাগোডা’ (Quan Su Pagoda) পরিদর্শনের ঘটনাটি ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো সভ্যতার যোগসূত্রকে সামনে নিয়ে এসেছে, যা উভয় দেশের অভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যেরই ইঙ্গিত দেয় ।
তবে এই প্রতীকী তাৎপর্যের বাইরেও, ডোভালের এই সফর দুই দেশের মধ্যকার নিরাপত্তা সম্পর্ককে নতুন করে আলোকপাতে নিয়ে এসেছে । বিশেষ করে ইরান ও ইউক্রেনের সংঘাতজনিত ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এই অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ভারত ও ভিয়েতনাম উভয় দেশই তাদের সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে, যার মধ্যে নিরাপত্তা খাতও অন্তর্ভুক্ত । উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের ভিয়েতনাম সফরের ছয় মাস পরেই অজিত ডোভাল সেখানে গেলেন ।
সফরকালে অজিত ডোভাল ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রী সিনিয়র লেফটেন্যান্ট জেনারেল লুওং তাম কুয়াং-এর সঙ্গে আলোচনা করেন । এ সময় তাঁরা চলমান নিরাপত্তা সহযোগিতার পর্যালোচনা করেন এবং সাইবার নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন, উচ্চ-প্রযুক্তিগত অপরাধ মোকাবিলা, আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমন, অর্থ পাচার রোধ ও অনলাইন জালিয়াতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান ।
ভিয়েতনামে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ‘এক্স’ প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে জানিয়েছে, “উভয় পক্ষ নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বর্তমান সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং বিদ্যমান বহুমুখী সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে । এছাড়া, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়েও উভয় পক্ষ মতবিনিময় করেছে ।”
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভিয়েতনামের উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ফান ভান গিয়াং-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন । তাঁরা প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও গভীর করার বিষয়ে একমত হন এবং বিদ্যমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন ।
এর আগে মে মাসে ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম ভারত সফর করেছিলেন । সেই সফরে দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে ‘উন্নত সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব’ (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership)-এর পর্যায়ে উন্নীত করে, যার মধ্যে নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক সহযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । সেই সময় প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করা হবে এবং ‘ভারত-ভিয়েতনাম নিরাপত্তা সংলাপ’-কে নতুন করে সক্রিয় করা হবে ।
ওই যৌথ বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাকে এই অংশীদারিত্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল । উভয় পক্ষই প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা ও সহ-উৎপাদন (co-production), সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার এবং তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মত হয়েছিল । দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের সঙ্গে ভিয়েতনামের বিরোধের প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্তটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে; কারণ সেখানে প্যারাসেল ও স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে উভয় দেশেরই পরস্পরবিরোধী আঞ্চলিক দাবি রয়েছে ।
Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval hôm nay đã tới thăm Chùa Quán Sứ, một ngôi chùa có bề dày lịch sử tại Hà Nội. Cố vấn An ninh Quốc gia đã được đón tiếp bởi Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Trụ trì Chùa Quán Sứ, và Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo là cây cầu văn minh kết nối nhân dân 🇮🇳 và 🇻🇳. ~~~ NSA Ajit Doval visited the historic Quan Su Pagoda, today, in Hanoi. He was received by Most Venerable Thich Thanh Nhieu, Standing Vice President and the Chief Abbot of the Pagoda, and Most Venerable Thich Duc Thien, Vice President and Secretary General of the National Viet Nam Buddhist Sangha (VBS). Buddhism is the civilisational bridge between the people of 🇮🇳 and 🇻🇳.— India in Vietnam (@AmbHanoi) November 2, 2026
ভিয়েতনাম ‘বাঁশ কূটনীতি’ (Bamboo Diplomacy) অনুসরণ করে - যা অনেকটা ভারতের ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ (strategic autonomy) নীতির মতোই । এর মূল কথা হল, কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের সঙ্গে না জড়িয়েও ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্ক গড়ে তোলা । দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামলে চলেছে; দেশটির প্রেসিডেন্ট বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও বৈরী অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন । তাঁর পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গি হল - দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ এবং রফতানি খাতে শক্তিশালী হয়ে ওঠা ভিয়েতনাম কোনও পক্ষ নেবে না, কোনও সামরিক জোটে যোগ দেবে না এবং অন্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের সঙ্গী হবে না ।
আসিয়ানে (ASEAN) ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা প্রবীণ কূটনীতিক গুরজিৎ সিংয়ের মতে, দীর্ঘ বিরতির পর ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার এই সফরটি মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের গতিকেই আরও ত্বরান্বিত করেছে । গুরজিৎ সিং বলেন, “ভিয়েতনামের বর্তমান সরকার আমাদের প্রতি অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে । তাদের সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট এ বছরই ভারত সফর করেছেন; দায়িত্ব গ্রহণের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এখানে এসেছিলেন ।”
উভয় দেশের মধ্যেকার নিরাপত্তা সম্পর্ক তাদের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টাকেও নির্দেশ করে । বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারত ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে বহুমুখী করার ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে আসছে । 2022 সালে ভারত ভিয়েতনামকে প্রতিরক্ষা ঋণ প্রদানের পাশাপাশি 12টি দ্রুতগামী বোট সরবরাহ করে । এছাড়া 2023 সালে ভারত নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি মিসাইল করভেট (ছোট যুদ্ধজাহাজ) ভিয়েতনামকে উপহার দেয় । চলতি বছরের মে মাসে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং জানান যে, ভারত ভিয়েতনামের কাছে ‘ব্রহ্মোস’ সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল সিস্টেম সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ।
ভিয়েতনামের কাছে এই বিক্রয়টি ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানি বাড়ানোর প্রচেষ্টায় আসিয়ান-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরে । ভিয়েতনামের পাশাপাশি ফিলিপিন্সও এর আগে এই মিসাইল সংগ্রহ করেছিল এবং ইন্দোনেশিয়াও জুলাই মাসে ভারত থেকে এই মিসাইল সিস্টেম কেনার বিষয়ে সম্মত হয়েছে ।
তবে, উভয় দেশের সামনে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হল - রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক সম্পৃক্ততার আকাঙ্ক্ষাকে একটি দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা সহযোগিতায় রূপান্তর করা । এই সহযোগিতার ক্ষেত্র হতে পারে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে যৌথ উদ্যোগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতা ।
পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যে কিছু মতপার্থক্যের জায়গা বা চাপের কারণও রয়েছে । ভারত ভিয়েতনাম থেকে আমদানির বিষয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে । অতীতে ভারতের অভিযোগ ছিল যে, ভিয়েতনাম 'ইন্ডিয়া-আসিয়ান এফটিএ' (India-ASEAN FTA)-এর 'রুলস অফ অরিজিন' বা পণ্যের উৎপত্তিস্থল সংক্রান্ত শর্তাবলি লঙ্ঘন করছে এবং এর মাধ্যমে চিনা পণ্য ভারতে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে । ভারত এখন 'আসিয়ান-ভারত এফটিএ' পর্যালোচনার মাধ্যমে এই ফাঁকফোকরটি বন্ধ করার চেষ্টা করছে ।
"ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব, যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে । আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান, তবে এই সম্পর্ককে আরও অর্থবহ করে তুলতে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন ।"