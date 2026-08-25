জিনপিংয়ের ভারত সফরের আগে চিনে দোভাল, বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা সীমান্ত নিয়ে

জিনপিংয়ের ভারত সফরের আগে চিনে দোভাল, বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা সীমান্ত নিয়ে
12 ও 13 সেপ্টেম্বর ভারতে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন চিনের প্রেসিডেন্ট । শি জিনপিংয়ের সফরের আগে দোভালের সঙ্গে কথা হল চিনের বিদেশমন্ত্রীর ।
Published : August 25, 2026 at 8:03 PM IST
বেজিং, 25 অগস্ট : চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। দু'দেশের মধ্যে থাকা সম্পর্ক আগের থেকে ভালো করার পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তার নিয়েও কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরের মাসের মাঝামাঝি মানে 12 ও 13 সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে সফরে যাওয়ার কথা্ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের।
তার আগে চিনের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে দোভালের বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল। একইসঙ্গে দু'পক্ষের মধ্যে এমন সময় বৈঠক হচ্ছে যখন অরুনাচলপ্রদেশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা বিষয়ে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার রূপ নিচ্ছে। সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে দু'তরফই চাইছে সামনের দিকে তাকাতে ।
ভারতের সঙ্গে চিনের 3,488 কিমি সীমান্ত রয়েছে। সীমান্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য দু'দেশের তরফেই বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। 2003 সাল থেকে এই বিষয়টি চলে আসছে। ভারতের তরফ থেকে দায়িত্ব পেয়েছেন দোভাল। চিনের হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী ওয়াং। সেই সূত্রেই দোভালের চিন সফর ।
গত সোমবার চিনে এসেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। ইতিমধ্যেই চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝাংয়ের কথা বলেছেন তিনি। দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনীতি থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে কীভাবে সমন্বয় বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বৈঠকের বিস্তারিত জানিয়ে পোস্ট করেছে চিনের ভারতীয় দূতাবাস ।
সফর চলাকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ভারত এবং চিনের সম্পর্ককে একইসঙ্গে কৌশলের দিক থেকে এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট থেকেও দেখা উচিত। চিনের সরকারি সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, দোভাল মনে করেন, দু'দেশের উচিত পারস্পরিক আস্থা আরও বাড়ানো। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগও আরও নিবিড় করা। পাশপাশি দু'তরফের মধ্যে থাকা মতানৈক্যেরও নিরসন করতে হবে যথাযথ উপায়ে ।
2020 সালে গালওয়ান সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষের পর ভারত আর চিনের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে । তারপর থেকে নিজেদের মধ্যে থাকা বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে কাছে আসার চেষ্টা করছে দুটি দেশ । একাধিকবার কমান্ডো পর্যায়ে চর্চা হয়েছে । তারপর ধীরে ধীরে সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত এবং চিন ।
সম্প্রতি আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধের আবহে ভারত-চিন-রাশিয়া কাছাকাছি আসে। এরপর কৃটনৈতিক পর্যায়েও কাছাকাছি আসার চেষ্টা শুরু করেছে দুটি দেশ। জিনপিংয়ের প্রস্তাবিত ভারত সফর সেই নৈকট্যেরই বার্তা বয়ে আনতে চলেছে। সফররে আগে দোভালের চিন সফর ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে কৃটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ।