মোদিকে 'অপ্রিয় প্রশ্ন' ! শেষ মুহূর্তে ভিসা বাতিলে নরওয়ের সেই সাংবাদিকের তির শাহের মন্ত্রককে

মোদিকে 'অপ্রিয় প্রশ্ন' ! শেষ মুহূর্তে ভিসা বাতিলে নরওয়ের সেই সাংবাদিকের তির শাহের মন্ত্রককে
Norwegian journalist claims visa cancelled : হায়দরাবাদে 13 ও 14 নভেম্বর কংগ্রেস আয়োজিত 'ভারত সামিট'-এ বক্তৃতা দেওযার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল হেলে লিং-কে ৷
By ANI
Published : November 12, 2026 at 9:31 AM IST
অসলো, 12 নভেম্বর: চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে নরওয়ে সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে এক সাংবাদিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন, "আপনি কেন বিশ্বের সবচেয়ে মুক্ত সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না ?" কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন মোদি ৷
নরওয়ের সেই সাংবাদিক হেলে লিং এবার ভিসা বাতিল করে ভারতে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন ৷ এক্ষেত্রে তিনি আঙুল তুলেছেন অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দিকে ৷
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.
Here… pic.twitter.com/ihAuZdUCmc
হেলে দাবি করেছেন, হায়দরাবাদে 13 ও 14 নভেম্বর কংগ্রেস আয়োজিত 'ভারত সামিট'-এ যোগ দেওয়ার জন্য নরওয়ে থেকে বিমানবন্দরের দিকে রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তাঁর দেশে ঢোকার অনুমতি বাতিল করেছে ভারত। ওই সম্মেলনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
এক্স (X)-এ করা একটি পোস্টে হেলে অভিযোগ করেছেন, সফরের জন্য ভারতীয় ভিসা এবং রাজনৈতিক ছাড়পত্র বা পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স পাওয়া সত্ত্বেও নরওয়ের ভারতীয় দূতাবাস থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে, ভারতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'উপরতলার নির্দেশে' এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।
Primeminister of India, Narendra Modi, would not take my question, I was not expecting him to.— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) May 18, 2026
Norway has the number one spot on the World Press Freedom Index, India is at 157th, competing with Palestine, Emirates & Cuba.
It is our job to question the powers we cooperate… pic.twitter.com/vZHYZnAvev
হেলে তাঁর পোস্টে দাবি করেছেন, "আমি ভারতের ভিসা পেয়েছিলাম এবং হায়দরাবাদের সামিটে যোগ দিতে আজ, বৃহস্পতিবার সকালে রওনা হওয়ার কথা ছিল। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তা হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'উপরতলার নির্দেশে' আমার ভিসা বাতিল করা হয়েছে।"
এই অভিযোগের বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ৷
পোস্টের সঙ্গে যুক্ত একটি ভিডিও বার্তায় ওই সাংবাদিক জানান, তিনি প্রথমবারের মতো ভারত সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ৷ বিমানবন্দরের দিকে রওনা হওয়ার মাত্র 10 মিনিট আগে তাঁকে যাত্রা স্থগিতের বিষয়টি জানানো হয়।
ভিডিওতে হেলে দাবি করেন, "জীবনে প্রথমবারের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে যাওয়ার কথা ছিল। খুবই উৎসাহিত ছিলাম। ব্যাগও গোছানো হয়ে গিয়েছিল। ভিসাও রয়েছে। কিন্তু বিমানবন্দরের পথে রওনা হওয়ার ঠিক 10 মিনিট আগে নরওয়ের ভারতীয় দূতাবাস থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয়, 'আপনি আজ ভারতে যেতে পারবেন না'।"
হেলে আরও বলেন, "আমি কিছুটা বিভ্রান্ত ৷ কারণ আমার কাছে রাজনৈতিক ছাড়পত্র, ভিসা রয়েছে ৷"
ভিডিওতে হেলে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে অভিযোগ করেন, তাঁর মন্ত্রক থেকেই এই সিদ্ধান্ত এসেছে।
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom. But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa. Here is my message for @AmitShah— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
তিনি অভিযোগ করেন, "দূতাবাস জানিয়েছে, আমার ভিসা ইস্যু হওয়া সত্ত্বেও ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আর এখানেই আপনার ভূমিকা আসে, অমিত শাহ। স্পষ্টতই, আপনার দফতর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, যে আমি ভারতে প্রবেশ করতে পারব না।"
হেলে এই পদক্ষেপের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসলো সফরের সময় তাঁর করা সমালোচনা এবং নরওয়েতে ভারত সরকারের সমালোচনামূলক কাজের সঙ্গে এর যোগসূত্র থাকতে পারে।
তিনি দাবি করেন, "আমি বুঝতে পারছি না কেন এমনটা হল ৷ তবে, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হচ্ছে। 2026 সালের মে মাসে নরওয়ের অসলোতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্ন করার জন্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যবহার করেছিলাম, হয়তো এর সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র রয়েছে।"
The embassy in Norway is not at fault. They were truly nice and helpful during the process. It is the Ministry of Home Affairs that has ruined the trip by denying me entry even though I have gotten a visa and had political clearance for the conference.— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
হেলে তাঁর দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতামতধর্মী নিবন্ধ এবং মোদির শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনলাইনে করা সমালোচনার কথা উল্লেখ করেন এবং ইঙ্গিত দেন, এগুলিও এই সিদ্ধান্তের পিছনে অন্যতম কারণ হতে পারে।
ওই সাংবাদিক তাঁর দাবির স্বপক্ষে বলেন, "নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করার জন্য আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করেছি, তা সে আমার নরওয়েজীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধেই হোক বা ভারতীয় জনগণের দেখার জন্য অনলাইনে।"
শেষ মুহূর্তের এই বার্তা সত্ত্বেও হেলে বলেন, "সৌভাগ্যবশত, আমাদের হাতে এখনও সময় আছে মিস্টার শাহ, কারণ আগামী 48 ঘণ্টার আগে মঞ্চে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা নেই। এর অর্থ হল, আমি এশিয়াগামী পরবর্তী যে কোনও বিমানে উঠতে পারি ৷ যা আশা করি আমাকে সময়মত হায়দরাবাদে পৌঁছে দেবে।"
এরপরেই অমিত শাহকে লক্ষ্য করে হেলে দাবি করেন, "বল এখন আপনার কোর্টে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র কী করবে ? আমার কাছে রাজনৈতিক ছাড়পত্র, ভিসা রয়েছে ৷ আমরা কি বিষয়টির সমাধান করতে পারি ? আমার মনে হয় আমাদের সমাধান করা উচিত।"
হায়দরাবাদে কংগ্রেস আয়োজিত এই 'ভারত সামিট' আগামী 13 ও 14 নভেম্বর হাইটেক্সে (HITEX) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি এবং কংগ্রেসের বিদেশ সেলের প্রধান সলমন খুরশিদের নেতৃত্বে টানা দ্বিতীয় বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
70টির বেশি দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক এবং বুদ্ধিজীবী সহ হাজারখানেক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা ৷