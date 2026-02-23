দেশের পরমাণু অস্ত্রসম্ভার শক্তিশালী করে ফের শাসকদলের শীর্ষপদে কিম জং
উত্তর কোরিয়ার শাসকদলের শীর্ষ পদে ফের নির্বাচিত কিম জং উন ৷ একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি পারমাণবিক অস্ত্র মজবুত করার জন্য তাঁকে নির্বাচিত করেছে দল ৷
By AFP
Published : February 23, 2026 at 2:23 PM IST
পিয়ংইয়ং, 23 ফেব্রুয়ারি: ফের শাসকদলের শীর্ষ পদে নির্বাচিত হলেন কিম জং উন ৷ সোমবার দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) জানিয়েছে, শাসকদল ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা কিম ৷ দেশের পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভারকে আরও শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি আঞ্চলিক সম্পর্ক মজবুত করার জন্য় দলের সদস্যরা তাঁকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন, জানিয়েছে কেসিএনএ ৷
আগামী পাঁচ বছর তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন থাকবেন ৷ কিমের শাসনকালে দলের শীর্ষ নেতা ও প্রতিনিধিকে বাছাইয়ের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই সম্মেলন (কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয় ৷ 2016 সাল থেকে এই কংগ্রেসে প্রতিবার তিনিই শীর্ষ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন ৷ 2016 সালে শীর্ষ পদটি ফার্স্ট সেক্রেটারি থেকে চেয়ারম্যান করা হয় ৷ পরে 2021 সালের কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের পদকে শীর্ষ পদ হিসাবে গণ্য করা হয় ৷
খবরে প্রকাশিত, আগামী পাঁচ বছরে তিনি দেশের পারমাণিক কর্মসূচিকে দ্বিগুণ করবেন ৷ ইতিমধ্যে দেশে তৈরি একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আমেরিকা এবং এশিয়ায় তার মিত্র দেশগুলিকে হুমকি দিয়ে চলেছে উত্তর কোরিয়া ৷ গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকে এই দলীয় কংগ্রেস শুরু হয়েছিল ৷
কিম জং উনের সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার তোপের মুখে পড়েছে তাঁর দেশ ৷ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে কিমের দেশ রাশিয়াকে সেনা ভাড়া দিয়েছে ৷ 2019 সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম শাসনকালে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক নষ্ট হয় ৷ বাতিল হয় সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ৷ এর নেপথ্যে ছিল কিমের পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কর্মসূচি ৷
দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্প প্রশাসন আবারও কিমকে বৈঠকে ডেকেছিল ৷ কিন্তু উত্তর কোরিয়ার এই স্বৈরাচারী শাসক সেই ডাকে সাড়া দেয়নি ৷ আমেরিকা উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বন্ধের দাবি জানিয়েছিল ৷ এই শর্ত মানলে কিমের সঙ্গে বৈঠক বসবে বলে জানিয়েছিল হোয়াইট হাউজ ৷ কিন্তু কিম তা মেনে নেননি ৷ তাই আর বৈঠক হয়নি ৷ প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তিও ভেঙে ফেলে উত্তর কোরিয়া এবং সিওলকে চিরকালীন শত্রু বলে ঘোষণা করে ৷