বরফের গভীরে 'ভূতকণা'র সন্ধান ! মহাবিশ্বের নতুন জানলা খুলে নোবেল ফ্রান্সিস হালজেনের
Nobel Prize In Physics 2026 Awarded: সাধারণ পদার্থের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে সক্ষম নিউট্রিনো কোনও বাধা ছাড়াই মহাকাশ পেরিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে ।
Published : October 6, 2026 at 4:29 PM IST
স্টকহোম, 6 সেপ্টেম্বর: চোখে দেখা যায় না, ধরা যায় না, পৃথিবীর ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে । এমনকি প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য নিউট্রিনো আমাদের শরীর ভেদ করে চলে গেলেও তার টের পাওয়া যায় না । মহাবিশ্বের এই 'ভূতকণা'কেই ধরার নতুন পথ দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হালজেন । তাঁর সেই যুগান্তকারী কাজের স্বীকৃতি মিলল এ বার নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে ।
2026 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন বেলজিয়ামে জন্মগ্রহণকারী কণাপদার্থবিদ ফ্রান্সিস হালজেন । মঙ্গলবার স্টকহোমে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস ঘোষণা করেছে, IceCube Neutrino Observatory-তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যাজাত উচ্চশক্তির নিউট্রিনো আবিষ্কারে নির্ণায়ক ভূমিকার জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে ।
The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos. The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent settings in which high-energy neutrinos can be created – and could even reveal previously unknown cosmic phenomena. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
1944 সালে বেলজিয়ামের টিয়েনে জন্ম হালজেনের । 1969 সালে বেলজিয়ামের KU Leuven থেকে পিএইচডি করেন তিনি । পরে পাড়ি দেন আমেরিকায় । বর্তমানে উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হালজেন । তবে, তাঁর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব জড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর একেবারে প্রান্তে, দক্ষিণ মেরুর বরফের নীচে ।
নিউট্রিনো এমন এক মৌলিক কণা, যা সাধারণ পদার্থের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে । ফলে কোটি কোটি নিউট্রিনো কোনও বাধা ছাড়াই মহাকাশ পেরিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে । সাধারণ টেলিস্কোপে তাদের দেখা যায় না । কিন্তু কোনও একটি নিউট্রিনো যদি বরফের ভিতরে থাকা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন ক্ষণিকের জন্য আলোর ঝলক তৈরি হতে পারে । সেই আলোর সংকেত ধরেই নিউট্রিনোর অস্তিত্ব এবং তার গতিপথ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব ।
এই অসম্ভবকে সম্ভব করার ভাবনাই হালজেনের । 1988 সালেই তিনি দক্ষিণ মেরুর বরফ ব্যবহার করে নিউট্রিনো শনাক্ত করার পরিকল্পনা সামনে আনেন । তাঁর যুক্তি ছিল, দক্ষিণ মেরুর স্বচ্ছ, গভীর বরফ যেন বিশাল এক প্রাকৃতিক ডিটেক্টর । সেখানে হাজার হাজার আলোক-সংবেদী সেন্সর বসিয়ে বরফের গভীরে নিউট্রিনোর সংঘর্ষ থেকে তৈরি ক্ষীণ আলোর ঝলক ধরা যেতে পারে ।
কেন দক্ষিণ মেরু ? কারণ সেখানে কয়েক কিলোমিটার গভীর বরফের বিশাল স্তর রয়েছে । এই বরফ তুলনামূলক স্বচ্ছ এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে স্থিতিশীল । পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গার মতো ভূমিকম্পজনিত বিষয়ও নেই । ফলে অত্যন্ত ক্ষীণ সংকেত ধরার জন্য জায়গাটি বিশেষ উপযোগী ।
এই ভাবনা থেকেই তৈরি হয় IceCube Neutrino Observatory । দক্ষিণ মেরুর বরফের প্রায় এক ঘন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বসানো হয় হাজার হাজার আলোক-সংবেদী সেন্সর । 2011 সালে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয় । বরফের গভীরে নিউট্রিনো ও পরমাণুর সংঘর্ষে তৈরি আলোর ক্ষীণ ঝলক শনাক্ত করতে শুরু করে এই বিশাল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ।
তারপরেই খুলতে থাকে মহাবিশ্বের এক নতুন দরজা ! মহাবিশ্বে এমন কিছু প্রাকৃতিক 'কণা ত্বরক' রয়েছে, যেখানে পৃথিবীর গবেষণাগারে তৈরি করা সম্ভব এমন শক্তির চেয়েও বহুগুণ বেশি শক্তিতে কণা ছুটে বেড়ায় । কিন্তু সেই মহাজাগতিক ত্বরকগুলি কোথায়, কীভাবে কাজ করে, তাদের ভিতরে ঠিক কী ধরনের প্রক্রিয়া চলছে, বিজ্ঞানীদের কাছে তার অনেকটাই এখনও রহস্য ।
এখানেই নিউট্রিনোর গুরুত্ব । অন্যান্য কণার মতো মহাজাগতিক পথে নিউট্রিনো সহজে দিক বদলায় না, আবার পদার্থের সঙ্গে খুব সামান্যই মিথস্ক্রিয়া করে । ফলে যে জায়গা থেকে তার জন্ম, সেখানকার তথ্য অনেকটাই অক্ষত অবস্থায় পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে । অর্থাৎ, দূর মহাবিশ্বের ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ঘটনাগুলির এক ধরনের সরাসরি বার্তাবাহক হয়ে ওঠে নিউট্রিনো ।
IceCube সেই বার্তাই ধরতে শুরু করে । 2013 সালে IceCube সহযোগিতা মহাজাগতিক উৎস থেকে আসা উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনোর প্রথম শক্তিশালী প্রমাণ প্রকাশ করে । পরবর্তী গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আরও নির্দিষ্টভাবে মহাবিশ্বের দূরবর্তী উৎসগুলির সঙ্গে এই কণাগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেতে শুরু করেন । ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে কণাপদার্থবিদ্যার এক নতুন সংযোগ তৈরি হয় । সেই কারণেই হালজেনের কাজকে শুধু একটি কণা আবিষ্কারের সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে না । এর মাধ্যমে মহাবিশ্বকে দেখার একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি তৈরি হয়েছে, নিউট্রিনো জ্যোতির্বিজ্ঞান ।
এতদিন মহাকাশকে মূলত আলো, রেডিয়ো তরঙ্গ, এক্স-রে বা গামা রশ্মির মতো তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের মাধ্যমে দেখা হত । নিউট্রিনো সেই ছবিতে যোগ করল নতুন তথ্য । মহাকাশের এমন কিছু অতি-শক্তিশালী অঞ্চলের খবরও এই কণার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব, যেখানে সাধারণ আলো পৌঁছতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ে ।
রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমির মতে, হালজেনের নেতৃত্বে গবেষক ও ইঞ্জিনিয়ারদের আন্তর্জাতিক দল এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে, যা কার্যত মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের নতুন ধরনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছে । নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান মার্ক পিয়ার্সও হালজেনের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি ও দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন ।
82 বছরের হালজেন মঙ্গলবার ইতালি থেকে ফোনে নোবেল কমিটির সঙ্গে কথা বলেন । পুরস্কার পাওয়ার খবর তিনি প্রত্যাশা করেননি, তাও জানিয়েছেন । তবে, তাঁর গবেষণার প্রভাব এখন আর শুধু একটি পরীক্ষাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । IceCube থেকে প্রতিনিয়ত যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে, তা দিয়ে ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের আরও অজানা এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘটনাকে চিহ্নিত করার আশা করছেন বিজ্ঞানীরা ।
এই বছরের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য 1 কোটি 20 লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা । একাধিক বিজয়ী থাকলে সেই অর্থ ভাগ করে দেওয়া হয় ৷ এ বার হালজেনই এককভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন । নোবেল পুরস্কারের আনুষ্ঠানিক পদক ও সম্মাননা আগামী 10 ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তুলে দেওয়া হবে ।
এক অর্থে, হালজেনের নোবেল এমন এক জগতের দরজা খুলে দিল, যা এত দিন আমাদের চোখের সামনে থেকেও অদৃশ্য ছিল । পৃথিবীর কয়েক কিলোমিটার বরফের নীচে বসানো সেন্সর সেই অদৃশ্য কণার ক্ষীণতম সংকেত ধরছে । আর সেই সংকেতের পথ ধরে বিজ্ঞানীরা পৌঁছতে চাইছেন মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এখনও অজানা রহস্যগুলির কাছে ।