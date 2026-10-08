'খানিকটা পাগলামি বলে মনে হচ্ছে' ! সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তি ছিয়াত্তর বছরের অ্যান কার্সেনের

'খানিকটা পাগলামি বলে মনে হচ্ছে' ! সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তি ছিয়াত্তর বছরের অ্যান কার্সেনের
Nobel Prize In Literature 2026: সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কানাডার 76 বছর বয়সি কবি অ্যান কার্সন ৷ তিনি গ্রিক ধ্রুপদী সাহিত্য অনুবাদ করেছেন ৷
Published : October 8, 2026 at 8:51 PM IST
স্টকহোম, 8 অক্টোবর: একজন ভাষাবিদের শব্দের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা এবং এক কবির নিত্যনতুন অর্থ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি সাহিত্যকর্মে ৷ তিনি, কানাডার কবি অ্যান কার্সেন ৷ 2026 সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ৷
ভারতীয় সময় বিকেল 4.15 মিনিটে সুইডিশ অ্যাকাডেমি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ীর নাম ঘোষণা করে ৷ কানাডার কবি অ্যান কার্সেনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কারণ হিসাবে অ্যাকাডেমি উল্লেখ করেছে, "তাঁর সাহসী এবং উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্ম, যা সংলাপের সঙ্গে চিরন্তন ক্লাসিকের মেলবন্ধনে এক নতুন সমকালীন সাহিত্যধারার সৃষ্টি করেছে" ৷
This year’s #NobelPrize laureate Anne Carson was born in 1950 in Toronto, Canada. In 1981, she published her doctoral thesis in Classics entitled ‘Odi et Amo Ergo Sum’, and has, throughout her entire career, combined poetry writing with translation work and teaching at various universities. Almost all her literary production has centred upon the intersection between the philologist’s obsession with words and the poet’s desire for new meaning. She has herself identified the etymology of words as the starting point for all her work.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
1950 সালে কানাডার টরেন্টোয় জন্মগ্রহণ করে অ্যান কার্সন ৷ নিজের লেখালিখির পাশাপাশি, তিনি অনুবাদের কাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন ৷ ধ্রুপদী গ্রিক সাহিত্যের অনুবাদ করলেও সেগুলি তার স্বকীয়তা কার্সনের নিজস্ব সাহিত্যকর্মের দাবিদার, জানিয়েছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ৷
স্যাফোর 'ইফ নট উইন্টার' (2002), ইলেক্ট্রা (2001) এবং আন্তিগোনে (2015) অনুবাদ করেছেন অ্যান ৷ এছাড়া ইউরিপিডিস-এর 'বাখাই' (2015) অন্যতম ৷ 1990-এর দশকে অ্যান কার্সনের একের পর এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি প্রকাশিত হয় ৷ তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 1995 সালের প্রকাশিত 'গ্লাস, আয়রনি অ্যান্ড গড'-এর 'দ্য গ্লাস এসে' ৷
আইসল্যান্ডের রেইকাভিকে বাড়িতে রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার করছিলেন 76 বছর বয়সি কবি অ্যান কার্সেন ৷ সেই সময় সুইডিশ অ্য়াকাডেমি তাঁকে ফোন করে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি দেন ৷ পুরস্কার পাওয়ার খবর শুনে তাঁর মন্তব্য, "খানিকটা পাগলামি বলে মনে হচ্ছে ৷"
‘Nox’ is an unforgettable work by this year’s literature laureate Anne Carson. Published in 2010, it was written in memory of her brother Michael, who was mysteriously absent prior to his death in Denmark in 2000. Palpable here is a deep sense of loss that works its way up from below. The result is a creation as sculptural as it is literary, an epitaph in the form of a box containing an accordion-fold-out of pictures, letters and other written texts dedicated to her dead brother. There is moreover a third voice that provides temporal depth in the shape of the Roman poet Catullus, with his famous elegy 101 in honour of his own departed brother, who like Michael died on foreign soil. Present also is Carson’s moving translation of the poem. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
শিল্পের ক্ষমতা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "আপনার মন সবসময় কোথাও না কোথাও ঘুরতে যেতে চায় এবং শিল্পের সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, এটা আপনার মনকে তার সঙ্গে নিয়ে যায় ৷ এমন কোথাও, যেখানে যাওয়ার কথা আপনি কখনও ভাবেননি ৷"
নোবেল প্রাইজ-এর সোশাল মিডিয়ায় অ্যান কার্সন-এর 'নক্স'-এর কথা জানানো হয়েছে, যা 'চিরস্মরণীয়' বলে উল্লেখ করেছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ৷ 2010 সালে প্রকাশিত এই বইটি তাঁর ভাই মাইকেলের স্মৃতিতে লেখা ৷ 2000 সালে ডেনমার্কে রহস্যজনক মৃত্যু হয় মাইকেলের ৷ কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ৷ একেবারে ভিতর থেকে উঠে আসা গভীর শোক এই সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ৷ একটি বাক্সের আদলে তৈরি স্মৃতিস্মারক- যার অন্দরে অ্যাকর্ডিয়ান ফোল্ডে রয়েছে হারানো ভাইয়ের একের পর এক ছবি, চিঠি, উৎসর্গিত লেখা ৷
Anne Carson – awarded the 2026 #NobelPrize in Literature – once described boredom as her arch-enemy. It is a state she confronts with drastic humour and wit. ‘The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos’, published in 2001, tells of a cutting and sardonic row with a deceitful husband, its twenty-nine episodes each opening with lines of verse by the romantic poet John Keats. Keats’s sublime words about beauty being truth are, in brutal yet playful fashion, juxtaposed with this exhausting relationship drama.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
সুইডিশ অ্যাকাডেমির মতে কার্সনের সবচেয়ে মহৎ সৃষ্টি 1998 সালে প্রকাশিত 'অটোবায়োগ্রাফি অফ রেড: আ নভেল ইন ভার্স' ৷ সমালোচকরা তাঁকে একসময় একঘেয়ে বলেছিলেন ৷ এর জবাব কার্সন দিয়েছেন 'দ্য বিউটি অফ দ্য হাজব্যান্ড: আ ফিকশনাল এসে ইন 29 ট্যাঙ্গোস'-এ তীব্র ও ধারালো রসবোধ, বুদ্ধির মাধ্যমে ৷ একজন স্বামী, যিনি সম্পর্কের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, তাঁকে নিয়ে 29 পর্বের এই সাহিত্যের প্রতিটি পর্বের সূচনায় রয়েছে প্রেমের কবি জন কিটস-এর গদ্য ৷
সর্বোপরি, কার্সন হালকা ছোঁয়ায় লেখালিখির নানা দিকের অন্বেষণ করেছেন ৷ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের রূপরেখা তাঁর কাছে বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে ৷