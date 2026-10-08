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'খানিকটা পাগলামি বলে মনে হচ্ছে' ! সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তি ছিয়াত্তর বছরের অ্যান কার্সেনের

Nobel Prize In Literature 2026: সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কানাডার 76 বছর বয়সি কবি অ্যান কার্সন ৷ তিনি গ্রিক ধ্রুপদী সাহিত্য অনুবাদ করেছেন ৷

Canadian poet, essayist and translator Anne Carson
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন কানাডার কবি অ্যান কারসন (ছবি: নোবেল প্রাইজ-এর এক্স হ্যান্ডেল থেকে নেওয়া)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2026 at 8:51 PM IST

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স্টকহোম, 8 অক্টোবর: একজন ভাষাবিদের শব্দের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা এবং এক কবির নিত্যনতুন অর্থ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি সাহিত্যকর্মে ৷ তিনি, কানাডার কবি অ্যান কার্সেন ৷ 2026 সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ৷

ভারতীয় সময় বিকেল 4.15 মিনিটে সুইডিশ অ্যাকাডেমি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ীর নাম ঘোষণা করে ৷ কানাডার কবি অ্যান কার্সেনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কারণ হিসাবে অ্যাকাডেমি উল্লেখ করেছে, "তাঁর সাহসী এবং উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্ম, যা সংলাপের সঙ্গে চিরন্তন ক্লাসিকের মেলবন্ধনে এক নতুন সমকালীন সাহিত্যধারার সৃষ্টি করেছে" ৷

1950 সালে কানাডার টরেন্টোয় জন্মগ্রহণ করে অ্যান কার্সন ৷ নিজের লেখালিখির পাশাপাশি, তিনি অনুবাদের কাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন ৷ ধ্রুপদী গ্রিক সাহিত্যের অনুবাদ করলেও সেগুলি তার স্বকীয়তা কার্সনের নিজস্ব সাহিত্যকর্মের দাবিদার, জানিয়েছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ৷

স্যাফোর 'ইফ নট উইন্টার' (2002), ইলেক্ট্রা (2001) এবং আন্তিগোনে (2015) অনুবাদ করেছেন অ্যান ৷ এছাড়া ইউরিপিডিস-এর 'বাখাই' (2015) অন্যতম ৷ 1990-এর দশকে অ্যান কার্সনের একের পর এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি প্রকাশিত হয় ৷ তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 1995 সালের প্রকাশিত 'গ্লাস, আয়রনি অ্যান্ড গড'-এর 'দ্য গ্লাস এসে' ৷

আইসল্যান্ডের রেইকাভিকে বাড়িতে রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার করছিলেন 76 বছর বয়সি কবি অ্যান কার্সেন ৷ সেই সময় সুইডিশ অ্য়াকাডেমি তাঁকে ফোন করে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি দেন ৷ পুরস্কার পাওয়ার খবর শুনে তাঁর মন্তব্য, "খানিকটা পাগলামি বলে মনে হচ্ছে ৷"

শিল্পের ক্ষমতা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "আপনার মন সবসময় কোথাও না কোথাও ঘুরতে যেতে চায় এবং শিল্পের সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, এটা আপনার মনকে তার সঙ্গে নিয়ে যায় ৷ এমন কোথাও, যেখানে যাওয়ার কথা আপনি কখনও ভাবেননি ৷"

নোবেল প্রাইজ-এর সোশাল মিডিয়ায় অ্যান কার্সন-এর 'নক্স'-এর কথা জানানো হয়েছে, যা 'চিরস্মরণীয়' বলে উল্লেখ করেছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ৷ 2010 সালে প্রকাশিত এই বইটি তাঁর ভাই মাইকেলের স্মৃতিতে লেখা ৷ 2000 সালে ডেনমার্কে রহস্যজনক মৃত্যু হয় মাইকেলের ৷ কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ৷ একেবারে ভিতর থেকে উঠে আসা গভীর শোক এই সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ৷ একটি বাক্সের আদলে তৈরি স্মৃতিস্মারক- যার অন্দরে অ্যাকর্ডিয়ান ফোল্ডে রয়েছে হারানো ভাইয়ের একের পর এক ছবি, চিঠি, উৎসর্গিত লেখা ৷

সুইডিশ অ্যাকাডেমির মতে কার্সনের সবচেয়ে মহৎ সৃষ্টি 1998 সালে প্রকাশিত 'অটোবায়োগ্রাফি অফ রেড: আ নভেল ইন ভার্স' ৷ সমালোচকরা তাঁকে একসময় একঘেয়ে বলেছিলেন ৷ এর জবাব কার্সন দিয়েছেন 'দ্য বিউটি অফ দ্য হাজব্যান্ড: আ ফিকশনাল এসে ইন 29 ট্যাঙ্গোস'-এ তীব্র ও ধারালো রসবোধ, বুদ্ধির মাধ্যমে ৷ একজন স্বামী, যিনি সম্পর্কের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, তাঁকে নিয়ে 29 পর্বের এই সাহিত্যের প্রতিটি পর্বের সূচনায় রয়েছে প্রেমের কবি জন কিটস-এর গদ্য ৷

সর্বোপরি, কার্সন হালকা ছোঁয়ায় লেখালিখির নানা দিকের অন্বেষণ করেছেন ৷ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের রূপরেখা তাঁর কাছে বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে ৷

TAGGED:

NOBEL PRIZE LITERATURE 2026
CANADIAN AUTHOR ANNE CARSON
2026 সালে সাহিত্যে নোবেল
কানাডার কবি অ্যান কারসন
NOBEL PRIZE IN LITERATURE 2026

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