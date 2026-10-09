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শান্তির প্রসারে অবদানের জন্য নোবেল পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারপতি নবী পিল্লাই

Nobel Laureate Navi Pillay: হিংসায় বিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তির প্রসার, আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠার জন্য নোবেল পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারপতি নবী পিল্লাই ৷

Navi Pillay Wins Nobel Peace Prize 2026
শান্তিতে নোবেল জয়ী নবী পিল্লাই (ছবি: নোবেল কমিটি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2026 at 7:20 PM IST

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স্টকহোম, 9 অক্টোবর: শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভানেথেম নবী পিল্লাই ৷ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকার কারণে নবীকে এই পুরস্কার দেওয়া হল, জানিয়েছে নরওয়ে নোবেল কমিটি ৷

বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস)-এর অ্যাড হক বিচারপতি ৷ শুক্রবার নরওয়ের অসলো থেকে নরওয়ে নোবেল কমিটি এই শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা করে ৷ কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা বিশ্বে আরও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, পিল্লাই-এর কাজ তাঁদের আশা এবং উদ্দীপনা জুগিয়েছে ৷ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ দীর্ঘ কর্মজীবনে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি নিষ্ঠা এবং দৃঢ় নৈতিক অবস্থান নবীর বৈশিষ্ট্য ৷

মহাত্মা গান্ধি আইন প্র্যাকটিসের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন ৷ সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় এক তামিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নবী প্লিলাই ৷ নরওয়ে কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "তিনি আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি ও প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করেছেন ৷ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্ট, রুয়ান্ডা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের হাইকমিশনার ছিলেন তিনি ৷ এবং অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ এনকোয়ারি অন দ্য অকুপায়েড প্যালেস্তাইন টেরিটরি'-র নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷"

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস-এ তিনি বিচারপতি হিসাবে গণহত্যায় অভিযুক্ত মায়ানমারের বিচারের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ আন্তর্জাতিক আদালতের ঐতিহাসিক সব মামলায় তিনি প্রমাণ করেছেন, আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধ ও সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব ৷ আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও নবী পিল্লাইয়ের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাঁর নিরপেক্ষতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অবিচল দৃঢ়তা তাঁকে বর্তমান সময়ের অন্যতম সম্মানিত আন্তর্জাতিক বিচারপতিতে পরিণত করেছে ৷

কমিটি বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেছে, নবী পিল্লাই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতীয় নেতাকে জবাবদিহির আওতায় এনেছেন এবং সহিংসতা ও সংঘাতের শিকার মানুষদের মনে আশার সঞ্চার করেছেন ৷ তিনি যেসব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে সর্বদা আইনের শাসন মেনে চলার বিষয়ে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন ৷

পাশাপাশি, তিনি সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও আইনি নীতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছেন ৷ রুয়ান্ডা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যখন ধর্ষণ ও যৌন হিংসাকে গণহত্যার পাশাপাশি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তখন তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷

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