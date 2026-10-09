শান্তির প্রসারে অবদানের জন্য নোবেল পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারপতি নবী পিল্লাই

শান্তির প্রসারে অবদানের জন্য নোবেল পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারপতি নবী পিল্লাই
Nobel Laureate Navi Pillay: হিংসায় বিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তির প্রসার, আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠার জন্য নোবেল পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারপতি নবী পিল্লাই ৷
Published : October 9, 2026 at 7:20 PM IST
স্টকহোম, 9 অক্টোবর: শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভানেথেম নবী পিল্লাই ৷ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকার কারণে নবীকে এই পুরস্কার দেওয়া হল, জানিয়েছে নরওয়ে নোবেল কমিটি ৷
বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস)-এর অ্যাড হক বিচারপতি ৷ শুক্রবার নরওয়ের অসলো থেকে নরওয়ে নোবেল কমিটি এই শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা করে ৷ কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা বিশ্বে আরও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, পিল্লাই-এর কাজ তাঁদের আশা এবং উদ্দীপনা জুগিয়েছে ৷ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ দীর্ঘ কর্মজীবনে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি নিষ্ঠা এবং দৃঢ় নৈতিক অবস্থান নবীর বৈশিষ্ট্য ৷
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মহাত্মা গান্ধি আইন প্র্যাকটিসের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন ৷ সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় এক তামিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নবী প্লিলাই ৷ নরওয়ে কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "তিনি আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি ও প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করেছেন ৷ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্ট, রুয়ান্ডা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের হাইকমিশনার ছিলেন তিনি ৷ এবং অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ এনকোয়ারি অন দ্য অকুপায়েড প্যালেস্তাইন টেরিটরি'-র নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷"
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস-এ তিনি বিচারপতি হিসাবে গণহত্যায় অভিযুক্ত মায়ানমারের বিচারের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ আন্তর্জাতিক আদালতের ঐতিহাসিক সব মামলায় তিনি প্রমাণ করেছেন, আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধ ও সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব ৷ আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও নবী পিল্লাইয়ের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাঁর নিরপেক্ষতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অবিচল দৃঢ়তা তাঁকে বর্তমান সময়ের অন্যতম সম্মানিত আন্তর্জাতিক বিচারপতিতে পরিণত করেছে ৷
কমিটি বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেছে, নবী পিল্লাই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতীয় নেতাকে জবাবদিহির আওতায় এনেছেন এবং সহিংসতা ও সংঘাতের শিকার মানুষদের মনে আশার সঞ্চার করেছেন ৷ তিনি যেসব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে সর্বদা আইনের শাসন মেনে চলার বিষয়ে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন ৷
Newly awarded peace laureate Navi Pillay has held states and national leaders accountable and brought hope to victims of violence and conflict. Navi Pillay is one of the great defenders of international legal principles in our time. Her distinguished career reminds us of the need to support, fortify and expand the global rule of law. Navi Pillay’s commitment to justice and human dignity is a source of hope and inspiration to all who seek to bring about a more peaceful world. Read more about the 2026 #NobelPeacePrize: https://t.co/JMjpp1jPKc #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
পাশাপাশি, তিনি সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও আইনি নীতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছেন ৷ রুয়ান্ডা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যখন ধর্ষণ ও যৌন হিংসাকে গণহত্যার পাশাপাশি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তখন তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷