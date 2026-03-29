'রাজা চাই না', ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল আমেরিকা

ট্রাম্প-ক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা ৷ 'No Kings' আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ৷ ওয়াশিংটন-লস অ্যাঞ্জেলেস, মিনেসোটা-নিউ ইয়র্ক, গতকাল যেন এক অন্য আমেরিকা দেখল বিশ্ব।

'No Kings' আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন (সোশাল মিডিয়া)
Published : March 29, 2026 at 1:25 PM IST

ওয়াশিংটন, 29 মার্চ: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বিরাট জনসমাগম মার্কিন মুলুকে ৷ চারিদিকে 'রাজা চাই না', স্লোগান ৷ হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভ ন্ন নীতির বিরোধিতা করে আন্দোলনে করছেন হাজার হাজার মানুষ ৷ ক্রমশই তা বড় আকার নিচ্ছে ৷

প্রেসিডেন্টের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল অনেক দিন ধরেই, আর সেই ক্ষোভই এবার বিস্ফোরিত হল রাস্তায়। শনিবারের তৃতীয় দফার বিক্ষোভে নাগরিকরা ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দেন, 'আমেরিকায় রাজা চাই না।' অনেকেই বলছেন, সাম্প্রতিক অতীতে এটাই সম্ভবত আমেরিকার সবচেয়ে বড় অহিংস গণআন্দোলন।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনার অভিযান সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সেনা অভিযান প্রত্যাহার করা হোক। প্রতিবাদকারীরা শুধু যুদ্ধনীতির নয়, ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি ও সরকারের অচলাবস্থা নিয়েও রাস্তায় নেমেছেন।

আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ (AP)

বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেন্ট পলের ক্যাপিটল লনের মিনেসোটা ৷ এই আন্দোলন কর্মসূচির প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রুস স্প্রিংস্টিন। আয়োজকরা আশা করেছিলেন যে লাখো লাখো মানুষ এই গণবিক্ষোভে অংশ নেবে। বাস্তবে হল তাই। সেন্ট পল শহরের মিনেসোটা ক্যাপিটল লন এবং আশপাশের রাস্তাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেউ কেউ উল্টো করা মার্কিন পতাকা ধরে রেখেছিলেন। সাধারণত ঐতিহাসিকভাবে মার্কিন পতাকা উল্টো করে ধরাকে বিপদের সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে তাঁরা বোঝালেন বর্তমান পরিস্থিতি অনুকূল নয় ৷

'No Kings' আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন (AP)

নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, ডালাস, শিকাগো, ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়া শহরে মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ট্রাম্পের ছবি বা তাঁর শারীরিক গঠন নকল করে ব্যঙ্গাত্মক বেলুন ও পোস্টার হাতে বহুসংখ্যক মানুষ প্রতিবাদ দেখান ৷

গতকাল যেন এক অন্য আমেরিকা দেখল বিশ্ব (AP)

ব্রুস স্প্রিংস্টিন 'স্ট্রিটস অফ মিনিয়াপলিস' (প্রাণঘাতী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লেখা গান) গানটি পরিবেশন করেন। মর্মান্তিক মৃত্যু এবং ট্রাম্প প্রশাসনের আগ্রাসী অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা হাজার হাজার মিনেসোটাবাসীর সম্মানে তিনি এই গানটি লিখেছিলেন। গানটি শুরুর আগে স্প্রিংস্টিন গুড এবং প্রেটির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় ফেডারেল এজেন্টদের গুলিতে রেনি গুড (Renee Good) ও অ্যালেক্স প্রেত্তি (Alec Pretti) নামে দুই মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু হয় ৷ তাঁরাও ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন ৷ এরপরই বিক্ষোভ হয়েছিল দিকে দিকে ৷ ব্রুস স্প্রিংস্টিন বলেন, "আপনাদের শক্তি ও অঙ্গীকার আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এটা এখনও আমেরিকা। এই দুঃস্বপ্নের আগ্রাসন আমেরিকা ও শহরগুলি আর বরদাস্ত করবে না।"

