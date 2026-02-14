খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক, আমেরিকায় দোষী ভারতীয়র 24 বছরের কারাদণ্ড

খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক, আমেরিকায় দোষী ভারতীয়র 24 বছরের কারাদণ্ড
লক্ষ্য ছিল নিউইয়র্কে বসবাসকারী এবং ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর প্রধান পান্নুনকে হত্যা। সেই মামলায় নিজের দোষ স্বীকার করেছেন ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা।
Published : February 14, 2026 at 11:51 AM IST
নিউইয়র্ক, 14 ফেব্রুয়ারি: খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন তথা মার্কিন-কানাডিয়ান নাগরিক তথাকে হত্যার ছক কষার মামলায় নিজের দোষ স্বীকার করলেন ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা। অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তাকে এই স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর তাঁকে 24 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি অফিস শুক্রবার (স্থানীয় সময়) এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
উল্লেখ্য, লক্ষ্য ছিল নিউইয়র্কে বসবাসকারী এবং ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর প্রধান পান্নুনকে হত্যা। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় ৷ এরপর মার্কিন নাগরিক খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক কষার অভিযোগে নিখিলকে গেফতার করা হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রে। পান্নুন-কাণ্ডে নিখিল গুপ্তাকে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে প্রত্যর্পণ করে আগেই মার্কিন মুলুকে নিয়ে গিয়েছিল নিউইয়র্ক পুলিশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার পরে নিখিলকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল পান্নুন হত্যা-পরিকল্পনার মামলায়। যদিও প্রথমে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।
Following an investigation by FBI New York, @DEANEWYORKDiv, and @SDNYnews, Nikhil Gupta pled guilty to plotting to assassinate a U.S. citizen in New York City.— FBI New York (@NewYorkFBI) February 13, 2026
Read more about the FBI's continued commitment to defend the homeland from foreign nationals targeting our citizens… pic.twitter.com/cElDtolY5y
জানা যায়, ভারত সরকারের এক এজেন্সির কোনও এক কর্তার নির্দেশেই নাকি নিখিল এই কাজ করেন। তবে 17 অক্টোবর, 2024 বিদেশ মন্ত্রক নিশ্চিত করে, খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে খুনের পরিকল্পনায় অভিযুক্ত ভারত সরকারের কর্মচারী নন। মার্কিন বিচার বিভাগের অভিযোগ যথার্থ নয় ৷
তবে নিউইয়র্কের সাউথ স্টেটের অ্যাটর্নি অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, এই মামলায় নিজের দায় স্বীকার করেছেন নিখিল। এফবিআই (Federal Bureau of Investigation) নিউইয়র্কের এক্স হ্যান্ডেলের তরফেও একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ তাতে লেখা রয়েছে, "এফবিআই নিউ ইয়র্ক এবং মার্কিন অ্যাটর্নি এসডিএনওয়াইয়ের তদন্তে জানা গিয়েছে, মার্কিন নাগরিককে মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগের জন্য হত্যা করতে চেয়েছিলেন গুপ্তা। তাঁর বিরুদ্ধে মার্ডার-ফর-হায়ার, খুনের ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র - এই তিনটি ধারায় অভিযোগ রয়েছে। সর্বোচ্চ 40 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। আগামী 29 মে বিচারক ভিক্টর মারেরো শাস্তি ঘোষণা করবেন।"
এফবিআইয়ের সহকারী পরিচালক রোমান রোজাভস্কি বলেন, "নিখিল গুপ্তা একজন মার্কিন নাগরিককে খুন করবে বলে ভাড়াটে লোক লাগিয়েছিলেন ৷ যা মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পদক্ষেপের কারণে প্রতিরোধ করা হয়েছিল ৷"
জানা গিয়েছে, নিখিল গুপ্তা যাঁকে সহযোগী ভাবেন, তিনি আসলে মার্কিন কর্তৃপক্ষের গোপন সূত্র ছিলেন। মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের তরফে দাবি করা হয়, খালিস্তানি জঙ্গিকে হত্যার জন্য 1 লাখ মার্কিন ডলারের রফা হয়েছিল। চুক্তির অগ্রিম বাবদ 'আততায়ী'-কে 15 হাজার মার্কিন ডলার দেওয়া হয়। তবে সেই 'আততায়ী' আদতে মার্কিন প্রশাসনেরই 'আন্ডার কভার এজেন্ট' ছিল। এরপরই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয় মার্কিন প্রশাসন। পরে ওয়াশিংটনের অনুরোধে চেক প্রজাতন্ত্র গ্রেফতার করেছিল নিখিলকে।