রাশিয়ান মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে যৌন রোগে আক্রান্ত বিল গেটস ! এপস্টিন ফাইলে চাঞ্চল্যকর তথ্য

রাশিয়ান মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে যৌন রোগে আক্রান্ত বিল গেটস ! এপস্টিন ফাইলে চাঞ্চল্যকর তথ্য
যৌন অপরাধী এপস্টিনের ফাইলের লক্ষ লক্ষ পাতা প্রকাশ করেছে আমেরিকার বিচার বিভাগ ৷ তাতে বিশিষ্ট জনেদের নাম রয়েছে ৷ আছে বিল গেটসের কেচ্ছার কথাও ৷
By ANI
Published : January 31, 2026 at 7:13 PM IST
ওয়াশিংটন, 31 জানুয়ারি: যৌনরোগ হয়েছিল মাইক্রোসফ্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিল গেটসের ৷ রাশিয়ার সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তাঁর মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হয় ৷ এর জন্য তিনি তাঁর এক অধস্তন কর্মচারীকে ওষুধ জোগাড় করে দিতে বলেন ৷ এমন বিস্ফোরক দাবি করা করেছে মার্কিন যৌন কেলেঙ্কারি অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের ফাইলে ৷
আমেরিকার সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, শুক্রবার এপস্টিন সংক্রান্ত বহু নথি প্রকাশ করেছে আমেরিকার বিচার বিভাগ ৷ সেখান থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷
নিউইয়র্ক পোস্ট-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 2013 সালের জুলাই মাসে যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিন এই দাবি করেন ৷ যদিও এই খবরটি অস্বীকার করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে বিল গেটস-এর এক মুখপাত্র ৷ ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস যৌন অপরাধী এপস্টিন সংক্রান্ত 35 লক্ষ (3.5 মিলিয়ন) পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী বিল গেটসের মুখপাত্র এই অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা' বলে উল্লেখ করেছেন ৷
মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক পোস্ট-এর খবর, বিল গেটস-এর বিজ্ঞান বিষয়ের দীর্ঘদিনের উপদেষ্টা বরিস নিকোলিক বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ সেই প্রেক্ষিতে একটি খসড়া বিবৃতিতে গেটস-এর রাশিয়ার সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার ফলে যৌন রোগ হওয়ার দাবি করেন এপস্টিন ৷
2013 সালের 18 জুলাই নিকোলিকের হয়ে এপস্টিন লেখেন, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মেলিন্ডা ও বিল গেটসের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি চলছে ৷ আমি তার মধ্যে ফেঁসে গিয়েছি ৷ আমি বিল গেটসের ডান হাত ৷ সেই হিসাবে আমাকে একাধিকবার এমন কিছু কাজ করতে বলা হয়েছিল, যেখানে আমি ভুলবশত সম্মতি দিয়েছি ৷ সেই কাজগুলি নৈতিকতার দিক দিয়ে একেবারে ঠিক নয় ৷ বারবার এমন আরও অনেক কাজ করতে হয়েছে, যেগুলি বেআইনি ৷"
নিউইয়র্ক পোস্ট উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, "কখনও বিল গেটসকে মাদক দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছে ৷ রাশিয়ার মেয়েদের যৌন সম্পর্কের ফলে যে অবস্থা হয়েছিল, তার মোকাবিলায় ওই ওষুধ দরকার ছিল ৷ বিবাহিত মহিলাদের সঙ্গে অবৈধ অভিসারের সুযোগ করে দেওয়া, ব্রিজ টুর্নামেন্টে অ্যাডেরালের জোগান দেওয়া ৷ আমার বন্ধু এবং ভবিষ্যতের সহকর্মীদের কাছে আমরা নৈতিক ব্যর্থতা স্বীকার করে নিচ্ছি ৷ ক্ষমা প্রার্থনা করছি ৷ আমাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই ৷"
এপস্টিন নিকোলিকের হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নিজের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছিলেন । খসড়াটিতে আরও বলা হয়েছে, "[আপনি] আমাকে অনুনয়-বিনয় করছেন, যেন আমি আপনার যৌন রোগ সংক্রান্ত ইমেলগুলো মুছে ফেলি ৷ ওই ইমেলে আপনি অনুরোধ করেছেন, আপনি মেলিন্ডাকে গোপনে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে চান আর সেই অ্যান্টিবায়োটিক যেন আমি এনে দিই ৷ সেই অনুরোধের মেলগুলি এবং আপনার পুরুষাঙ্গের বর্ণনার ইমেলগুলি যেন মুছে ফেলি ৷"
নিউইয়র্ক টাইমস-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী, "...আমি উদ্বিগ্ন, আপনি যেমনটা বলেছেন, যদি মেলিন্ডা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে শুধু অঙ্গীকার কর্মসূচিটিরই যে কয়েক কোটি ডলার ক্ষতি হবে ৷ এর ফলে কোটি কোটি ডলার আর সামাজিক কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যাবে না ৷ কারণ, আমি নিশ্চিত, বেশ কয়েকজন স্ত্রী ও স্বামী তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হঠতে দ্বিধা করবেন না ৷"
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এর আগে প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, 2017 সালে এপস্টিনের বিরুদ্ধে গেটসকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ তাঁর সঙ্গে রাশিয়ার ব্রিজ খেলোয়াড় মিলা আন্তোনোভাার সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিল যৌন অপরাধী এপস্টিন ৷