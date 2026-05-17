চোল সাম্রাজ্যের অমূল্য তাম্রফলক ফিরছে ভারতে, মোদির হাতে তুলে দিল নেদারল্যান্ডস
দক্ষিণের চোল সাম্রাজ্যের অমূল্য তাম্রফলক ভারতে ফিরে আসছে ৷ চোল আমলের তামার ফলকগুলি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের সরকার ৷
Published : May 17, 2026 at 4:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 মে: একাদশ শতকের চোল সাম্রাজ্যের বহুমূল্য ও ঐতিহ্যবাহী তাম্রফলক ভারতকে ফেরত দিল নেদারল্যান্ডস সরকার ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাঁচদিনের বিদেশ সফরে গতকাল নেদারল্যান্ডসে গিয়েছিলেন ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ ভারতের ঐতিহ্যবাহী চোল সাম্রাজ্যের তাম্রফলক ফেরত পাওয়ার মুহূর্তকে 'প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য আনন্দের' বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
2012 সাল থেকে এই আনাইমঙ্গলম তামার ফলকগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য নেদারল্যান্ডসের কাছে আর্জি জানিয়ে আসছিল ভারত ৷ এই ফলকগুলি 'লিডেন প্লেট' নামে পরিচিত ৷ সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য এই মুহূর্ত অত্যন্ত আনন্দের ! চোল যুগের তামার ফলকগুলি একাদশ শতকের ৷ সেগুলি নেদারল্যান্ডস থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হবে ৷"
இந்தியர் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தருணம்!— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பவும் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விழாவில் பிரதமர் ராப் ஜெட்டன் அவர்களுடன் இணைந்து பங்கேற்றேன்.
சோழர் கால செப்பேடுகள், 21… pic.twitter.com/af4NWacMwt
তিনি জানিয়েছেন, 21টি বড় এবং তিনটি ছোট মাপের তামার ফলকে তামিল ভাষার তাম্রফলক খোদাই করা রয়েছে ৷ এগুলি চোল সাম্রাজ্যের প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সময়কার তাম্রফলক ৷ তাঁর বাবা রাজা প্রথম রাজরাজের বাণী এই তাম্রফলকতে খোদাই করা আছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "এই তাম্রফলকতে চোলদের মাহাত্ম্য বর্ণিত রয়েছে ৷ আমরা ভারতীয়রা চোলদের নিয়ে গর্বিত, তাঁদের সংস্কৃতি, সমুদ্রে তাঁদের আধিপত্য গর্বিত ৷"
চোল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী তাম্রফলক ফেরত পাওয়ায় নেদারল্যান্ডসের সরকার এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা ছিল এই তাম্রফলকগুলি ৷
বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, তামার তাম্রফলকগুলি চোল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে ৷ সেগুলি ফিরে পাওয়া 'বিদেশ থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে আরও একটি পদক্ষেপ' ৷ বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷
In the presence of PM @narendramodi and PM of Netherlands, Mr. Rob Jetten, the Leiden University Library restituted the 11th century Chola Copper Plates to the Government of India. PM @narendramodi conveyed thanks to the Government of the Netherlands and Leiden University for… pic.twitter.com/KalWLY0B8R— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 16, 2026
মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই সনদগুলি তামিলনাড়ুর নাগাপত্তনমে অবস্থিত 'চুলামণিবর্ম-বিহার' নামক একটি বৌদ্ধ বিহারে 'আনইমঙ্গলম' গ্রামটি দান করার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে ৷ এই তাম্রফলকগুলিতে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত লিপি রয়েছে ৷
মন্ত্রক জানিয়েছে, "এই চোল তাম্রফলকগুলির প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এগুলি কেবল অতীতের প্রত্নবস্তু নয়, বরং ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতার এক অমূল্য আখ্যান ৷ এই ফলকগুলির স্বদেশে ফিরে আসা ভারতের জনগণের কাছে গভির আবেগী আবেদন বহন করে ৷"
এই তাম্রফলকগুলিকে চোল রাজবংশের টিকে থাকা নথিপত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ভারতের বাইরে সংরক্ষিত তামিল ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান প্রত্নবস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় ৷ এগুলির ওজন প্রায় 30 কিলোগ্রাম এবং এগুলি একটি ব্রোঞ্জের আংটা দিয়ে একত্রে বাঁধা, যে আংটায় চোল রাজবংশের রাজকীয় সিলমোহর খোদিত রয়েছে ৷
ফলকগুলি দু'টি অংশে বিভক্ত- একটি অংশে সংস্কৃত ভাষায় লিপি রয়েছে এবং অন্যটিতে তামিল ভাষায় ৷ প্রথম রাজরাজ চোল ছিলেন একজন হিন্দু সম্রাট, যিনি একটি বৌদ্ধ মঠের জন্য রাজস্ব অনুদান প্রদান করেছিলেন৷ ৷
প্রথম রাজরাজ চোলই মৌখিকভাবে এই অনুদানের প্রাথমিক নির্দেশ দিয়েছিলেন— যা প্রথমে তালপাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল— তবুও তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোলই এই অনুদানের বিবরণকে দীর্ঘস্থায়ী তাম্রফলকে খোদাই করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ ফলকগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখা ব্রোঞ্জের আংটায় প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সিলমোহর খোদিত রয়েছে ৷
সপ্তদশ শতাব্দীতে (1700 দশকে) ফ্লোরেন্টিয়াস ক্যাম্পার এই ফলকগুলিকে নেদারল্যান্ডসে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তিনি সেই সময়ে ভারতে একটি খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক দলের সদস্য হিসেবে বাস করছিলেন ৷ সেই সময় এই ফলকগুলিতে উল্লিখিত শহর নাগাপত্তনম ডাচ বা ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৷
'প্রত্যাবর্তন ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক আন্তঃসরকারি কমিটি'-র 24তম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই ফলকগুলির 'উৎস-রাষ্ট্র' হিসেবে ভারতের দাবিটি সম্পূর্ণ বৈধ ৷ কমিটি নেদারল্যান্ডসকে এই ফলকগুলি ভারতে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে ভারতের সঙ্গে গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে ৷ পরে, প্রধানমন্ত্রীর নেদারল্যান্ডস সফরের সময় ফলকগুলি ভারতের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷