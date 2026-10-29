'ভোট চুরি হয়েছে, ভূমিকম্পের মতো ঘটনা !' আরব দলগুলির সঙ্গে জোটে নারাজ নেতানিয়াহু

'ভোট চুরি হয়েছে, ভূমিকম্পের মতো ঘটনা !' আরব দলগুলির সঙ্গে জোটে নারাজ নেতানিয়াহু
Netanyahu Election Fraud Claims: ইজরায়েলের নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগে সরব প্রধানমন্ত্রী । আরব দলগুলির বিরুদ্ধে ভোট কেনা ও অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তে শিন বেত ।
By PTI
Published : October 29, 2026 at 9:59 PM IST
তেল আভিভ, 29 অক্টোবর: নির্বাচনে 'ভোট চুরি' হয়েছে ! আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলির বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়ালেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু । তাঁর দাবি, বিদেশি শক্তির মদতে ভোটে প্রভাব খাটানো হয়েছে । এই ঘটনাকে 'ভূমিকম্পের মতো' বলে বর্ণনা করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আরব দলগুলির সঙ্গে কোনও জোটে যেতে রাজি নয় তাঁর দল । অন্যদিকে, বিদেশি অর্থের জোগান ও নির্বাচনে অনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেতকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি । তবে ভোটে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
মঙ্গলবারের সংসদীয় নির্বাচনের পর ইজরায়েলে সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । আংশিক গণনার হিসাব অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর শিবির 53টি আসন পেতে পারে । প্রাক্তন সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের সম্ভাব্য আসন 48 । অন্য দিকে, আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলি মিলিয়ে 19টি আসন পেতে পারে বলে প্রাথমিক হিসাব । ইজরায়েলের 120 আসনের সংসদ নেসেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন 61টি আসন । ফলে কোনও শিবিরই এখনও একক ভাবে সরকার গড়ার মতো জায়গায় পৌঁছতে পারেনি ।
নেতানিয়াহুর দল লিকুদ এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে এই টানাপড়েনের কেন্দ্রে রয়েছে রা'আম ও জয়েন্ট লিস্ট- দু'টি আরব-নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি । তাদের আসনসংখ্যা সরকার গঠনের সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করেছে ।
'রাআমগেট' নিয়ে সরব নেতানিয়াহু
সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে নেতানিয়াহু লেখেন, 'রাআমগেট কাণ্ড ভূমিকম্পের মতো । ইজরায়েলে নির্বাচন চুরি করা হয়েছে !' তাঁর অভিযোগ, বিদেশি শক্তি আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলির পক্ষে ভোটে প্রভাব খাটিয়েছে এবং ভোটারদের টাকা দিয়ে প্রভাবিত করা হয়েছে ।
নেতানিয়াহুর নিশানায় রয়েছে রা'আম, যার পুরো নাম ইউনাইটেড আরব লিস্ট এবং জয়েন্ট লিস্ট জোট । তাঁর দাবি, ভোট কেনা, হুমকি, হিংসা, জালিয়াতি এবং বেআইনি সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভোটারদের সংগঠিত করার মতো একাধিক অনিয়ম ঘটেছে । এই অভিযোগের সমর্থনে শতাধিক সাক্ষ্য ও নথি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছে লিকুদ ।
তবে অভিযোগ ও প্রমাণ এক বিষয় নয় । ইজরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগের পক্ষে তাদের কাছে কোনও তদন্তমূলক বা গোয়েন্দা তথ্য নেই । পুলিশের বক্তব্য, ভোটের দিন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনিয়মের ঘটনা ঘটেনি । ফলে নেতানিয়াহুর 'ভোট চুরি'র দাবি এখনও প্রমাণিত নয় ।
বিদেশি অর্থের অভিযোগ, তদন্তে শিন বেত
ইজরায়েলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির প্রধান বিচারপতি নোয়াম সোলবার্গ বিদেশি শক্তির সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের অভিযোগ তদন্ত করতে শিন বেতের প্রধান ডেভিড জিনিকে চিঠি দিয়েছেন । বিদেশি সংস্থার অর্থের মাধ্যমে নির্বাচনে অনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়ে থাকতে পারে, এমন সন্দেহ খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে ।
সোলবার্গ জানিয়েছেন, সন্দেহের সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিজে নিশ্চিত নন । তবে অভিযোগে বিদেশি শক্তির সম্ভাব্য ভূমিকার কথা ওঠায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি । এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের ফল জানাতে বলা হয়েছে ।
তবে চিঠিতে কোন দেশ বা বিদেশি সংস্থার বিরুদ্ধে সন্দেহ রয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি । হিব্রু সংবাদমাধ্যমের কয়েকটি প্রতিবেদনে কাতার ও তুরস্কের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে জল্পনার কথা উঠে এসেছে । কিন্তু এই অভিযোগের পক্ষে এখনও প্রকাশ্যে কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ সামনে আসেনি ।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে । বিদেশি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে । পুলিশের বক্তব্য, ভোট চুরির দাবির সমর্থনে এখনও কোনও প্রমাণ মেলেনি ।
'গোটা সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত নয়'
নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের মধ্যে দেশের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পক্ষে সওয়াল করেছেন । একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা একটি গোটা সম্প্রদায়কে যেন সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো না হয় ।
হারজগ জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচন কমিটির প্রধান সোলবার্গ এবং শিন বেতের প্রধান জিনির সঙ্গে কথা বলেছেন । নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি বলে উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, অভিযোগ ও প্রমাণের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । যাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে ।
সরকার গঠনের প্রক্রিয়াতেও রাজনৈতিক দলগুলিকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট । চূড়ান্ত নির্বাচনী ফল ঘোষণার পরে নেসেটের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ।
আরব দলগুলির আসনই কি সরকার গঠনের চাবিকাঠি ?
ইজরায়েলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ নাগরিক আরব সম্প্রদায়ের । এবারের নির্বাচনে আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলির আসনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে পারে বলে প্রাথমিক হিসাব । রা'আম এবং জয়েন্ট লিস্ট মিলিয়ে 19টি আসন পেলে সরকার গঠনের অঙ্কে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।
আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবির এবং আরব দলগুলি একসঙ্গে সমর্থন দিলে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে । কিন্তু বিরোধী শিবিরের মধ্যেও আরব দলগুলিকে সরকারে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বাইরে থেকে তাদের সমর্থন নেওয়া হবে, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে ।
নেতানিয়াহু অবশ্য আরব দলগুলির সঙ্গে কোনও সহযোগিতার বিরোধিতা করেছেন । তাঁর দাবি, এই দলগুলির সমর্থনে সরকার গঠিত হলে ইজরায়েলের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অবস্থান বিপন্ন হতে পারে । এমনকি ইরানের সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্রেও ইজরায়েলকে সামরিক ভাবে পিছিয়ে আসতে হতে পারে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ।
রা'আমের নেতা মনসুর আব্বাসের দল এর আগে 2021 সালে নাফতালি বেনেট ও ইয়ার লাপিদের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারে যোগ দিয়েছিল । কোনও ইহুদি-নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অংশ হওয়া প্রথম স্বতন্ত্র আরব দল হিসেবে সে সময় রা’আম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল । সেই সরকার 2022 সালে ভেঙে যায় এবং ফের নির্বাচন হয় ।
নেতানিয়াহুকেই পালটা নিশানা বিরোধীদের
নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগের তদন্তের পক্ষে সওয়াল করলেও নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে বিষয়টিকে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী নেতা ইয়ার গোলান । তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনের ফলকে অগ্রাহ্য করা এবং আরব ভোটারদের বৈধ অধিকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলতেই এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে ।
গোলান পালটা দাবি করেছেন, কাতারের সঙ্গে নেতানিয়াহুর দফতরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে । তাঁর অভিযোগ, নেতানিয়াহুর দফতরের সঙ্গে যুক্ত কয়েক জনের বিরুদ্ধে কাতারের স্বার্থে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে । প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইয়োনাতান উরিখকে পদ থেকে সরানোর দাবিও তুলেছেন তিনি ।
আইজেনকটও জানিয়েছেন, নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে ওঠা প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই তদন্তকে ব্যবহার করে শপথগ্রহণ পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় ।
তদন্তের পাশাপাশি চলবে সরকার গঠনের টানাপড়েন
ইজরায়েলের নির্বাচনের ফল এখনও সরকার গঠনের প্রশ্নে অনিশ্চয়তা তৈরি করে রেখেছে । এক দিকে বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, অন্য দিকে পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাপক নির্বাচনী কারচুপির দাবির পক্ষে তাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই । ফলে তদন্তের ফল কী হয়, তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দলের পারস্পরিক সমীকরণ ।
নেতানিয়াহুর শিবির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে পিছিয়ে । আইজেনকটের বিরোধী শিবিরের কাছেও একক ভাবে সরকার গড়ার মতো আসন নেই । এই পরিস্থিতিতে আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলির ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারে পরবর্তী সরকারের ভাগ্য ।
তবে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপ বাড়লেও তদন্ত শেষ হওয়ার আগে অভিযোগকে প্রমাণিত ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই । ইজরায়েলের সামনে এখন দু'টি বড় প্রশ্ন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা সন্দেহের নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি হবে কি না এবং কোনও শিবির 61 আসনের সমর্থন জোগাড় করে সরকার গঠন করতে পারবে কি না ।