ইরানের পরমাণু জুজু দেখিয়ে গদি বাঁচাতে চান নেতানিয়াহু ! আইজেনকোটকে জোট গড়ার ডাক

ইরানের পরমাণু জুজু দেখিয়ে গদি বাঁচাতে চান নেতানিয়াহু ! আইজেনকোটকে জোট গড়ার ডাক
Israel government formation : কোনও শর্ত ছাড়াই বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোটকে আলোচনায় বসার অনুরোধ করেছেন নেতানিয়াহু ৷
By ANI
Published : November 15, 2026 at 9:20 AM IST
তেল আভিভ, 15 নভেম্বর : ইজরায়েলের রাজনীতিতে নাটকীয় মোড় ৷ দেশের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে ইরানের হুমকি মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জোট সরকার গঠনের ডাক দিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ কোনও শর্ত ছাড়াই বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোটকে আলোচনায় বসার অনুরোধ করেছেন তিনি ৷ ইহুদি-সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলিকে নিয়েই জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন নেতানিয়াহু।
তবে, আইজেনকোট এই প্রস্তাবকে 'আরও একটি রাজনৈতিক চাল' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি জানান, লিকুদ এবং ইয়াশার পার্টির মধ্যে আলোচনার সময়সূচি নির্ধারিত রয়েছে।
ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026
פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית - ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,… pic.twitter.com/S9mEEa6D9t
নেতানিয়াহুর সঙ্গে জোট বাঁধার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেও বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে লিকুদ দলের সঙ্গে নিজের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পথ খোলা রেখেছেন আইজেনকোট।
শনিবার এক ভিডিও বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেন, "সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হিসেবে পরিচিত দলগুলির উপর নির্ভরশীল কোনও সরকার ইজরায়েলের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। প্রস্তাবিত এই ঐক্যের সরকারে সেই সব দলকেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যারা ইহুদি জনগণের রাষ্ট্র হিসেবে ইজরায়েলের অস্তিত্বকে সমর্থন করে।"
নেতানিয়াহু যোগ করেন, "গাদি আইজেনকোটের সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। গাদি আইডিএফ (IDF) চিফ অফ স্টাফ থাকার সময় এবং তারও আগে থেকে আমরা একে অপরকে চিনি।"
ইরানের হুমকির বিষয়টি তুলে ধরে নেতানিয়াহু অভিযোগ করেন, তেহরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছে। ইরান যদি পুনরায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে শুরু করে এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির গতি বাড়ায়, তবে তা ইজরায়েলের অস্তিত্বের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।
নেতানিয়াহুর দাবি, সংখ্যালঘু বা সন্ত্রাসবাদের সমর্থকদের উপর নির্ভরশীল কোনও সরকার এই বিশাল লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত সরকার বহু বছরের জন্য ইজরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।
আইজেনকোটকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে নেতানিয়াহু রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং সম্ভাব্য জোটসঙ্গীদের নিয়ে মতবিরোধ একপাশে সরিয়ে রাখার অনুরোধ জানান। নেতানিয়াহু বলেন, "গাদি, আসুন আমরা পূর্বশর্ত ছাড়াই এক ঘরে বসি ৷ সমস্ত মতপার্থক্য সরিয়ে ইজরায়েলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের জন্য জোট গঠন করি ৷"
তবে, নেতানিয়াহুর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইয়াশার পার্টির নেতা আইজেনকোট । তিনি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আগে থেকেই নির্ধারিত আলোচনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বয়ান তৈরির চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন।
הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו. היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר! והליכוד. אחיי ואחיותיי הישראלים, זהו הבלוף התורן: נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל מבזה מעמד ממלכתי בכנסת ומפלג ומסית כאילו אין מחר. ניסיון יפה, אבל הטריקים האלו לא עובדים עליי. וגם לא על אזרחי ישראל. למען הסר ספק, גם נתניהו יודע שהתנאים להצטרפות לממשלת חירום בראשותי הם הכרה בעקרונות שהתוותי ופרידה מהקיצוניים. בסופו של דבר, אחרי כל הנאומים וההצהרות, נשארת האמת: נתניהו מודע להפסדו בבחירות. הוא מודע לכך שיש רוב מוחלט נגדו באזרחי ישראל וכנסת ישראל, והוא יודע שקום תקום ממשלה חדשה וטובה. לכן, הוא בקרב בלימה שמטרתו הערמת קשיים על הקמתה של ממשלה חדשה וסיכול החלפת יו״ר הכנסת. המבחן הקרוב של הליכוד והציונות הדתית הוא ביום שלישי הקרוב, בו יתקיימו הבחירות למינויו של מועמד מפלגות השינוי והתיקון, ח״כ מתן כהנא. אם אכן פניהם לשותפות פוליטית אמיתית, כפי שטוענים, הם נדרשים לאפשר את קיומו של הליך דמוקרטי תקין בזמנו, ולהנחות את חברי הכנסת לתמוך במינויו של אלוף-משנה במיל׳, מפקד טייסת ולוחם סיירת מטכ״ל לשעבר, מתן כהנא, לתפקיד יושב ראש הכנסת. זו ההזדמנות שלהם להוכיח כמה רציניים הם. או שפעם נוספת, הכל זה טריק פוליטי ריק ותו לא. הבחירה בידיהם. אני פועל, גם בדקות אלו ממש, להקים ממשלת חירום לאומית במהרה. שבוע טוב לכולם.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 14, 2026
সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ (X) এক পোস্টে আইজেনকোট লিখেছেন, "সংবাদমাধ্যমের সামনে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী আলোচনার জন্য যে বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন, তা আরও একটি রাজনৈতিক চাল ছাড়া কিছু নয়। সর্বোপরি, নেতানিয়াহু জানেন, এই ধরনের বৈঠক ইতিমধ্যেই নির্ধারিত রয়েছে।"
জাতীয় ঐক্যের কথা বলে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগও আনেন আইজেনকোট ৷ জানান, প্রধানমন্ত্রীর এই কৌশল ইজরায়েলের নাগরিকদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না।
আইজেনকোট বলেন, "আগে থেকে নির্ধারিত থাকার পরও নেতানিয়াহু আলোচনার ডাক দেন, ঐক্যের দাবি করেন ৷ কিন্তু নেসেটে (ইজরায়েলের সংসদ) রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানকে অপমান করেন এবং এমনভাবে বিভেদ ও উসকানি ছড়ান, যেন কাল বলে কিছু নেই।"
তিনি আরও যোগ করেন, "চেষ্টাটা ভালো, কিন্তু এই কৌশল আমার এবং ইজরায়েলের নাগরিকদের উপর কাজ করবে না।"
আইজেনকোট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বেই সরকার গঠিত হবে ৷ লিকুদ জোট করতে চাইলে তাঁর নীতিগুলি মেনে নেওয়ার পাশাপাশি চরমপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।
তিনি বলেন, "সন্দেহ দূর করার জন্য বলছি, নেতানিয়াহু এটাও জানেন আমার নেতৃত্বে সরকারে যোগ দেওয়ার শর্ত হল নীতিগুলি মেনে নেওয়া এবং চরমপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।"
গত মাসের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর জোট সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর এই রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত সপ্তাহে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ সরকার গঠনের জন্য আইজেনকোটকে ডেকেছেন।
এদিকে, অর্থমন্ত্রী এবং রিলিজিয়াস জিয়োনিজম পার্টির চেয়ারম্যান বেজালেল স্মোট্রিচ রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য নেতানিয়াহুর আবেদনকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং আইজেনকোটকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অনুরোধ করেছেন।
'এক্স'-এ এক পোস্টে স্মোট্রিচ আশা প্রকাশ করেন, নেতানিয়াহুর এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া মিলবে। তিনি জানান, তাঁর দল ঐক্য এবং জাতীয় দায়িত্বকে সমর্থন করবে।
স্মোট্রিচ বলেন, "আশাকরি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িয়ে দেওয়া হাত আরেকটি সহযোগিতার হাত দিয়ে ধরা হবে। গাদি, সময় এসে গিয়েছে। রিলিজিয়াস জিয়োনিজম যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন, রাজনৈতিক অঙ্গনেও ঠিক ঐক্য এবং জাতীয় দায়িত্ববোধের অগ্রদূত হিসেবে। ইহুদি ভাইয়েরা-এখন ঐক্যের সময়।"