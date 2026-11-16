'নির্বাচন চুরি' করতে নিরাপত্তা এজেন্সি ব্যবহার নেতানিয়াহুর ! তুঙ্গে বিতর্ক, তদন্তের দাবি

'নির্বাচন চুরি' করতে নিরাপত্তা এজেন্সি ব্যবহার নেতানিয়াহুর ! তুঙ্গে বিতর্ক, তদন্তের দাবি
Israel election: নেতানিয়াহুর দফতরের এক প্রাক্তন কর্মী ইউনাইটেড আরব লিস্ট-এর কর্মীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, যার জেরে নির্বাচনের আগের দিন তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।
By ANI
Published : November 16, 2026 at 9:22 AM IST
তেল আভিভ , 16 নভেম্বর: বিরোধীদের শায়েস্তা করতে এবার ইজরায়েলেও এজেন্সি লেলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷
'চ্যানেল 12 নিউজ'-এর এক তদন্তমূলক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দফতরের এক প্রাক্তন কর্মী আরব দল ইউনাইটেড আরব লিস্ট-এর কর্মীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, যার জেরে নির্বাচনের আগের দিন দক্ষিণ ইজরায়েলে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।
התנהלות ראש הממשלה היוצא נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית. לא נותרה בישראל חלקה שלא הושחתה, עוותה והוכפפה למען הישרדותו הפוליטית האישית של נתניהו. אין רסן שלא איבד, ואין גבול שלא נחצה. אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה אחת נוספת. אסור בשום פנים ואופן שישראל תיגרר לסבב בחירות נוסף כשהוא ראש ממשלה. מובן שכל עוד הוא בתפקיד - לא יתקיימו יותר בחירות הוגנות וכשרות בישראל. זה השיקול המרכזי שמנחה אותי בכל משא ומתן קואליציוני שאני מנהל בימים אלו. לאחר שהכניס ללשכת ראש הממשלה סוכנים קטארים בפרשת "קטארגייט", עכשיו נחשפת פרשיה חדשה וחמורה עוד יותר - ניסיון שיבוש בחירות לכאורה תוך השתלת ראיות, הפעלת המשטרה נגד אזרחי ישראל הערבים בלי צו חיפוש או צו מעצר בתוקף. אני קורא לפתיחת חקירה מידית של הפרשה ולהבהרה מידית של המשטרה והשב״כ בדבר הפרטים שפורסמו. אפעל להקים ועדת חקירה לחקר מעורבות והתערבות לשכת ראש הממשלה ביום הבחירות והתנהלות גופי הביטחון לקראתו ובמהלכו.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 15, 2026
পুলিশের কম্পিউটার সিস্টেমে ওই তথ্য নথিভুক্ত করার পরেই ধরপাকড়ের ঘটনাটি ঘটে। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর 'ইয়াশার' দলের নেতা গাদি আইজেনকোট প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে অবিলম্বে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।
ইউনাইটেড আরব লিস্ট ইজরায়েলের একটি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ৷ তাদের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে দেওয়া ওই তথ্য পরবর্তীকালে অসত্য বলে প্রমাণিত হয়।
প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের ঠিক আগের সন্ধ্যায় নেতানিয়াহুর দফতরের চিফ অফ স্টাফ ইডো নর্ডেন পুলিশ কমিশনারের দফতরে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ইজরায়েলে ওই কর্মীদের কার্যকলাপ নিয়ে অভিযোগ জানান।
কথোপকথন চলাকালীন নর্ডেন পুলিশ আধিকারিকদের এমন এক গোয়েন্দা সূত্রের সন্ধান দেন, যিনি এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য দিতে পারবেন। ওই সূত্রটি প্রধানমন্ত্রীর দফতরেরই এক প্রাক্তন কর্মী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, যিনি প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ইয়োসি শেলির ঘনিষ্ঠ ছিলেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, ওই কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জোরালো করার জন্য আগে থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য সাজানো হয়েছিল কি না, অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়ারার দফতর এবং পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
চ্যানেল 12 আরও জানিয়েছে, নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপের সন্দেহে ইজরায়েলের নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেট প্রধান ডেভিড জিনি নির্বাচনের দিন আরব নেসেট সদস্যদের (সাংসদ) গ্রেফতারের চেষ্টা করেন এবং পাঁচজন আরব আইনপ্রণেতার উপর নজরদারি চালানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে, শেষ মুহূর্তে ওই আইনপ্রণেতাদের ফোনে আড়িপাতার অনুরোধ আটকে দেওয়া হয়।
এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইয়াশার দলের নেতা গাদি আইজেনকোট বলেন, "নেতানিয়াহু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের এই আচরণ ইজরায়েলি গণতন্ত্রের জন্য সরাসরি হুমকি ৷"
এক্স (X)-এ একটি পোস্টে আইজেনকোট বলেন, "বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের আচরণ ইজরায়েলি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাতারগেট' কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কাতারি এজেন্টদের নিয়ে আসার পর এখন আরও গুরুতর একটি বিষয় সামনে আসছে ৷ তল্লাশি করা বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই ইজরায়েলের আরব নাগরিকদের বিরুদ্ধে ভুয়ো তথ্য সাজিয়ে এবং পুলিশকে ব্যবহার করে নির্বাচনে কারচুপি করার চেষ্টা হয়েছে। এর তদন্ত করতে হবে ৷"
সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে কাতারের হস্তক্ষেপের বিষয়ে নেতানিয়াহুর অভিযোগ এবং আরব দলগুলির পক্ষে বিদেশি প্রভাব নিয়ে তাঁর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই গাদি এই কথা বলেন।
এর আগে নেতানিয়াহু এই বিতর্ককে 'ভূমিকম্প' বলেছিলেন এবং অভিযোগ করেন, বিদেশি শক্তিগুলি আরব দলগুলির পক্ষে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে। পাশাপাশি, তিনি ইহুদি দলগুলিকে আরবদের সঙ্গে কোনও রকম সহযোগিতা না করার ডাক দিয়েছিলেন। তবে, ইজরায়েলের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাতার।
আইজেনকোট প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যগুলি অবিলম্বে স্পষ্ট করারও আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ এবং শিন বেটকে। তিনি বলেন, "এই ঘটনার অবিলম্বে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷ যে তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে, পুলিশ ও শিন বেটকে তা অবিলম্বে স্পষ্ট করতে হবে ৷"
নির্বাচনের আগে ও চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ভূমিকা এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির আচরণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিশন গঠনের লক্ষ্যে কাজ করবেন বলেও ঘোষণা করেন আইজেনকোট। তিনি বলেন, "নির্বাচনের দিন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের জড়িত থাকা, হস্তক্ষেপ এবং নির্বাচনের আগে ও চলাকালীন নিরাপত্তা সংস্থাগুলির আচরণের তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করব।"
এদিকে, ইজরায়েলি ডেমোক্র্যাটস-এর নেতা ইয়াইর গোলান চ্যানেল 12-এর প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, এই তথ্যগুলি গোয়েন্দা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সন্দেহের দিকেই ইঙ্গিত করছে।
এক্স-এ একটি পোস্টে গোলান বলেন, "চ্যানেল 12 নিউজের প্রকাশ করা তথ্য প্রমাণ করে, নেতানিয়াহুর দফতর আরও একটি সীমা লঙ্ঘন করেছে ৷ রাজনৈতিক স্বার্থে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার এবং নির্বাচন চুরি করতে নির্বাচনের আগের সন্ধ্যায় পুলিশের সিস্টেমে নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্দেহজনকভাবে গোয়েন্দা তথ্য ঢোকানো হয়েছে।"
ইজরায়েলের বিরোধী দলনেতা ইয়াইর লাপিদও এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় নেতানিয়াহু এবং লিকুদ পার্টিকে কটাক্ষ করেছেন। এক্স-এ একটি পোস্টে লাপিদ বলেন, "তাহলে সত্যিই নির্বাচন চুরি করার চেষ্টা হয়েছিল ! নেতানিয়াহুর দফতর থেকে লিকুদ পার্টিই এর পরিকল্পনা করেছিল।"
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