জেন জিদের বিক্ষোভ থামাতে বলপ্রয়োগ, গ্রেফতার নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি

জেন জিদের বিক্ষোভ থামাতে বলপ্রয়োগ, গ্রেফতার নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি গতবছর নেপালের জেন জি আন্দোলন দমন করতে বল প্রয়োগ করেছিলেন ৷
By PTI
Published : March 28, 2026 at 9:08 AM IST
কাঠমান্ডু, 28 মার্চ: নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হলেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ তাঁর সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেমশ লেখকও ৷ দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, গতবছর নেপালের জেন জি বিক্ষোভ দমাতে গায়ের জোর প্রয়োগ করেছিলেন তাঁরা ৷
গতবছর তরুণ-তরুণীদের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে নেপাল ৷ সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ক্রমশ বড় আকার নিতে থাকে ৷ শেষমেশ এই আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করতে হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওলিকে ৷ তার আগে তাঁর কার্যালয় থেকে শুরু করে বাসভবনে হামলা চলে ৷ ওলিদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে দমাতে তিনি বলপ্রয়োগ করেছিলেন ৷ ঘটনায় 9 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি 76 জন গুরুতরভাবে আহতচ হন ৷ তবে সরকার থেকে পদত্যাগ করার পর একাধিকবাল নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন ওলি ৷ জানা গিয়েছে, কাঠমান্ডুর 12 কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ভক্তপুর জেলা থেকে শনিবার সকালে ওলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ লেখক গ্রেফতার হয়েছেন ওই জেলার কাটুঞ্জে এলাকার বাড়ি থেকে ৷
সবে শপথ নিয়েছে নেপালের নতুন সরকার ৷ বালেন্দ্র শাহের হাত ধরে নতুন দিনের নতুন আশায় বুক বেঁধেছে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট দেশটি ৷ নতুন সরকারের প্রথম ক্য়াবিনেট বৈঠক থেকেই সিদ্ধান্ত হয় ওলিদের গ্রেফতার করা হবে ৷ তার আগে তরুণদের আন্দোলন দমন করা নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়েছিল ৷ সেখানে ওলি-সহ কয়েকজনকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ৷ পাশাপাশি তাদের তিন বছর কারাদণ্ডের সুপারিশও করেছিল ৷
নেপাল সরকারের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গ্রেফতারের পর ওলিকে ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ধৃত দু'জনকেই আজ কাঠমান্ডুর জেলা আদালতে পেশ করা হতে পারে বলে খবর ৷ এরপর তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ৷ তারপর শুরু হবে জেরা ৷
ওলি গ্রেফতার হওয়া পর তাঁর দল সিপিএন-ইউএমএল কী ধরনের অবস্থান নেবে তা ঠিক করতে ডাকা হয়েছে বৈঠক ৷ কাঠমান্ডু লাগোয়া ললিতপুরে দলের সদর দফতরে বৈঠকে বসছে সিপিএন-ইউএমএলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী ৷