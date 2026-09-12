ETV Bharat / international

বিধ্বস্ত নেপালকে নতুন করে গডতে খরচ 4.74 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, দাবি বিশেষজ্ঞ কমিটির

পরিসংখ্যান তুলে ধরে নেপালের বিদেশমন্ত্রীি জানান, গোটা দুনিয়ায় সামগ্রিক গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মধ্যে 0.1 শতাংশের জন্য দায়ী নেপাল ।

nepal tragedy 2026
রাষ্ট্রসঙ্ঘের থেকে 20 মিলিয়ন ডলারও দাবি করেছে নেপাল (ইটিভি ভারত)
author img

By Dev Raj

Published : September 12, 2026 at 1:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমান্ডু, 12 সেপ্টেম্বর: হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপালকে নতুন করে গড়ে তুলতে খরচ হবে 4.74 বিলিয়ন মার্কিন ডলার । নেপালের টাকায় 723.31 বিলিয়ন । 26 অগস্ট বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে এমনই তথ্য পেয়েছে নেপালের পরিকল্পনা কমিশন এবং নেপাল ডিজাস্টার রিক্স রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির যৌথ টেকনিক্যাল টিম ।

এর আগে নেপালের বিদেশ মন্ত্রী শিশির খানাল দাবি করেন, পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ বেশি পরিমাণে পরিবেশ দূষণ করে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত । রাষ্ট্রসঙ্ঘের থেকে 20 মিলিয়ন ডলারও দাবি করেছেন মন্ত্রী । পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, গোটা দুনিয়ায় সামগ্রিক গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মধ্যে 0.1 শতাংশের জন্য দায়ী নেপাল ।

নেপাল প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, যে বিপুল পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তার 75 শতাংশই খরচ হবে পরিকাঠামো তৈরি করতে । রসুয়া,নুয়াকোটের মতো জায়গায় জলবিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও ব্য়াপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । তিনি জানিয়েছেন, দেশের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতেই 474 বিলিয়ন (নেপালের টাকায়) টাকা খরচ হবে। বাকি টাকা দরকার পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে আরও নানা কাজে ।

nepal tragedy 2026
গোটা দুনিয়ায় সামগ্রিক গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মধ্যে 0.1 শতাংশের জন্য দায়ী নেপাল (ইটিভি ভারত)

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, হড়পা বানের জেরে 69 কিলোমিটার রাস্তা, গাড়ি চলাচল করতে পারে এমন 33টি সেতু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে । এছাড়া 64টি সেতুর পরিস্থিতি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে বলে বন্ধ রয়েছে। সেগুলির ভালো করে পরীক্ষার পরই ঠিক করা সেতুগুলি দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারবে নাকি বন্ধ রাখা হবে । তথ্য আরও বলছে,রাসুওয়া, নুওয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা এবং চিতওয়ানের ক্ষয়ক্ষতি অন্য জায়গার থেকে বেশি ।

nepal tragedy 2026
ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করল নেপালের দুটি সংস্থা (ইটিভি ভারত)

নেপালের ডিজাস্টার রিক্স রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির দেওয়া হিসেব বলছে, এই পাঁচটি জেলায় মোট 7,570টি বসত বাড়ি ভেঙে গিয়েছে । সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন 13টি কেন্দ্রও তছনছ হয়ে গিয়েছে । 18টি স্কুলের ভবন সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে । বিদুর এবং নুয়াকোটের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্য জেলার থেকে বেশি । যৌথ টেকনিক্যাল টিমের সদস্য়রা মনে করছেন, পরিকাঠামো তৈরি করতে একটা বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ হবে । তাছাড়া ধ্বংসাবশেষ সরানোর খরচও যথেষ্ট ।

TAGGED:

NEPAL FLASH FLOODS
NEPAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
NEPAL PMO
BHOTEKOSHI RIVER
NEPAL TRAGEDY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.