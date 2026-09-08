হড়পা বান কেড়েছে বাবাকে, স্মৃতি বুকে পরিবার বাঁচানোর লড়াইয়ে বিনেশ

হড়পা বান কেড়েছে বাবাকে, স্মৃতি বুকে পরিবার বাঁচানোর লড়াইয়ে বিনেশ
গাড়িতে পর্যটকদের রসুযা নিয়ে যেতেন বাবা রমেশ । চেয়েছিলেন ছেলে সফল হোক । পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও বিনেশ বলছে, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে না ।
By Dev Raj
Published : September 8, 2026 at 6:43 PM IST
গ্রেকুঠুর (নেপাল), 8 অগস্ট: মাথার চুল কামানো । চোখে শূন্য দৃষ্টি । নবম শ্রেণির ছাত্র বিনেশ তামাং কাঠের টুকরো কুড়িয়ে নিচ্ছিল। ঠিক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে পাসাং-লাহমু জাতীয় সড়ক । গিয়েছে বলার চেয়ে গিয়েছিল বলাই ভালো । ভয়াবহ হড়পা বান নেপালের আরও বহু রাস্তার মতো এই রাস্তাটিকেও তছনছ করে দিয়েছে । 26 অগস্টের সেই তাণ্ডবে প্রাণ গিয়েছে বিনেশের বাবারও ।
এখান থেকে পর্যটকদের গাড়ি চালিয়ে রসুযা নিয়ে যেতেন বাবা রমেশ । চেয়েছিলেন তিন ভাইবোনের সংসারের বড় ছেলে বিনেশ সাফল্যের রাস্তায় এগিয়ে যাক । কিন্তু এখন মা আর দুই ভাইবোনের দায়িত্ব এসে পড়েছে ছোট্ট দুটি কাঁধে । তাদের জন্য় কিছু করতে চায় বিনেশ । তবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে না । বাবার স্বপ্ন পূরণ করবেই ।
ঘটনার পর থেকে এই জায়গাটা তার একদম ভালো লাগে না । এখানে আসতে মন চায় না । কিন্তু এলাকায় রান্নার গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না । তাই কাঠ জ্বালিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে বলে এখানে আসা। সেদিন সকাল 9 টা 15 মিনিট নাগাদ গাড়ি নিয়ে রওনা দেন বাবা । মাত্র কয়েকশো মিটার যেতে না যেতেই সব শেষ । সময়ের বিচারে মাত্র কয়েক মিনিট খুব বেশি হল । বাবা সেদিন একটু দেরি করলেন না কেন সেই প্রশ্ন এখনও তাড়া করে বিনেশকে। কিন্তু সেদিন বাবার দেরি হয়নি । পরিবারের বাকি সদস্য়রাও দেরি না করে সোমবার শেষকৃত্য সেরে ফেলেছেন ।
বিনেশের সঙ্গে কথা বলা আর তাঁর আশ্চর্য মনের জোরকে বাহবা জানানোর ফাঁকেই দেখা গেল একদল পর্যটক এসে গিয়েছেন । তাঁদের চোখেও বিস্ময় । সব হারানোর নয় অবশ্য় । জাতীয়ন সড়কের বেশ কয়েক কিলোমিটারের এখন আর বাকি কিছু নেই । নতুন করে তৈরিতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে সে কথা সকলেরই জানা ।
গ্রেকুঠুর এলাকার ছোট্ট গ্রাম ফুলওয়াড়ি । সেখানে বাড়ি শিবরাজ সামন্তর । একসময় ছিলেন আফগানিস্তানে। ওয়েলার হিসেবে রোজগারও মন্দ ছিল না । তালিবানদের হাতে দেশের রাশ যাওয়ার পর ফিরে এসেছেন মাতৃভূমিতে । বললেন, ধ্বংস কম দেখেছি তা নয় । কিন্তু হড়পা বান যা দেখাল তা আর কোথাও কখনও দেখিনি ।
অভিশপ্ত সকালটার কথা এখনও মনে পড়ে । বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন । স্থানীয়দের থেকে খবর পেলেন হড়পা বান এসেছে । এক দৌড়ে নদীর ধারে চলে গেলেন । যদি কয়েকটা মানুষকে অন্তত বাঁচাতে পারেন- সেটাই ছিল মনের আশা । কিন্তু নদীর দিকে তাকাতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল । উন্মাদ জলরাশি নিজের বুকে মানুষ থেকে গৃহপালিত পশু এমনকী ঘরবাড়ির অংশ আর বড় বড় পাথর নিয়ে ধেয়ে আসছে । কিছু বোঝার আগ জলরাশি জাতীয় সড়কটাকেই গিলে খেল । ওই অবস্থায় কাউকে উদ্ধার করা অলীক কল্পনারল চেয়ে বেশি আর কিছু নয় ।
মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই 1500 ছাড়িয়েছে । কিন্তু শিবরাজ মনে করেন উদ্ধারের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলে এই সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হবে । রসুয়ায় গোসিকুন্দা লেকের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, সেখানে নেপালের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু হিন্দু আসেন । হড়পা বানের কতটা প্রভাব সেখানে পড়েছে তা জানা এখনও সম্ভব হয়নি । এখন সেখানে মেলাও চলছিল । কখনও পায়ে হেঁটে কখনও আবার সাইকেলে চেপে বহু মানুষ সেখানে গিয়েছেন । সংখ্যা সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি । আর তাই হড়পা বান সেখানে যাওয়া কত মানুষের প্রাণ কেড়েছে তাও জানা যায়নি ।
দেখা হয়ে গেল নিশ্চল কাঠিওয়াড়ার সঙ্গেও । দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করে বাবার চায়ের দোকান চালান । ত্রিশুল জাতীয় সড়কের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে গিয়েছে । কিন্তু সেখানে থাতা তাঁদের চায়ের দোকান বা তাঁর পরিবারের কারও কোনও ক্ষতি হয়নি । কারণ, চায়ের দোকানটি মাটি থেকে বেশ খানিকটা উপরে । অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার সেই গল্প শোনালেন তিনি ।
হড়পা বান আসার সময় তিনি ছাড়া বাড়ির বাকি তিন সদস্য়- বাবা-মা এবং ছোট বোন দোকানেই ছিলেন । নদীর স্রোতের শব্দ কানে আসার একটু আগে তাঁরা দেখেছেন নদীর কাছে থেমেছে একটি বেসরকারি স্কুলের বাস । বিপদ আঁচ করতে পেরে পড়ুয়াদের সতর্ক করেন তাঁরা । পাশাপাশি তিনজন আরও উঁচু জায়গার দিকে দৌড় দেন। তাতেই প্রাণ বাঁচে । তবে ধ্বংসলীলা থামার পর চায়ের দোকানে ফিরে এসে এক অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়েছে পরিবারের সদস্য়দের । চায়ের দোকানের কিছু হয়নি । তবে চা এবং অন্য সামগ্রী রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারটি নেই । কেউ হয়তো সেটাকে নিয়ে চলে গিয়েছে ।