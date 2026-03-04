জেন-জ়ি বিক্ষোভের ছ'মাসের মাথায় নির্বাচন, হিমালয়ের কোলে নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় নেপাল

জেন-জ়ি বিক্ষোভের ছ'মাসের মাথায় নির্বাচন, হিমালয়ের কোলে নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় নেপাল
সেপ্টেম্বরে জেন-জ়ি আন্দোলনে পতন হয়েছিল সরকারের ৷ এবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন সরকার নির্বাচনের পালা ৷ বাংলাদেশের পর পরিবর্তনের পালা নেপালে ৷
By PTI
Published : March 4, 2026 at 9:01 PM IST
কাঠমাণ্ডু, 4 মার্চ: জেন জ়ি বিক্ষোভে ওলি সরকারের পতনের পর নয়া প্রশাসনের অপেক্ষায় নেপাল ৷ দেশের 1 লক্ষ 89 লাখেরও বেশি ভোটার ডায়রেক্ট ভোটিংয়ের মাধ্যমে 3 হাজার 406 জন প্রার্থীর মধ্যে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ (এইচওআর)-এর 165 জন প্রতিনিধিকে বেছে নেবেন ৷ 275 আসনের নেপালের সংসদের বাকি 110টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 3 হাজার 135 জন প্রার্থী ৷ প্রোপরশনেট ভোটিংয়ের মাধ্য়মে তাঁদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে বৃহস্পতিবার ৷
গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তরুণদের সরকার বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই ছোট্ট দেশটি ৷ এরপর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷ তখনই মার্চের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ৷ সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নেপাল ৷
সোমবার 2 মার্চ মধ্যরাতে নির্বাচনী প্রচার শেষ হয়েছে ৷ আগামিকাল, 5 মার্চ সকাল 7 টা থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে ৷ চলবে বিকেল 5 টা পর্যন্ত ৷ দেশের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাম প্রসাদ ভাণ্ডারি বলেন, "কমিশন ভোটারদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল ৷ তাই এবার ভোটদানের হার বাড়বে বলে আমি মনে করি ৷ পাশাপাশি বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যাও কমবে ৷" শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য সব পক্ষের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷
এবারের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম চমক বালেন শাহ ৷ মাত্র 35 বছরে জাতীয় রাজনীতিতে নিজের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করেছেন তিনি ৷ জেন জ়ি বিক্ষোভের সময়ও তাঁর নাম নিয়ে প্রবল আলোচনা হয়েছিল ৷ ইঞ্জিনিয়ার থেকে ব়্যাপার শিল্পী-বহুমুখী বালেন শাহ নেপালের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নাম ৷
2022 সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউনিফায়েড মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট) প্রার্থীদের পরাজিত করে কাঠমাণ্ডুর মেয়র হন তিনি ৷ 61 হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন সেবার ৷ পোড় খাওয়া প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের হারিয়ে নেপালজুড়ে তরুণ প্রজন্মের শাসনের সূচনা করেছিলেন বালেন ৷ সেই সময় বালন শাহের এই জয়কে চিরাচরিত রাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলেই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
একদিকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, অন্যদিকে নেপালের ব়্যাপ সঙ্গীত দুনিয়ার তারকা বালেন শাহ ডিজিটালি প্রচারের উপর জোর দিয়েছেন ৷ মেয়র হিসেবে তিনি খুব দ্রুত ইতিবাচক শাসনের ধরন রপ্ত করে নিয়েছিলেন ৷ বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদে বড় বড় অভিযান চালানো থেকে পুরসভাগুলির পরিষেবা আরও ডিজিটাইলজ করা এবং বর্জ্য সামগ্রীর ব্যবস্থাপনায় সংস্কার- সবদিক দিয়ে তিনি সফল বলেই মনে করে কাঠমান্ডুর বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ ৷ কিন্তু নিন্দুকরা তাঁর প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার কড়া সমালোচনা করেছে ৷ এই মুহূর্তে কাঠমান্ডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করছেন তিনি ৷ শাহের জনপ্রিয়তা তাঁকে জাতীয় স্তরে ক্ষমতায় উন্নীত করে কি না, এবার সেটাই দেখার ৷
ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে কাঠমান্ডু থেকে হাজার হাজার ভোটার বাড়ি ফিরছেন ৷ মঙ্গলবার সকালে কোটেশ্বর বাস পার্কে বাসে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোই ৷ এক ভোটার রাজু চৌলাগেন বলেন, "এমন কেউ ক্ষমতায় আসুন, যিনি দেশের মানুষের জন্য কাজ করবেন ৷ যার ফলে কাজের খোঁজে আর কাউকে দেশের বাইরে যেতে হবে না ৷ আমি তেমনই কাউকে চাই ৷"
নির্বাচনের কারণে বুধবার থেকে দেশে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে সব মিলিয়ে 10 হাজার 967টি বুথ আছে এবং 23 হাজার 112 গুলি ভোটার কেন্দ্র রয়েছে ৷ 65টি রাজনৈতিক দল এই ভোটে অংশ নিয়েছে ৷ 63টি দল প্রোপরশনেট ভোটিংয়ে অংশ নিয়েছে ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ নেপাল সেনার 79 হাজার 727 জন আধিকারিক, নেপাল পুলিশের 75 হাজার 797 জন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর 34 হাজার 576 জন দেশে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন ৷