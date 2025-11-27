নেপালের মানচিত্রে ভারতীয় ভূখণ্ড, 100 রুপির নোট নিয়ে ফের পুরনো বিতর্ক

নেপালের মানচিত্রে ভারতীয় ভূখণ্ড, 100 রুপির নোট নিয়ে ফের পুরনো বিতর্ক
ভারত-নেপাল সীমান্তে তিনটি এলাকা নিজেদের বলে দাবি করেছে নেপাল ৷ মানচিত্রে এই এলাকাগুলি নিজেদের সীমানার মধ্যে দেখিয়েছে পূর্বতন সরকার ৷ এবারও তাই ৷
By PTI
Published : November 27, 2025 at 8:48 PM IST
কাঠমান্ডু, 27 নভেম্বর: চিনের পর এবার নেপাল ! নতুন 100 রুপি নোটে ভারতের ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে দেখিয়েছে নেপাল প্রশাসন ৷ নোটে ছাপা মানচিত্রে কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা এলাকা নেপালের মানচিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এই ঘটনা প্রথম নয় ৷ পাঁচ বছর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ভারতের এই তিনটি অঞ্চলকে নেপালের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন ৷ একই পথে হেঁটে এক বিতর্ক জিইয়ে রাখলেন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ৷
বৃহস্পতিবার দেশে একটি নয়া 100 রুপি নোটের চালু করেছে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক ৷ তাতে প্রাক্তন গভর্নর মহাপ্রসাদ অধিকারীর স্বাক্ষর ছাপা হয়েছে ৷ নোট জারির তারিখের জায়গায় নেপালের 2081 সালের উল্লেখ করা হয়েছে ৷ এর অর্থ নোটটি 2024 সালের ৷
रुपैयाँ १०० दरको बैंकनोट प्रचलनमा ल्याउने बारेको सूचना ! pic.twitter.com/Wlzw6spXGM— Nepal Rastra Bank (@NepalRastraBank) November 27, 2025
2020 সালের 19 মে কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বে সরকার নেপালের নয়া রাজনৈতিক মানচিত্রে লিপুলেখ, কালাপানি এবং লিম্পিয়াধুরা এলাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ৷ পরে সেই ম্যাপকে স্বীকৃতি দেয় নেপালের সংসদ ৷ সেই সময় এই মানচিত্র নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিল মোদি সরকার ৷
বিদেশ মন্ত্রক সাফ জানিয়েছিল, "নেপাল সরকার যে সরকারি মানচিত্রটি প্রকাশ করেছেন, তাতে ভারতের এলাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এই একতরফা পদক্ষেপ ইতিহাস-নির্ভর বা প্রমাণ ভিত্তিক নয় ৷ দুই দেশ কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করছিল, এই পদক্ষেপ তার বিরুদ্ধাচরণ ৷ কৃত্রিম উপায়ে ভারতের এলাকা দখলের পর তা দাবি করলে, ভারত মেনে নেবে না ৷"
এদিন নতুন 100 রুপির নোটে ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে নেপাল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (এনআরবি)-র এক মুখপাত্র ব্যাখ্যা দেন, এই মানচিত্রটি পুরনো 100 রুপির নোটে রয়েছে ৷ সরকার নতুন করে 100 রুপির নোট ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ নেপালে 10 রুপি, 50 রুপি, 500 রুপি এবং 1000 রুপির নোটে এই বিতর্কিত মানচিত্র নেই ৷ শুধু 100 রুপির নোটে এই মানচিত্রটি ছাপা হয়েছে ৷
ভারত বারংবার জানিয়েছে, লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা ভারতের ৷ চলতি বছরের অগস্টেও এনিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়, "লিপুলেখ পাসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ভারত ও চিনের বাণিজ্য সীমান্ত প্রসঙ্গে নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের মন্তব্যগুলি আমাদের নজরে এসেছে ৷ এই বিষয়ে আমাদের অবস্থান একই এবং স্পষ্ট ৷ 1954 সালে লিপুলেখ পাসের মধ্যে দিয়ে ভারত ও চিনের সীমান্ত বাণিজ্যের সূচনা হয় ৷ বিগত কয়েক দশক ধরে তা চলে আসছে ৷ সম্প্রতি কোভিড ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে এই বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটেছে ৷ এবার দু'তরফই এই বাণিজ্য ফের শুরু করতে সম্মত হয়েছে ৷"
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল আরও জানান, "এই এলাকার দাবি নিয়ে আমাদের অবস্থান এটা যুক্তিযুক্ত নয় ৷ কোনও ঐতিহাসিক তথ্য বা প্রমাণ-নির্ভরও হয় ৷ একতরফা কৃত্রিমভাবে আঞ্চলিক দাবি করলে তা মেনে নেওয়া হবে না ৷ ভারত, নেপালের সঙ্গে সদর্থক আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত ৷"
নেপালের এই নতুন 100 রুপির নোটের একদিকে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গের ছবি রয়েছে ৷ এভারেস্টের ডানদিকে রোডোডেনড্রনের ওয়াটারমার্ক আছে ৷ এই ফুলটি তাদের জাতীয় ফুল ৷ নোটের একেবারে মধ্যিখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা সবুজ রঙে নেপালের মানচিত্র ছাপা ৷ সেখানে ভারতের তিনটি ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে ৷ অশোক পিলারের ছবি আছে ৷ তাতে লেখা 'লুম্বিনি, ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান' ৷ নোটের অপর পৃষ্ঠে একটি একশৃঙ্গ গন্ডারের ছবি আছে ৷ একটি নিরাপত্তা সূচক রয়েছে ৷ দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষদের জন্য একটি কালো ডট এমবস করা আছে ৷ ভারতের সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে নেপালের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে ৷
সম্প্রতি জেন-জ়ি আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল নেপাল ৷ এই আন্দোলনের চাপে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন কেপি শর্মা ওলি ৷ গত 12 সেপ্টেম্বর রাতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি ৷ তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ এর পরদিন 13 সেপ্টেম্বর নেপালের সংসদ ভেঙে দেন প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেল ৷ আগামী বছর 21 মার্চ নির্বাচন হবে বলেও জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ তারপর স্থায়ী সরকার পাবে নেপাল ৷ ততদিন দেশ পরিচালনের ভার থাকবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপর ৷ এই সরকারকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷