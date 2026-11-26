বিধ্বংসী বন্য়ায় নিখোঁজ 213 ভারতীয়কে 'মৃত' ঘোষণা করার পথে নেপাল , তালিকা প্রকাশ
Nepal declaration: ইতিমধ্যেই 1400 মানুষ ওই বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন, বিদেশি নাগরিক-সহ অন্তত 5 হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ ৷
Published : November 26, 2026 at 1:26 PM IST
কাঠমান্ডু, 26 নভেম্বর: গত অগস্টের বিধ্বংসী বন্য়ায় নেপালে যেসব ভারতীয় নিখোঁজ হয়ে যান, তাঁদের নিয়ে কাঠমান্ডু প্রশাসন একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ নিখোঁজ স্বজন রয়েছে এমন ভারতীয় পরিবারগুলিকে নেপালের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, সেই তালিকা খতিয়ে দেখে কোনওরকম অসঙ্গতি খুঁজে পেলে আগামী 2 ডিসেম্বরের মধ্যে জানাতে ৷
নেপালের National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) 213 জন নিখোঁজ ভারতীয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ মনে করা হচ্ছে ওই সংখ্যক ভারতীয় আর বেঁচে নেই, এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে চাইছে প্রশাসন ৷
ইতিমধ্যেই 1400 মানুষ ওই বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন, বিদেশি নাগরিক-সহ অন্তত 5 হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ ৷ জটিল আইনি পর্ব শেষ হলে এই নিখোঁজদের আনুষ্ঠানিকভাবে 'মৃত' ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেপাল সরকার ৷ ভোটেকোশী এবং ত্রিশূলী নদীতে আসা সেই ভয়ঙ্কর হড়পা বান প্রাণহানির পাশাপাশি এক ডজন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছিল ৷
NDRRMA ইতিমধ্যেই ওই তালিকা প্রকাশ করে জানতে চেয়েছে, তালিকায় কারও নাম বাদ দেওয়া, যুক্ত করা বা নাম সংশোধন করতে হবে কি না- এই জাতীয় যা যা অভিযোগ রয়েছে, তা আগামী 2 ডিসেম্বরের মধ্যে জানিয়ে দিতে ৷ সেই সূত্রেই কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাস নিখোঁজদের পরিবারকে ওই তালিকা খুঁটিয়ে দেখার কথা বলেছে ৷
দূতাবাসের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'ওই তালিকায় সংযোজন বা সংশোধনের পরে নেপাল সরকার তালিকা চূড়ান্ত করবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করবে ৷' তারপর স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ওই ব্যক্তিদের মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে সহায়তা করবে দূতাবাস ৷
NDRRMA-র তরফে দেওয়া একটি নোটিশে জানানো হয়েছে, 12টি দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে 452 জন বিদেশি নাগরিকের যাচাই করা তথ্য নেপাল প্রশাসনের হাতে এসেছে ৷ এর মধ্যে রয়েছেন 213 জন ভারতীয়, 85 জন চিনা নাগরিক, 69 মার্কিন নাগরিক, 32 জন ব্রিটিশ, 27 কানাডীয়, 9 জন সিঙ্গাপুরের নাগরিক, 6 জন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক, 4 জন ফরাসি নাগরিক এবং 1 জন বেলারুশের নাগরিক ৷
গত 26 অগস্ট সকালে লেন্দে খোলা-ত্রিশূলী-নারায়ণী নদীপথ দিয়ে নেমে আসে হড়পা বান ৷ তার জেরেই বিপর্যয় হয়েছিল ৷