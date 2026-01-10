জেন জ়ি চাপেও অনড় সুশীলা, মার্চেই নেপালে সংসদীয় নির্বাচন

জেন জ়ি চাপেও অনড় সুশীলা, মার্চেই নেপালে সংসদীয় নির্বাচন
জেন জ়ি আন্দোলনের হাত ধরে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল নেপালে ৷ কিন্তু এই জেন জ়ির চাপের কাছে মাথা নত করলেন না প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি ৷
কাঠমান্ডু, 10 জানুয়ারি: অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময় তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী 5 মার্চ সংসদীয় নির্বাচন হবে নেপালে ৷ একাধিক জেন জ়ি নেতাদের তরফে চাপ এলেও নির্বাচনে অনড় দেশের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি ৷ এছাড়া এই নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে থাকা অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান যে নিরপেক্ষ তা তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে নিশ্চিত করবেন বলে জানিয়েছেন ৷
গত বছরের সেপ্টেম্বরে কেপি শর্মা ওলি সরকারের বিরুদ্ধে জেন জ়ি আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবেশী নেপাল ৷ পতন হয় সরকারের ৷ 12 সেপ্টেম্বর রাতে জেন জ়ি নেতাদের সমর্থনে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি ৷ তিনি তখনই জানিয়েছিলেন, মার্চে দেশে নির্বাচন হবে ৷ ছ'মাসের বেশি তাঁর অন্তর্বর্তী সরকার স্থায়ী হবে না ৷ তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, অনির্দিষ্টকালের জন্য় ক্ষমতায় থাকবেন বলে তিনি সরকার গঠন করেননি ৷
আসন্ন এই নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি ৷ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড, শের বাহাদুর দেউবা এবং কেপি শর্মা ওলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তিনি ৷ আগামী 5 মার্চ নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়, সেই আর্জি জানিয়েছেন সবার কাছে ৷ এই নির্বাচনে অংশ নেবেন ওলি-সহ অন্যরা ৷
গত 6 জানুয়ারি এই মর্মে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় ৷ সেখানে সুশীলা স্পষ্ট করেছেন, রাজনৈতিক দলের যে সব মন্ত্রীরা নির্বাচনে লড়তে চান, তাঁরা যেন পদত্যাগ করেন ৷ এই নির্বাচন নেপালের জনতার ৷ তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন সুশীলা ৷ গত সেপ্টেম্বরে জেন জ়ি আন্দোলনে ওলি সরকারের পতন হয় এবং তখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷
গত 7 জানুয়ারি কারকি শক্তি মন্ত্রী কুলমান ঘিসিংকে তিনি ইস্তফা দিতে বলেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে তিনি ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ মন্ত্রী হওয়ার আগে ঘিসিং নেপালের শক্তি সরবরাহ মন্ত্রকের প্রধান ছিলেন ৷ বিগত কয়েক বছরে দেশে লোডশেডিং অনেকটাই কমে যাওয়ার জন্য তিনি নেপালবাসীর কাছে জনপ্রিয় ৷ তিনি এছাড়াও আরও দুই মন্ত্রী বাবলু গুপ্তা ও জগদীশ খারেলকেও একই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁরাও পদত্যাগ করবেন ৷
গত 9 সেপ্টেম্বর থেকে আচমকাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে নেপাল ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্ফু জারি করে সেনা ৷ ওলি সরকারের সোশাল মিডিয়া বন্ধ করার প্রতিবাদে প্রবল বিক্ষোভ শুরু করে জেন জ়ি ৷ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ হারান 19 জন তরুণ ৷ এরপর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পড়শি দেশ ৷ ছাত্র-যুব আন্দোলনের মুখে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ তাঁর পদত্যাগের পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি ৷ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে সংসদ ভবন, প্রেসিডেন্টের কার্যালয়, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘর- সর্বত্র চড়াও হয় বিক্ষুব্ধ তরুণরা এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এমনই উত্তেজনার আবহে রাজনৈতিক পালাবদল হয় নেপালে ৷ এবার নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত সরকারের অপেক্ষায় নেপাল ৷