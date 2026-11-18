শীতে নদীতে স্রোত কম, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে নেপাল
Nepal to Import Electricity from India: নেপালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভর করে নদীর স্রোতের উপর ৷ এছাড়া হড়পা বানে নষ্ট হয়েছে একাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৷
By PTI
Published : November 18, 2026 at 11:22 AM IST
কাঠমান্ডু, 18 নভেম্বর: হড়পা বানে দেশের একাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ পাশাপাশি শীতের সময় নদীতে স্রোত কম থাকে ৷ তাই এবারের শীতে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হচ্ছে নেপালকে ৷ দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ভারত থেকে 350 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিতে ছাড়পত্র পেয়েছে হিমালয়ের এই ছোট্ট দেশটি ৷
নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের আওতাধীন সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিক অথরিটি (সিইএ) বলেন্দ্র শাহ সরকারের নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি-কে দিনে 17 ঘণ্টা ইন্ডিয়ান এনার্জি এক্সচেঞ্জ (আইইএক্স)-এর প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে (কমপিটিটিভ রেটে) বিদ্যুৎ আমদানির অনুমোদন দিয়েছে ৷
চলতি বছরের 17 নভেম্বর থেকে আগামী বছরের 31 জুলাই সময়কাল পর্যন্ত ভারত থেকে বিদ্যুৎ নেবে নেপাল ৷ নেপাল ইলেক্ট্রিসিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীর্ঘায়ু কুমার শ্রেষ্ঠা জানান, এর ফলে নেপাল দেশের ভিতরে বিদ্যুতের চাহিদা এবং উৎপাদনের মধ্যে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তা মেটাতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
এই 350 মেগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্য়ে 300 মেগাওয়াট কাটাইয়া-কুশাহা, রামনগর-সুরাজপুরা এবং রক্সৌল পারওয়ানিপুর ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে দিয়ে আমদানি করবে নেপাল ৷ বাকি 50 মেগাওয়াট নিউ নৌতানওয়া-মাইনাইয়া ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে দিয়ে ভারত থেকে নেপালে পৌঁছবে ৷ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নেপালকে নদীর স্রোতের উপর নির্ভর করতে হয় ৷ অর্থাৎ কোনও বড় বাঁধ বা জলাধারা নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় না নেপালে ৷ আর নদীতে জলধারার স্রোত ঋতু বিশেষে কম-বেশি হয় ৷ যেমন, গ্রীষ্মকালে নদীর জল প্রবল বেগে বইতে থাকে ৷ এই সময় নেপালে দেশের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং তা রফতানিও করে পড়শি দেশ, বিশেষত ভারতকেই পাঠায় ৷ আবার শীতকাল ঠিক বিপরীত অবস্থা হয় ৷ তখন নিজের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ আমদানি করে নেপাল ৷
এছাড়া, চলতি বছরের 26 অগস্ট নেপালের ভোটেকোশি নদীতে হড়পা বানের ফলে বিস্তীর্ণ অংশ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৷ এই বিপর্যয়ের পর 431 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রজেক্টের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷
তবে আশা করা হচ্ছে, আগামী বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে নদীতে জলের স্রোত বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে ৷ সঙ্গে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রফতানিও করতে পারবে ৷