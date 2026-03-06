ভোট শেষে গণনা চলছে নেপালে, ব্যালটে ওলিকে ছাপিয়ে গেলেন বলেন্দ্র

ভোট শেষে গণনা চলছে নেপালে, ব্যালটে ওলিকে ছাপিয়ে গেলেন বলেন্দ্র
নয়া সরকার গড়তে চলেছে নেপাল ৷ গতকাল ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে ৷ গণনা পর্ব এদিন রাতের মধ্যে শেষ হবে বলে খবর ৷
By PTI
Published : March 6, 2026 at 1:50 PM IST
কাঠমান্ডু, 6 মার্চ: নবীনের জয় নেপালে ! বৃহস্পতিবারের সাধারণ নির্বাচনের ভোটগণনায় এগিয়ে রয়েছে বলেন্দ্র শাহের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) ৷ গত সেপ্টেম্বর মাসে জেন-জ়ি আন্দোলনে কেপি শর্মা ওলি সরকারের পতন হয় ৷ এর মাস ছয়েকের মধ্যে 5 মার্চ দেশে সাধারণ নির্বাচন হয় ৷ সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে নেপালে নতুন সরকার গড়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে বলেন্দ্রর দল ৷
আরএসপি সূত্রে খবর, কাঠমান্ডুর 57টি কেন্দ্রর মধ্যে 45টিতে এগিয়ে রয়েছে মেয়র বলেন্দ্রর দল ৷ জেন জ়ি বিক্ষোভে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মার ওলির সিপিএন (ইউএমএল) পাঁচটি আসনে এবং গগন থাপার নেপালি কংগ্রেস চারটি আসনে এগিয়ে ৷ এগিয়ে থাকার নিরিখে তাদের অবস্থান তৃতীয় স্থানে ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল বা প্রচণ্ডের নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি দু'টি আসন এবং রাজতন্ত্রের পক্ষে সওয়াল করে আসা রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে ৷
ইতিমধ্যে আরএসপি কাঠমান্ডু 1, 7 ও 8- তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ তবে নির্বাচন কমিশন এখনও সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করেনি ৷ আরএসপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আরকে ধুঙ্গানা জানিয়েছেন, কাঠমান্ডু 1 কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রঞ্জু দর্শনা বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ৷ তিনি 10 হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছেন ৷ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নেপালি কংগ্রেসের প্রবাল থাপা ছেত্রী ৷
আরএসপি'র প্রধান তথা কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ ঝাপা 5 কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএন (ইউএমএল)-এর কেপি শর্মা ওলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন ৷ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী কাঠমান্ডুর সবক'টি কেন্দ্রেই আরএসপি এগিয়ে আছে ৷ গতকাল হাউজ অফ রিপ্রেজেনটেটিভস-এর ভোটে 60 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ ভোট শেষের পরে বৃহস্পতিবার রাত থেকে গণনা শুরু হয় ৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে গণনার কাজ শেষ হবে ৷
মাত্র চার বছর আগে 2022 সালে গঠিত হয় আরএসপি ৷ গত বছরের বিক্ষোভে দলের নেতা বলেন্দ্র শাহের নাম সামনে আসে ৷ নির্বাচনী প্রচারেও দল যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছে বলে খবর ৷ এর আগে কেপি শর্মার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের অংশ ছিল নেপালি কংগ্রেস ও সিপিএন (ইউএমএল) ৷ সিপিএন(ইউএমএল) দলের প্রধানমন্ত্রী মুখ কেপি শর্মা ওলি এবং নেপালি কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মুখ গগন থাপা ৷
দেশের 1 কোটি 89 লাখেরও বেশি ভোটার ডায়রেক্ট ভোটিংয়ের মাধ্যমে 3 হাজার 406 জন প্রার্থীর মধ্যে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ (এইচওআর)-এর 165 জন প্রতিনিধিকে বেছে নিয়েছেন ৷ 275 আসনের নেপালের সংসদের বাকি 110টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 3 হাজার 135 জন প্রার্থী ৷ প্রোপরশনেট ভোটিংয়ের ভিত্তিতে তাঁরা নির্বাচিত হচ্ছেন ৷