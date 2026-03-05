বাংলাদেশের পর নির্বাচন নেপালে, এভারেস্টের দেশে চলছে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ
বাংলাদেশের পর নতুন সরকার গঠনের পথে নেপাল ৷ বৃহস্পতিবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে দেশবাসী ৷
By PTI
Published : March 5, 2026 at 1:20 PM IST
কাঠমান্ডু, 5 মার্চ: সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে প্রতিবেশী নেপালে ৷ সুন্দর আবহাওয়ায় সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রগুলিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন মানুষ ৷ 7টা থেকে ভোট শুরু হয়েছে ৷ গত সেপ্টেম্বরে জেন-জ়ি বিক্ষোভে পতন হয় কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বে গঠিত সরকারের ৷ এরপর ছ'মাসের মাথায় বৃহস্পতিবার ভোট হচ্ছে হিমালয়ের ছোট্ট এই দেশে ৷ ভোট দিয়েছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ৷
কমিশন জানিয়েছে, বেলা 12টা পর্যন্ত 31.6 লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছে ৷ এর আগে সকাল 11টা পর্যন্ত 19.3 লক্ষ এবং সকাল 9.30টা পর্যন্ত প্রায় 6 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷ সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে ৷
দেশের 1 কোটি 89 লাখেরও বেশি ভোটার ডায়রেক্ট ভোটিংয়ের মাধ্যমে 3 হাজার 406 জন প্রার্থীর মধ্যে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ (এইচওআর)-এর 165 জন প্রতিনিধিকে বেছে নেবেন ৷ 275 আসনের নেপালের সংসদের বাকি 110টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 3 হাজার 135 জন প্রার্থী ৷ প্রোপরশনেট ভোটিংয়ের মাধ্য়মে তাঁদের ভাগ্যও নির্ধারিত হবে ৷
VIDEO | Kathmandu: Nepal's Interim Prime Minister Sushila Karki casts her vote for the General Elections being held in the country for the first time since the previous government was overthrown during the youth-led anti-corruption protests in September 2025.— Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2026
(Full video… pic.twitter.com/qIJwOOBFPk
এদিন সকালে কাঠমান্ডুর শহরতলিতে ধাপাসি এলাকায় কাঠমান্ডু-5 কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন দেশের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ৷ তিনি বলেন, "আমি ভোট দিয়েছি ৷ মানুষ সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে ৷ ভোট দিচ্ছে ৷ এটা দেখে আমি আনন্দিত ৷"
ভকতপুর কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ গত সেপ্টেম্বরে তাঁর শাসনকালে জেন-জ়ি বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে এবং তাঁর সরকার পড়ে যায় ৷ এই নির্বাচনেও তিনি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিফায়েড মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট) (সিপিএন-ইউএমএল)-এর প্রার্থী হয়েছেন তিনি ৷
দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সগুন শামশের রানার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণ ও মসৃণভাবেই চলছে ৷ এখনও পর্যন্ত দেশের কোথাও বড়সড় অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি ৷ ছোটখাটো কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অশান্তির কথা অবশ্য নিশ্চিত করেছে নেপালের পুলিশ ৷
#WATCH | Nepal: Former Prime Minister and Prime Ministerial Candidate of Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) (CPN-UML), KP Sharma Oli casts his vote at a Polling Station in Bhaktapur, for Nepal's General Elections 2026. pic.twitter.com/4q3YpZCIYh— ANI (@ANI) March 5, 2026
পুলিশের মুখপাত্র আবি নারায়ণ কাফলে বলেন, "নির্বাচনে যেমন কয়েকটি ছোটখাটো অশান্তির ঘটনা ঘটে, তেমন হয়েছে ৷ কিন্তু কোনও বড় ইস্যু তৈরি হয়নি ৷ আমরা আশ্বস্ত করছি, ভোট গ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছে ৷ দক্ষিণ নেপাল, পাহাড়ি এলাকা-সহ দেশের সব আসনে ভোট শুরু হয়েছে সকাল 7টা থেকে ৷ সারা দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া রয়েছে ৷"
নির্বাচনের কারণে বুধবার থেকে দেশে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে সব মিলিয়ে 10 হাজার 967টি বুথ আছে ৷ 65টি রাজনৈতিক দল এই ভোটে অংশ নিয়েছে ৷ 63টি দল প্রোপরশনেট ভোটিংয়ে অংশ নিয়েছে ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ নেপাল সেনার 79 হাজার 727 জন আধিকারিক, নেপাল পুলিশের 75 হাজার 797 জন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর 34 হাজার 576 জন নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন ৷