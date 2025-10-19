রাজনৈতিক দল গড়ছে নেপালের জেন-জ়ি, ভোটে লড়বে শর্ত মেনে
সরাসরি নির্বাচিত নির্বাহী ব্যবস্থা এবং দেশের বাইরে বসবাসকারী নেপালি নাগরিকদের ভোটাধিকার ৷ প্রথম থেকে মূলত এই দুই বিষয়ের পক্ষে সরব হয়েছে নেপালের জেন-জ়ি ৷
কাঠমান্ডু, 19 অক্টোবর: রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে ৷ প্রয়োজনে আগামী নির্বাচনে লড়তেও রাজি ৷ তবে শর্তসাপেক্ষ ৷ শনিবার এমনই ঘোষণা করল নেপালের জেন-জ়ি গ্রুপ ৷ 2026 সালের 5 মার্চ হিমালয়ের এই দেশে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন ৷ তার আগে জেন-জ়ি গ্রুপের এমন ঘোষণায় শুরু হয়েছে জল্পনা ৷
সরকার-বিরোধী আন্দোলনে গত 8-9 সেপ্টেম্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নেপাল ৷ বিক্ষুব্ধরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জ্বালিয়ে দেয় ৷ চাপের মুখে বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন কেপি শর্মা ওলি ৷ সেদিন রাতে সেই দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় নেপালের সেনাবাহিনী ৷ এরপর নেপালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয় ৷ রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি ৷ দায়িত্ব নেওয়ার সময় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 6 মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকবেন না ৷ এরপর নেপালের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয় ৷
এই আবহে শনিবার দলের অন্যতম নেতা মিরাজ দুনগানার নেতৃত্বে সাংবাদিক বৈঠক করে জেন-জ়ি গোষ্ঠী ৷ সেখানেই রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়টি ঘোষণা করেন তাঁরা ৷ তবে তাঁদের দাবি শেষপর্যন্ত মেনে নেওয়া না-হলে নির্বাচনী ময়দানে তাঁরা থাকবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মিরাজ দুনগানা ৷ উল্লেখ্য, প্রথম থেকে সরাসরি নির্বাচিত নির্বাহী ব্যবস্থা এবং দেশের বাইরে বসবাসকারী নেপালি নাগরিকদের ভোটাধিকারের পক্ষে লড়াই করছেন জেন-জ়ি গোষ্ঠী ৷
এই প্রসঙ্গে জেন-জ়ি নেতা বলেন, "আমরা সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতি দমনের মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব । দেশের ছাত্র-যুবদের বলিদান আমরা বৃথা যেতে দেব না ৷" তবে দেশগঠনের এই কাজে সকলের সহযোগিতার দাবি জানান তিনি ৷ সেই সঙ্গে, তাঁদের দলের নাম কি রাখা যায়, সেই বিষয়েও সকলের পরামর্শের আর্জি জানান মিরাজ ৷
কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে পাড়ি দেন নেপালের যুবক যুবতিরা ৷ দেশের যুব সমাজের ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতায় নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তলানিতে ঠেকেছে ৷ এই প্রসঙ্গে জেন-জ়ি নেতা জানান, এই সমস্যার জন্য অতীতের সরকারগুলি দায়ী ৷ তবে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছে তাঁর দল ৷ তাঁর কথায়, "আমদের দুই পাশে দুই অত্যন্ত জনবহুল প্রতিবেশী দেশ ৷ তাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা 300 কোটি ৷ এই আবহে প্রতিবেশী দেশের বাজার দখলের লক্ষ্যে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করলে আর্থিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে না ৷"