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নেপালের বন্যায় যমজ মেয়েদের উদ্ধার করে ‘ভাইরাল-মা’ স্বজন-ভিটেমাটি হারিয়ে অথৈ জলে

Nepal Flood Victims: যমজ কন্যাকে বাঁচিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলেও বাম মায়া তামাং হারিয়েছেন বাড়ি ও পরিবারের সদস্যদের ৷

Nepal Flood Victims
বাম মায়া তামাং ও তাঁর স্বামী সন্দেশ তামাং (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 6:03 PM IST

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কাঠমাণ্ডু (নেপাল), 16 সেপ্টেম্বর: সর্বগ্রাসী বন্যার তোড় থেকে বাঁচতে প্রাণপণে দৌড়েচ্ছেন এক মহিলা ৷ দুই হাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন দুই ছোট্ট শিশুকে ৷ নেপালের ভয়াবহ বন্যার যে ভিডিয়োগুলি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তার মধ্য়ে অন্যতম এই ভিডিয়োটি ৷

গত মাসের ওই ঘটনায় যে মহিলা এভাবে দৌড়াচ্ছিলেন, তাঁর নাম বাম মায়া তামাং (22) ৷ যাদের হাত ধরে তিনি বাঁচার চেষ্টা করছিলেন, তারা তাঁর যমজ কন্যা ৷ ফলে এই বিপর্যয়ের মধ্যেও যমজ কন্যার প্রতি এক মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা মুহূর্তটি সবার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে ৷ শেষপর্যন্ত তিনি দ্রুতগতিতে উঁচু কোনও এলাকায় পৌঁছে মেয়েদের নিরাপদে রক্ষা করতে সক্ষম হন ।

কিন্তু ভয়াবহ বন্যায় তিনি তাঁর বাবা-মা, ঠাকুমা ও ছোট বোন-সহ পরিবারের 12 জন সদস্যকে হারিয়েছেন । তাই সোশাল মিডিয়ায় মেয়েদের নিয়ে বাঁচার চেষ্টার ভিডিয়ো ব্যাপক সাড়া ফেললেও, বাম মায়া এখন স্বজন হারানোর বেদনা আর গৃহহীন হওয়ার কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন । ইন্টারনেটের সেই ব্যাপক আলোচনা বা তোলপাড় তাঁকে কোনও স্বস্তি দেয়নি ৷ বরং তিনি অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ।

Nepal Flood Victims
যমজ কন্যাদের প্রাণ বাঁচাতে দৌড় বাম মায়া তামাংয়ের (ইটিভি ভারত)

তিব্বত ও নেপালে ভয়াবহ বন্যার তোড়ে রাসুয়ার বেত্রবতী গ্রাম-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যাওয়ার ঠিক পরপরই বাম মায়া সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়েন । এমনকি বড় বড় সংবাদমাধ্যমও সেই ভিডিয়ো ক্লিপটি শেয়ার করতে শুরু করে, যেখানে দেখা যায় স্কুল ইউনিফর্ম পরা যমজ মেয়ে, প্রিজমা ও প্রিন্সেসকে কোলে নিয়ে ওই মহিলা উঁচু কোনও এলাকার দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন । নেটিজেনরা তাঁর এই কাজকে ‘চমৎকার’ বা ‘সাহসী’ আখ্যা দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ।

ঘটনাটি 26 অগস্ট নেপালের সময় সকাল সাড়ে 9টার দিকে হয়েছিল । সেই সময় মাউন্ট লাংটাং লিরুংয়ের উত্তর ঢালে পাথর ও হিমবাহ ধসের ফলে সৃষ্ট হিমালয়ের এক বিশাল আকস্মিক বন্যা তিব্বতের (চীন) গিরং বন্দর এবং নেপালের পাঁচটি জেলা — রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা ও চিতওয়ানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল ।

কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রাসুয়ার বেত্রবতীতে অবস্থিত নিজের বসতিতে যখন সেই বিশাল বন্যা আঘাত হানে, সে মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে 22 বছর বয়সী ওই নারী বলেন, ‘‘আমরা যদি এক বা দুই সেকেন্ড দেরি করতাম, তবে আমিও এবং আমার মেয়েরা (পাঁচ বছর বয়সী যমজ সন্তান প্রিজমা ও প্রিন্সেস) সবাই ভেসে যেতাম ।’’

Nepal Flood Victims
যমজ মেয়ে প্রিজমা ও প্রিন্সেসকে নিয়ে বাম মায়া তামাং (ইটিভি ভারত)

বাম মায়া তামাং জানান, তিনি তখন তাঁর মেয়েদের নেপালি খাবার, ডাল-ভাত-তরকারি খাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন ৷ মেয়েরা তখন স্কুলের বাসে ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছিল । ঠিক তখনই, চারপাশটা কেঁপে উঠতে শুরু করে এবং মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে ৷ মনে হয় যেন ভূমিকম্প হচ্ছে ।

যে ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা গিয়েছে, সুনামির মতো এক প্রবল বন্যা তামাং পরিবারের গোলাপি রঙের বাড়িটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ একই সঙ্গে দেখা গিয়েছে যে বাম মায়া তাঁর দুই মেয়েকে দুই পাশে নিয়ে দ্রুত উঁচু জায়গার দিকে ছুটে যাচ্ছেন । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার সময় ছোট মেয়েদের একজন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেও, উদ্বিগ্ন মা তৎক্ষণাৎ তাঁকে তুলে নেন । বাম মায়া তামাং বলেন, ‘‘উঁচু এলাকায় পৌঁছানোর পরপরই আমি কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলি ৷ জ্ঞান ফেরার পর দেখি, মেয়েরা কাঁদছে ।’’

সেই ঘটনার পর দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বাম মায়ার দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তা কমেনি, বরং তা যেন বেড়েই চলেছে । তিনি বলেন, ‘‘আমার মেয়েরা এখনও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ৷ তারা সবসময়ই এক ধরনের আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যে আছে এবং বলে চলেছে, ‘বন্যা আসছে’ ৷ তারা আমার কাছ থেকে এক মুহূর্তও সরতে চায় না । আমি যেখানেই যাই, ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় ।’’

Nepal Flood Victims
প্রিজমা ও প্রিন্সেস (ইটিভি ভারত)

সেই মর্মান্তিক সকালে তিনি তাঁর পরিবারের 12 জন সদস্যকে হারান, যাদের মধ্যে ছিলেন তাঁর বাবা-মা, ঠাকুমা এবং এক ছোট বোন । তাঁর স্বামী 25 বছর বয়সী সন্দেশ তামাং একজন ট্রাক চালক ৷ কাজের প্রয়োজনে তাঁকে নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয় । তিনি প্রায়ই নিজের গাড়িতেই রাত কাটান বলে জানান ওই মহিলা ।

বাম মায়া বলেন, ‘‘আমাদের বাড়িটি ভেসে যাওয়ার পর আমাদের একটি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড ভিড় ও গাদাগাদি অবস্থা ছিল । তাই আমি সেখান থেকে চলে আসি এবং বাত্তার-এ (নুয়াকোটের বিদুর এলাকায়) আমার এক বোনের বাড়িতে থাকতে শুরু করি । আমি ভাড়ার জন্য একটি ঘর খুঁজছি । এমনকি কাঠমাণ্ডুতেও গিয়েছিলাম । কিন্তু এখনও কোনও সুরাহা হয়নি । এভাবে আর কতদিন চলবে? আমি খুবই দুশ্চিন্তায় আছি ।’’

এই ভয়াবহ বন্যায় বিদেশি পর্যটক-সহ 1385 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং 5100 জনেরও বেশি মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন, যাঁদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে । বন্যার তোড়ে শত শত যানবাহন ভেসে যাওয়ার পাশাপাশি প্রায় দুই ডজন সেতু ধ্বংস হয়েছে এবং এক ডজনেরও বেশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকা পড়ে থাকা কয়েকশো কর্মীকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এই বন্যায় মোট 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

Nepal Flood Victims
যমজ কন্যাদের প্রাণ বাঁচাতে দৌড় বাম মায়া তামাংয়ের (ইটিভি ভারত)

বাম মায়া ও তাঁর যমজ কন্যাদের মতোই এই দুর্যোগে প্রায় 70 হাজার মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই শিশু । এদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে স্থাপিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে । রাসুয়া ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বহু স্কুলবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বাম মায়া তাঁর যমজ কন্যাদের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন । তিনি বলেন, ‘‘বন্যা তাদের স্কুলবাড়িটিও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে । আমরা জানি না কবে নতুন স্কুলবাড়ি তৈরি হবে এবং কবে শিশুরা আবার তাদের পড়াশোনা শুরু করতে পারবে ।’’

তিনি বলেন, ‘‘আমার মনে হয় না সরকার বা অন্য যাঁরা সাহায্য করছেন, তাঁরা আমাদের সহায়তায় যথেষ্ট কিছু করছেন । আমি শুনেছি যে ত্রাণ তহবিলে ইতিমধ্যেই কয়েক বিলিয়ন অর্থ জমা হয়েছে । সেই অর্থ কবে আমাদের হাতে পৌঁছাবে, যাতে আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারি ?’’

তাঁর এক আত্মীয়, 45 বছর বয়সী কার্মা তামাং জানান, বন্যা তাঁর সম্প্রদায়ের ওপর এক বড় আঘাত হেনেছে । প্রায় 100টি পরিবারের এই সম্প্রদায়টি 2015 সালের ভূমিকম্পে রাসুয়া অঞ্চলের উঁচু এলাকায় অবস্থিত তিরু গ্রাম ও তার আশপাশের বসতভিটা হারানোর পর ত্রিশূলী নদীর তীরবর্তী এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল ।

কার্মা তামাং বলেন, ‘‘ভূমিকম্পে আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আমরা নদীর তীরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম ৷ এখন এই বন্যা আমাদের ওপর আরও বড় আঘাত হেনেছে ৷ প্রিয়জন হারানোর শোক আর গৃহহীন হওয়ার যন্ত্রণা আমাদের গ্রাস করেছে । সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া মিলছে ধীরগতিতে । জানি না, কতদিন আমাদের এভাবে বাস্তুচ্যুত ও গৃহহীন হয়ে থাকতে হবে ।’’ তাঁকে নিজের পরিবার ও সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল ।

বাম মায়ার খুড়তুতো ভাই, যাঁর নামও সন্দেশ তামাং, তিনি জানান, নদীর তীরে তাঁর সদ্যনির্মিত 11 ঘরের বাড়িটি তিনি হারিয়েছেন । জাপানে কঠোর পরিশ্রম করে কিছু অর্থ জমিয়ে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন তিনি ৷ এখন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি নিজেকে দুর্ভাগা বলেই উল্লেখ করেছেন । তাঁর প্রশ্ন, ‘‘সরকার কোথায় এবং কখন আমাদের পুনর্বাসন করবে, তা আমরা জানি না ।’’

বাম মায়া জানান, দুর্যোগের পর ভিডিয়ো ক্লিপটি ভাইরাল হওয়ার সুবাদে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন । তিনি বলেন, ‘‘হ্যাঁ, অনেকেই আমাদের চিনতে পারেন এবং বলেন যে তাঁরা ভিডিয়োটি দেখেছেন । কিন্তু ভাইরাল হওয়ার বিষয়টি আমাদের কোনও কাজেই আসেনি । আমরা না পেয়েছি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, আর না পেয়েছি নিরাপদ পুনর্বাসনের কোনও সরকারি নিশ্চয়তা । যত দ্রুত এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, আমাদের মতো বন্যাদুর্গতদের জন্য ততই ভালো হবে ।”

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TAGGED:

NEPAL FLOODS
BAM MAYA TAMANG
নেপালের বন্যা
ভাইরাল ভিডিয়ো
NEPAL FLOOD VICTIMS

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