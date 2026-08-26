ETV Bharat / international

নেপালে হড়পা বানে নিখোঁজ 384 পর্যটক, ভারতীয় 105; বলেন্দ্রর সঙ্গে কথা মোদির

পর্যটন বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সংখ্যাগুলি প্রাথমিক ৷ ট্রাভেল এজেন্সি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে তা যাচাই করে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

Nepal Flash Floods
নেপালে হড়পা বানে নিখোঁজ প্রায় 384 পর্যটক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমান্ডু, 26 অগস্ট: বুধবার সকালে নেপালের রাসুয়ায় কোশি নদীতে হড়পা বানের ফলে নিখোঁজ প্রায় 400 জন পর্যটক ৷ যাঁর মধ্যে 105 জনের বেশি ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন বলে খবর। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এরা সকলেই কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রা করছিলেন ৷

পর্যটন বোর্ড জানিয়েছে, নিখোঁজ 384 জন পর্যটকের মধ্যে 291 জন বিদেশি এবং 93 জন নেপালের নাগরিক। বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে 105 জন ভারতের এবং বাকিরা ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডস-সহ বিভিন্ন দেশের। তবে, পর্যটন বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সংখ্যাগুলি প্রাথমিক ৷ ট্রাভেল এজেন্সি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে তা যাচাই করে নিশ্চিত করা হচ্ছে। পর্যটন বোর্ড আরও জানিয়েছে, নিখোঁজ কয়েকজন পর্যটকের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহকে ফোন করে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ পরে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, "নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ নেপালে হড়পা বানে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি। এই কঠিন সময়ে ভারতের জনগণ নেপালের ভাই-বোনদের পাশে রয়েছে। নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তা প্রদানে ভারত সরকার প্রস্তুত। উদ্ধার ও ত্রাণের বিষয়ে আমাদের দলগুলি নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে চলেছে।"

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ পর্যটক নয়টি ভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত। এক বিবৃতিতে পর্যটন বোর্ড জানিয়েছে, "ট্রাভেল এজেন্সি, গাইড, স্থানীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য যাচাই ও নিশ্চিত করা হচ্ছে।" কোশি নদীতে আকস্মিক হড়পা বানে রাসুয়া অঞ্চলে ব্যাপক বিপর্যয় হয়েছে ৷ যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় থাকা পর্যটক ও অন্যান্য মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। উদ্ধারকারী সংস্থাগুলি পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা গিয়েছে ৷ আরও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটক ও তাদের পরিবারের জন্য জরুরি যোগাযোগের নম্বরও প্রকাশ করেছে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য বা সহায়তা পেতে পারেন। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পর্যটকদের শান্ত থাকতে, সরকারি মাধ্যমের সাহায্যে সর্বশেষ তথ্য জানতে এবং কর্তৃপক্ষের দেওয়া সব নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলতে বলা হয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফেও হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে বিদেশমন্ত্রক পোস্ট করেছে, "নেপালে আজ আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের বিষয়ে সহায়তা ও তথ্যের জন্য জরুরি নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন ৷ সেগুলি হল, +977 985 131 6807, +977 970 910 7500"

অন্যদিকে, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা ও চিতওয়ান-সহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। এই আলোচনায় ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি, নদী তীরবর্তী বসতিগুলির অবস্থা এবং উদ্ধার ও ত্রাণের কাজগুলি গুরুত্ব পেয়েছে। এর আগে, বন্যাদুর্গত এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং উদ্ধার, অনুসন্ধান ও ত্রাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বলেন্দ্র ‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পরিষদ’-এর একটি বৈঠকও ডেকেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তা ও ত্রাণের বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানান, নিচু উপকূলীয় এলাকায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন এবং মানুষদের অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে এবং এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

TAGGED:

NEPAL FLASH FLOODS 105 INDIANS
নেপালে হড়পা বান
নেপালে হড়পা বানে নিখোঁজ পর্যটক
NEPAL FLASH FLOODS
NEPAL FLASH FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.