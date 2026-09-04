বিপর্যয়ের 9 দিন, ঐতিহ্য মেনে নেপালে শুরু প্রতীকী শেষকৃত্য

বিপর্যয়ের 9 দিন, ঐতিহ্য মেনে নেপালে শুরু প্রতীকী শেষকৃত্য
ধর্মীয় উপাচার মেনে শেষকৃত্য করে চোখের জলে প্রিয়জনকে চিরবিদায় জানানোই রীতি । কিন্তু নেপালে বিপর্যয়ের পড় দেখা গিয়েছে অন্য ছবি- প্রতীকী সংস্কার ।
By Dev Raj
Published : September 4, 2026 at 5:12 PM IST
নুয়াকোট (নেপাল), 4 সেপ্টেম্বর: পরিবার-পরিজনদের মৃত্যু স্পর্শ করলে তাঁদের শেষ বিদায় জানাতে হয় । এটাই সমাজের দস্তুর । শেষকৃত্য কীভাবে হবে তা নির্ণয় করতে প্রতিটি সমাজ নিজস্ব বিধি তৈরি করেছে । কিন্তু যে স্বজনের খোঁজ মিলছে না তাঁর শেষকৃত্য় করাও কি দস্তুর ? নেপালের নুয়াকোটে গিয়ে জানা গেল প্রিয়জন সাতদিন বা তার বেশি নিখোঁজ থাকলে দেহের সৎকার করা যায় । শতকের পর শতক ধরে এখানকার বহু পরিবার এই প্রতীকী শেষকৃত্য় করেছে ।
নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ের পর কেটে গিয়েছে 9 দিন । স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত 1,259 জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে প্রশাসন । এখনও পাঁচ হাজার জনের খোঁজ মিলছে না । এই নিখোঁজদের মধ্যে অনেকের সৎকার করতে শুরু করেছেন তাঁদের আত্মীয়রা । তাঁদেরই একজন কমলেশ সিং তামাং । বাড়ি রসুয়া এলাকায় ।
ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর থেকে তাঁর পরিবারের 17 জন্য সদস্যের খোঁজ মিলছে না । তাঁর ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে, ভাইপো-ভাইজি সকলেই নিখোঁজ। প্রত্যেকের বয়স 11 থেকে 45 বছরের মধ্যে । টানা ন'দিন ধরে বাড়ির আশপাশের প্রতিটি জায়গায় খুঁজে দেখেছেন কমলেশ । কারও খোঁজ না পেয়ে ধরে নিয়েছেন তাঁরা আরও কেউ বেঁচে নেই । আর তাই বাড়ি থেকে 80 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি মঠে এসেছেন সৎকার করতে । সঙ্গে এনেছেন হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের পছন্দের একাধিক খাবার ।
তাঁর পরিবারের যে সমস্ত সদস্য়দের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাঁদের প্রত্যেককে স্মরণ করে আলাদা আলাদা কুশপুতুল তৈরি করা হয়েছে । সেগুলিকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে তারপর অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা। এভাবেই প্রতীকী শেষকৃত্য হয়ে চলেছে ।
কুশপুতুল পুড়তে শুরু করার পর পানীয় জল থেকে ঠান্ডা পানীয় এবং চিপস অর্পণ করা হচ্ছে । দেওয়া হচ্ছে বিস্কুটও । কমলেশ জানাচ্ছেন, এই 17 জনের প্রায় সকলেই এই ধরনের খাবার খেতে ভালোবাসতেন । সব ভালো লাগা ফেলে রেখেই তাঁদের অচেনা আর অদেখা দুনিয়ায় পাড়ি দিতে হয়েছে। আর তাই তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন । 'মৃত্যুর পর'ও প্রিয়জনের জন্য এমন ব্যবস্থার অবশ্য বহু প্রাচীন । প্রাচীন মিশরের মমির কথা এবং মমির ভিতরে যা যা রাখা হত তা সকলেই কমবেশি জানে । তবে চিরবিদায় নেওয়া আত্মীয়দের শেষকৃত্যে এভাবে পছন্দের খাবার দেওয়ার কথা খুব একটা শোনা যায়নি ।
একের পর এক কুশ আগুনের গ্রাসে চলে যেতে লাগল । সাদা কাপড়ের আধপোড়া অংশ মাটিতে এসে পড়ছিল । কান্না ভেজা চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন কমলেশ । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি জানান, হড়পা বান যখন আসে তখন তিনি কৃষি সংক্রান্ত কয়েকটি কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন । সেখান থেকেই বিপর্যয়ের খবর পেয়ে দ্রুত এসে পৌঁছন গ্রামে । পরিবারের সদস্য়দের খোঁজার সেই শুরু । টানা নদিন রাত-দিন এক করে খোঁজাখুঁজি করেছেন । ধীরে ধীরে ধরে নিয়েছেন তারা আর কখনই ফিরবেন না । এরপরই তাঁর মঠে আসা ।