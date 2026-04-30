মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখিয়ে পোস্ট, ক্ষমা চাইল নেপাল এয়ারলাইন্স

মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখিয়ে পোস্ট, ক্ষমা চাইল নেপাল এয়ারলাইন্স
তীব্র সমালোচনার মুখে বুধবারই নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের সোশাল মিডিয়া থেকে ওই পোস্টটি মুছে ফেলে । পরে ক্ষমা প্রার্থনাও করে তারা ৷
Published : April 30, 2026 at 10:34 AM IST
নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: একটি নেটওয়ার্ক ম্যাপ-এ জম্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখানোর জেরে নয়া তীব্র বিতর্কের মুখোমুখি নেপাল ৷ তারপরই অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে সে দেশের এয়ারলাইন্স ৷ বৃহস্পতিবার নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের ম্যাপটিকে মানচিত্র সংক্রান্ত ত্রুটি হিসেবে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ।
তীব্র সমালোচনার মুখে বুধবারই নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের সোশাল মিডিয়া থেকে ওই পোস্টটি মুছে ফেলেছিল । এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে তারা জানিয়েছে, "আমাদের সোশাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে সম্প্রতি শেয়ার করা নেটওয়ার্ক ম্যাপটিতে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী । ওই ম্যাপটিতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত গুরুতর মানচিত্রগত ত্রুটি ছিল, যা নেপাল সরকার বা নেপাল এয়ারলাইন্সের দফতর অনুমোদন করছে না ।"
We sincerely apologize for error in the network map recently shared on our social media channels. The map contained significant cartographic inaccuracies regarding international boundaries that do not reflect the official stance of Nepal or Nepal Airlines. pic.twitter.com/E5MZSS8CjQ— Nepal Airlines🇳🇵 (@NepalAirlinesRA) April 30, 2026
এয়ারলাইন্সের তরফে আরও জানানো হয়েছে, "আমরা অবিলম্বে ওই পোস্টটি সরিয়ে নিয়েছি ৷ আমাদের প্রকাশিত তথ্য যেন নির্ভুলতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখে, তা নিশ্চিত করতে একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা শুরু করেছি । এই অঞ্চলের প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ককে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি ৷ ওই পোস্টটির কারণে যদি কারও কোনও আঘাত লেগে থাকে, তার জন্য আমরা গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করছি ।"
নেপাল এয়ারলাইন্সের পোস্টটি সামনে আসতেই দ্রুত #BoycottNepalAirlines হ্যাশট্যাগটি ট্রেন্ডিং হতে শুরু করে ৷ ভারতের বিদেশমন্ত্রক এবং অসামরিক বিমান মন্ত্রককে নেপালের কাছে কূটনৈতিক রিপোর্ট পাঠানোরও আর্জি জানানো হয় ৷ সম্প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দেশটিতে কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ নেপালের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ৷ বিমান সংস্থাটির তীব্র সমালোচনা করেন ভোজপুরি অভিনেতা ও গায়ক খেসারি লাল যাদব ৷ তাঁর দাবি, এটি সম্ভবত উস্কানি দেওয়ার উদ্দেশে করা একটি সুপরিকল্পিত কাজ ।
খেসারি লাল যাদব বলেন, "কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন, নেপাল এয়ারলাইন্স ভারতের মানচিত্রকে এভাবে বিকৃত করে তাও আবার জম্মু ও কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে, কিসের জন্য প্ররোচিত করল ? এটি কোনও তুচ্ছ বিষয় নয় ৷ বরং এটিকে একটি সুপরিকল্পিত কাজ বলেই মনে হচ্ছে । এ ধরনের কাজকেই তো উস্কানি বলা হয় ৷"