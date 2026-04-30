ETV Bharat / international

মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখিয়ে পোস্ট, ক্ষমা চাইল নেপাল এয়ারলাইন্স

তীব্র সমালোচনার মুখে বুধবারই নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের সোশাল মিডিয়া থেকে ওই পোস্টটি মুছে ফেলে । পরে ক্ষমা প্রার্থনাও করে তারা ৷

কাশ্মীরকে পাকিস্তানের দেখাল নেপাল এয়ারলাইন্স (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: একটি নেটওয়ার্ক ম্যাপ-এ জম্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখানোর জেরে নয়া তীব্র বিতর্কের মুখোমুখি নেপাল ৷ তারপরই অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে সে দেশের এয়ারলাইন্স ৷ বৃহস্পতিবার নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের ম্যাপটিকে মানচিত্র সংক্রান্ত ত্রুটি হিসেবে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ।

তীব্র সমালোচনার মুখে বুধবারই নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের সোশাল মিডিয়া থেকে ওই পোস্টটি মুছে ফেলেছিল । এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে তারা জানিয়েছে, "আমাদের সোশাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে সম্প্রতি শেয়ার করা নেটওয়ার্ক ম্যাপটিতে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী । ওই ম্যাপটিতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত গুরুতর মানচিত্রগত ত্রুটি ছিল, যা নেপাল সরকার বা নেপাল এয়ারলাইন্সের দফতর অনুমোদন করছে না ।"

এয়ারলাইন্সের তরফে আরও জানানো হয়েছে, "আমরা অবিলম্বে ওই পোস্টটি সরিয়ে নিয়েছি ৷ আমাদের প্রকাশিত তথ্য যেন নির্ভুলতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখে, তা নিশ্চিত করতে একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা শুরু করেছি । এই অঞ্চলের প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ককে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি ৷ ওই পোস্টটির কারণে যদি কারও কোনও আঘাত লেগে থাকে, তার জন্য আমরা গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করছি ।"

নেপাল এয়ারলাইন্সের পোস্টটি সামনে আসতেই দ্রুত #BoycottNepalAirlines হ্যাশট্যাগটি ট্রেন্ডিং হতে শুরু করে ৷ ভারতের বিদেশমন্ত্রক এবং অসামরিক বিমান মন্ত্রককে নেপালের কাছে কূটনৈতিক রিপোর্ট পাঠানোরও আর্জি জানানো হয় ৷ সম্প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দেশটিতে কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ নেপালের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ৷ বিমান সংস্থাটির তীব্র সমালোচনা করেন ভোজপুরি অভিনেতা ও গায়ক খেসারি লাল যাদব ৷ তাঁর দাবি, এটি সম্ভবত উস্কানি দেওয়ার উদ্দেশে করা একটি সুপরিকল্পিত কাজ ।

খেসারি লাল যাদব বলেন, "কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন, নেপাল এয়ারলাইন্স ভারতের মানচিত্রকে এভাবে বিকৃত করে তাও আবার জম্মু ও কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে, কিসের জন্য প্ররোচিত করল ? এটি কোনও তুচ্ছ বিষয় নয় ৷ বরং এটিকে একটি সুপরিকল্পিত কাজ বলেই মনে হচ্ছে । এ ধরনের কাজকেই তো উস্কানি বলা হয় ৷"

TAGGED:

NEPAL AIRLINES
SHOWING JK PART OF PAKISTAN
কাশ্মীরকে পাকিস্তানের দেখাল নেপাল
NEPAL AIRLINES APOLOGISED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.