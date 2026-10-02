পুতিনের মোদি স্তুতি, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একাধিক 'ভালো পরিকল্পনা' !
Vladimir Putin Praises Narendra Modi: ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রশংসা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ৷ এমনকি একাধিক ভাষার মানুষের সহাবস্থান নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি ৷
Published : October 2, 2026 at 3:40 PM IST
মস্কো, 2 অক্টোবর: পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা যুদ্ধ বন্ধ করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার প্রশংসা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'অনেক ভালো পরিকল্পনা' রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন তিনি ৷ রাশিয়ার সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভালদাই ইন্টারন্যাশনাল ডিসকাশন ক্লাবের বার্ষিক সভায় পুতিন এই মন্তব্য করেন ৷
পুতিন বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি বৈঠকে ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাত বন্ধ করার বিষয়টি তোলেন ৷" রুশ প্রেসিডেন্টের কথায়, "নরেন্দ্র মোদি আমাদের প্রতিটি বৈঠকেই এই বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও আগ্রহ দেখান ৷ রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে তাঁর খুব ভালো কিছু পরিকল্পনাও রয়েছে ৷"
গত মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের আগে পুতিন ও মোদির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় ৷ সূত্রের খবর, সেই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং শান্তি স্থাপন নিয়ে চলা উদ্যোগগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন পুতিন ৷
এর কয়েকদিন আগে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন, "ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ অবসানে ভারতের যে কোনও শান্তি প্রচেষ্টাকে রাশিয়া স্বাগত জানাবে ৷ আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে সমাধানের বিষয়ে দিল্লির অবস্থানের সঙ্গে মস্কোর বিদেশনীতির কৌশলের গভীর মিল রয়েছে ৷
এক ফোরামে পুতিন ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐক্যেরও প্রশংসা করেন ৷ তিনি বলেন, "ভারতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য বিস্ময় তৈরি করতে বাধ্য ৷ খুব কম লোকই এটা জানেন ৷ কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাকে বলেছিলেন , দেড়শো কোটির মধ্যে 60 কোটি ভারতীয় হিন্দিতে কথা বলেন ৷ যদিও, অধিকাংশ মানুষই নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলেন এবং তাঁরা সবাই একসঙ্গে বসবাস করেন ৷ এটা সত্যিই অসাধারণ ৷"