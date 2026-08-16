বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুকবাজের হামলা, হস্টেলের বাইরে গুলিবিদ্ধ 5

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুকবাজের হামলা, হস্টেলের বাইরে গুলিবিদ্ধ 5
গুলির ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়াড অ্যানেক্সের কাছে ঘটেছে ৷ ক্যাম্পাস পুলিশ ও চেস্টারফিল্ড কাউন্টি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।
Published : August 16, 2026 at 7:36 AM IST
ভার্জিনিয়া, 16 অগস্ট: ভোরবেলা ক্যাম্পাসে চলল গুলি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ৷ গুলিবিদ্ধ হয়েছে পাঁচজন ৷ গুলি চালানোর পিছনে একাধিক জন জড়িত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ শনিবার ভোরে এই ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ক্যাম্পাস ৷
বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোয়াড অ্যানেক্সেস' (Quad Annexes) এলাকার কাছে ঘটনা এই গুলি চলার কারণ জানতে যৌথ তদন্ত শুরু করেছে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পুলিশ ও চেস্টারফিল্ড কাউন্টি পুলিশ ৷ এর মধ্য়ে কাউন্টি পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ক্যাম্পাসের ছাত্রাবাসের বাইরে পাঁচজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান ৷ তাঁদের সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ শুরুতে একজনের আঘাতকে প্রাণঘাতী হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে ।
গুলি চলার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই ঘটনায় একাধিক জন জড়িত । বিবৃতিতে সবাইকে ওই এলাকাটি এড়িয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, "ভিএসইউ (VSU) পুলিশ এবং চেস্টারফিল্ড কাউন্টি পুলিশ বিভাগ সক্রিয়ভাবে ঘটনার তদন্ত করছে । ক্যাম্পাসের সংশ্লিষ্ট সবাইকে ওই এলাকা এড়িয়ে চলা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব নির্দেশ মেনে চলতে হবে ।"
শনিবার সকালে ক্যাম্পাসে বিপুল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন । কাউন্টি পুলিশ জানায়, 'ব্যুরো অফ অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ার আর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস' এবং 'হ্যানোভার কাউন্টি শেরিফ অফিস' তদন্তে সহায়তা করছে ।
ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশ এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে ৷ কারণ তারাই তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে । কাউন্টি পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দিনের পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আরও তথ্য জানানো হবে ।
ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি হল ঐতিহাসিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গ-প্রধান একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যা ভার্জিনিয়ার এট্রিক (Ettrick) এলাকায় অবস্থিত ৷ এটি রাজ্যের রাজধানী রিচমন্ড থেকে প্রায় 24 মাইল দক্ষিণে । সরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় 5,700 শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এটিই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের জন্য প্রথম সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-সমর্থিত চার বছর মেয়াদি কোর্সের কলেজ ।
ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর ঠিক আগেই এই গুলির ঘটনা । বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা । অনেক শিক্ষার্থীই সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগতদের জন্য আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি বা 'নিউ ট্রোজানস এক্সপেরিয়েন্স' (New Trojans Experience) সম্পন্ন করেছে । তার মধ্য়েই এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন সকলে ৷