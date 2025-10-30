আসন্ন নির্বাচন ভেস্তে দিতে হঠাৎ হামলার আশঙ্কা ইউনূসের
ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন ৷ কিন্তু এই সংসদীয় ভোট নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷
By PTI
Published : October 30, 2025 at 8:23 PM IST
ঢাকা, 30 অক্টোবর: আসন্ন সংসদীয় নির্বাচন ভেস্তে যেত পারে ! ভয় পাচ্ছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ক্ষমতাচ্য়ুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত ভোটে লড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ তাই দেশের বাইরে এমনকী ভিতর থেকেও এই নির্বাচন ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা হতে পারে ৷
ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে একটি উচ্চস্তরীয় বৈঠক করেন ৷ সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "এই নির্বাচনকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হবে দেশের মধ্যে এবং বাইরে থেকেও ৷ ছোটখাটো নয়, অনেকগুলি শক্তিশালী বাহিনী এই চেষ্টা করবে ৷ হঠাৎ আক্রমণ হতে পারে ৷"
প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে বলেন, "এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং ৷ দেশের মধ্যে এবং বাইরে- দু'দিক থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রচার চালানো হতে পারে ৷" তিনি জানান, এআই দিয়ে তৈরি করা ছবি ও ভিডিয়ো অনলাইনে ও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে ৷ তাই অবিলম্বে এর মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দেন ইউনূস ৷ 85 বছর বয়সি প্রধান উপদেষ্টাকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের এই সমস্যাগুলিকে জয় করতেই হবে ৷"
এদিকে একই দিনে শেখ হাসিনার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা এবং ব্রিটেনে স্থিত একটি সংবাদমাধ্যমে ৷ 2024 সালের 5 অগস্টের পর এই প্রথম তাঁর এরকম সাক্ষাৎকার সামনে এসেছে ৷ ছাত্র আন্দোলনের চাপে হাসিনা সরকারের পতন হয় ৷ তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন ৷ এখন তিনি নয়াদিল্লিতে রয়েছেন ৷ এদিকে তিনি দেশ ছাড়ার পর আওয়ামী লীগের বহু নেতাকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ অনেকে হয় দেশের বাইরে পালিয়ে গিয়েছেন, নয়তো আত্মগোপন করে রয়েছেন ৷
এদিকে ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন আওয়ামী লীগের নির্বাচনে লড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ দেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলা শুরু হয়েছে ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতেই এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী ৷
আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)-র প্রধান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল ৷ বিগত কয়েক মাসে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা তাঁদের উপস্থিতি প্রমাণ করতে হঠাৎ রাজধানী ঢাকায় মিছিল করেছেন ৷ পুলিশও অনেককে গ্রেফতার করেছে ৷ তাদের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ৷ গতকালই পাঁচজন আওয়ামী লীগ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁরা হঠাৎ ঢাকার বিভিন্ন অংশে মিছিল করছিলেন ৷
হাসিনা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বাইরে থাকলেও তিনি দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ৷ তিনি বলেন, "শুধু অবাদ, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনই দেশকে শান্ত করতে পারে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে ৷ তাই তাঁরা ভোট বয়কট করবেন ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঞ্চিত করে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখা যায় না ৷"