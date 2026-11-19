ইউনূসের বাড়িতে আগুন, বৃহস্পতিতে দেশজুড়ে লকডাউনের ডাক নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের
BANGLADESH POLITICS UNREST LOCKDOWN: হাসিনার আসার সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ৷ ফের ভাঙচুর থেকে বোমা বিস্ফোরণে রণক্ষেত্র ঢাকা ৷
By PTI
Published : November 19, 2026 at 10:00 AM IST
ঢাকা, 19 নভেম্বর: যাই হোক না কেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে বদ্ধপরিকর ! নভেম্বরের শেষে ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ৷ ভোরের আলো ফোটার আগে মুহুর্মুহু বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল রাজধানী ঢাকায় ৷ অন্যদিকে চট্টগ্রামে দেশের পূর্বতন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের পৈতৃক ভিটেতে জ্বালিয়ে দেওয়া হল ৷ এই অস্থিরতার মধ্যে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে লকডাউনের ডাক দিয়েছে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ৷
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, উত্তপ্ত ঢাকায় অন্তত চারজন আহত হয়েছেন ৷ সঙ্গে ঘনঘন বোমা বিস্ফোরণের শব্দ আসছে ৷ রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা সত্ত্বেও যত্রতত্র ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷
বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইউনূসের গ্রামীন ব্যাঙ্কের একাধিক শাখায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ৷ এরই সঙ্গে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে তাঁর পৈতৃক ভিটে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ দেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির কর্মীরা ঢাকায় দু'জন আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে পাল্টা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ৷
সারারাত আরও আঁটসাট নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভারগুলিতে আরও পুলিশ আধিকারিকরা টহল দিয়েছেন ৷ ঢাকায় প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে গাড়িগুলিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ বাইকচালক থেকে সন্দেহভাজন গাড়িগুলির চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷
মানবতা বিরোধী অপরাধে গত বছর 17 নভেম্বর শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ এই রায়ের বর্ষপূর্তিতেই লকডাউনের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ ৷ 79 বছর বয়সি আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা 2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের নয়াদিল্লিতে চলে আসেন ৷ এখনও সেখানেই রয়েছেন ৷
বাংলাদেশের তারেক রহমানের সরকার ভারতকে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের কথা জানিয়েছে ৷ এই ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে চাপানউতোর চলছে ৷ এরই মধ্যে চলতি বছরের 5 অগস্ট দেশ ছাড়ার দ্বিবর্ষপূর্তিতে শেখ হাসিনা নিজেই ঘোষণা করেন, "দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হইনি ৷ আমি ফিরলে আমাকে হয়তো খুন করা হবে, জেলে পাঠানো হবে ৷ তারপরও আমি দেশে ফিরব ৷" ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশ ফিরবেন বলে বারবার জানিয়েছেন ৷
এদিকে তাঁর আসার সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাংলাদেশ ৷ সরকারি সূত্রে খবর, পরিস্থিতি এমনই উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে, সীমান্তরক্ষী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-কে দক্ষিণ-পশ্চিমের গোপালগঞ্জ-সহ সংবেদনশীল জেলাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছিল ৷