বাংলাদেশের ভোটে অশান্তির আশঙ্কা, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে সতর্কবার্তা ইউনূসের

ইউনূস জানান, অনেকে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে জনগণের আস্থাকে দুর্বল করতে চাইছেন ৷ তাঁদের থেকে সাবধান থাকতে হবে ৷

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : February 10, 2026 at 9:07 PM IST

4 Min Read
ঢাকা, 10 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় সংসদ নির্বচন এবং গণভোটের একদিন আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ 12 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদ ৷ তার থেকে সর্তক থাকার বার্তাও দিলেন ৷

সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি বলেন, "নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি একটি মহল পরিকল্পিতভাবে গুজব ও বিভ্রান্তকর তথ্য ছড়িয়ে নাগরিকদের মনে সন্দেহ, ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করা, জনগণের আস্থাকে দুর্বল করা ৷ তাঁদের থেকে সাবধান থাকতে হবে ৷"

রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাঁর আহ্বান, প্রতিটি দলের নেতা-কর্মীরা যেন বিশৃঙ্খলা বা হিংসা ছড়ানো থেকে দূরে থাকেন ৷ কাউকে ভয় দেখানো বা ভোট কেন্দ্র দখলের মতো ঘটনা যেন না ঘটে ৷ এমন কিছু করলে প্রশাসন যে কড়া ব্যবস্থা নেবে সেটাও জানান প্রধান উপদেষ্টা ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়া বা অন্যত্র গুজব না ছড়াতেও অনুরোধ করেছেন তিনি ৷

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে ইউনূস জানান, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে সরকার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রেকর্ড সংখ্যক সদস্য ৷ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশেে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক পরিসরে সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে বলে তিনি জানান। একইসঙ্গে ইুউনূস জানান, নির্বাচন কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা বডি ক্যামেরা ব্যবহার করবেন ৷

বাংলাদেশের জন্য এই নির্বাচনকে অতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেন প্রধান উপদেষ্টা ৷ জানান, বাংলাদেশের আগামিদিন কেমন হবে সেটা ঠিক করার ভার দেশের জনগণের ৷ আর তাই সকলকে বিশেষ করে তরুণ ভোটার ও নারী ভোটারদের বেশি করে ভোট দিতে অনুরোধ করেন। ইউনূস লেখেন, "আপনারাই সেই প্রজন্ম, যারা গত 17 বছর ধরে ভোটাধিকার থাকার পরও ভোট দিতে পারেননি। আপনারা বড় হয়েছেন এমন এক বাস্তবতায়, যেখানে ভোটের মুখোশ ছিল—কিন্তু ভোট ছিল না; ব্যালট ছিল—কিন্তু ভোটার ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের বঞ্চনা ও অবদমনের সবচেয়ে বড় মূল্য জাতিকে প্রতিদিন দিতে হয়েছে।"

অন্য একটি অংশে তিনি লেখেন, "ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শেষ হয়ে গিয়েছে। পূর্ববর্তী যে কোনও প্রচার পর্বে নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনের প্রচার পর্ব ছিল শান্তিপূর্ণ ৷ এ জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দেশের সকল রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচন কমিশন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী এবং নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের প্রতিটি সদস্যকে। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি আশাব্যঞ্জক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পেরেছি।" এবারের নির্বাচনে 51টি দল অংশ নিয়েছে ৷ সম্প্রতি কোনও নির্বাচনে এত সংখ্যক দল অংশ নেয়নি বলে তিনি জানান। পাশাপাশি নির্দল-সহ এবারের ভোটে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশী। আগের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে এর চেয়ে বেশি প্রার্থী প্রায় কখনোই দেখা যায়নি ৷

নির্বাচন ঘিরে উৎসাহ

এদিকে নির্বাচনে অংশ নিতে ঢাকা-সহ দেশের বড় শহর থেকে বহু মানুষ নিজেদের গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছেন ৷ আর তার জেরে প্রায় প্রতিটি রেবল স্টেশন এবং বাস টার্মিনাসে প্রবল ভিড় দেখা গিয়েছে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বাস চালক জানিয়েছেন ইদের আগে এমন ছবি দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত ৷ সম্প্রতি নির্বাচন ঘিরে এমন উৎসাহ সেভাবে চোখে পড়েনি ৷ এর পাশাপাশি আপাতত ঢাকা বা অন্য কোনও বড় শহরে থাকেন এ্মন মানুষদের কারও কারও ক্ষেত্র অন্য একটি প্রবণতাও দেখা গিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন শহরে থাকার সুবাদে তাঁরা এখন সেখানকার ভোটার ৷ নির্বাচনের আগে অশান্তি হতে পারে আশঙ্কা করে অনেকেই পরিবার নিয়ে গ্রামে চলে যান ৷ তবে এখন অশান্তির তেমন কোনও ঘটনা না ঘটায় তাঁরা আবার শহরে ফিরে আসছেন ৷ আর তার জেরে ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন সর্বত্র ছিল প্রবল ভিড় ৷ বুধবার ভিড় আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনের একটি অংশ ৷

