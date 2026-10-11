জিবুতির উপকূলে নৌকাডুবি, 15 শিশু-সহ নিহত 109
Migrants Die in Coast of Djibouti: ভেসেলে করে ইয়েমেনে রওনা দিয়েছিলেন 305 জন অভিবাসী ৷ 116 জন এখনও নিখোঁজ ৷
Published : October 11, 2026 at 7:22 PM IST
জিবুতি, 11 অক্টোবর: পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতির উপকূলে 305 জন সওয়ারি নিয়ে একটি বড় ভেসেল ডুবে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 109 জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা । মৃতদের মধ্যে 15টি শিশুও রয়েছে ৷
রবিবার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের তরফে জানানো হয়েছে, নৌকায় সওয়ার সকলেই মাইগ্রেন্ট বা অভিবাসী ছিলেন ৷
সংবাদসংস্থা এপি-র খবর অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন আরও জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার শেষ রাতে বা শুক্রবার ভোরে জিবুতি থেকে ইয়েমেন যাওয়ার পথে ভেসেলটি মাঝ সমুদ্রে উল্টে যায় ৷ এই ঘটনায় 52 জন পুরুষ, 42 জন মহিলা এবং 15টি শিশুর জলে ডুবে মৃত্যু হয় ৷ বাকিদের মধ্যে 80 জন সাঁতার কেটে কোনওভাবে প্রাণে বাঁচে এই দুর্ঘটনার পর ৷ অন্যদিকে, 116 জনের কোনও খোঁজ পায়নি উদ্ধারকারী দল ৷ তাঁদের খোঁজ জারি রয়েছে ৷ তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।
ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (IOM)-এর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য 'হর্ন অফ আফ্রিকা' অঞ্চলের হাজার হাজার অভিবাসী জিবুতি হয়ে এবং বাব আল-মান্দেব প্রণালী পেরিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলির দিকে রওনা দেন ৷ গত কয়েক বছর ধরে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । জানা গিয়েছে, ইয়েমেনে এই মুহূর্তে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও সকলে সেই দেশে পাড়ি দিচ্ছেন ৷ সেভাবেই ওই 305 জন অভিবাসী জিবুতি থেকে ইয়েমেনে রওনা দিয়েছিলেন ৷ তবে শেষরক্ষা হল না ।
ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের প্রধান আলেকজান্ডার কোইসাক বলেন, "এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা ! বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সেই সব বিপদের এক কঠিন উদাহরণ, প্রতিনিয়ত যার মুখোমুখি হতে হয় অভিবাসীদের ৷ যাঁরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সন্ধানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে অভিবাসনের পথে পাড়ি দেয় ৷" কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয় । বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখে ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা হচ্ছে । এর আগেও বেশ কয়েকবারর এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ।