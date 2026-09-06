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বিপর্যয়ের 11তম দিনে উদ্ধার আরও 2, নেপাল-চিনের বাসিন্দাকে পাঠানো হল হাসপাতালে

225 মিটার লম্বা সুরঙ্গ থেকে লুহাটিয়া নামে চিনের ওই নাগরিককে উদ্ধার করেন নেপাল সেনার সদস্যরা। তার আগে রসুয়ায় খোঁজ মিলেছে নেপালের নাগরিক এক মহিলার ।

Nepal Floods
বিপর্যয়ের 11তম দিনে উদ্ধার আরও 2 (ইটিভি ভারত)
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By Dev Raj

Published : September 6, 2026 at 12:54 AM IST

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নুয়াকোট, 6 সেপ্টেম্বর: নেপালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 11তম দিনে আবারও চমক। আরও দুজনকে খুঁজে পাওয়া গেল । রসুয়া থেকে উদ্ধার হলেন নেপালের এক বাসিন্দা। নুয়াকোট থেকে চিনের এক নাগরিককে উদ্ধার করেছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। দুজনেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজরদারি চলছে ।

নুয়াকোটের ত্রিশুলি বাজার এলাকায় ত্রিশুলি ওয়ান হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রজেক্টয়ের চার নম্বর সুরঙ্গ থেকে লুহাটিয়া নামে চিনের ওই নাগরিককে উদ্ধার করেন নেপাল সেনার সদস্যরা। 225 মিটার লম্বা ওই সুরঙ্গতে আটকে পড়েছিলেন ব্যক্তি। নেপাল সেনার সদস্যরা ট্যানেলের ভিতরে ঢুকে তাঁকে বের করে নিয়ে আসেন।

Nepal Floods
ট্যানেলের বাইরে এলেন চিনের নাগরিক (ইটিভি ভারত)

ঠিক এই মুহূর্তে সাক্ষী হয়েছিলেন বহু মানুষ। দীর্ঘদিন বাদে কাদামাটির স্রোত পেরিয়ে চিনের ওই নাগরিক যখন ট্যানেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন শনিবার দুপুর। দীর্ঘদিন কাদার মধ্যে আটকে থাকায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারছিলেন না তিনি। তাঁকে কাঁধে করে ট্যানেল থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়।

এই বিশেষ মুহূর্তে সুরঙ্গের বাইরে অপেক্ষারত ভিড় উল্লাসে ফেটে পড়ে। সুরঙ্গ থেকে বাইরে নিয়ে আসার পর তাঁকে সামান্য খানিকটা জল খেতে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেনার হেলিকপ্টারে বসিয়ে কাঠমান্ডু পাঠানো হয়েছে ব্যক্তিকে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলবে। এই ঘটনার ঠিক আগে শনিবারই বছর 64-র এক বৃদ্ধাকেও উদ্ধার করা হয়। তিনি নেপালেরই বাসিন্দা । তাঁরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

এমনিতেই নেপালে বিপর্যয়ের ছবিটা ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে । মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1344 । এখনও নিখোঁজ বা যোগাযোগহীন প্রায় 5 হাজারের বেশি। তাঁদের মধ্যে 275 জন ভারতীয় । শুক্রবার নেপালের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষর (NDRRMA) প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই স্পষ্ট হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা ব্যাপক ।

Nepal Floods
হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে চিনের নাগরিকের (ইটিভি ভারত)

26 অগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে একটি বরফ-পাথরের ধস (ice-rock avalanche) থেকে বিপুল জলের স্রোত নেমে আসে । উত্তর ও মধ্য নেপালের একের পর এক শহর, জনপদ এবং গ্রাম প্লাবিত হয় । কোথাও রাস্তা নিশ্চিহ্ন, কোথাও সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা । বাড়িঘরের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ।

NDRRMA-র প্রাথমিক হিসাব বলছে, এখনও পর্যন্ত 32 হাজার 933 জন এই বিপর্যয়ের সরাসরি শিকার । ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কারণে সমস্যায় পড়েছে সাড়ে ছ'হাজারেরও বে,স৯শি পড়ুয়া । চারটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে, আরও তিনটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত । প্রায় 55 কিলোমিটার মোটরযোগ্য রাস্তা, 37টি মোটরযোগ্য সেতু এবং 68টি ঝুলন্ত সেতু সম্পূর্ণ বা বড় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও তৈরি হয়নি ।

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