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মুসলিমদের ভারতের অংশ না-ভাবা হিন্দুত্বের শিক্ষা নয়, নিউইর্য়কে বার্তা ভাগবতের

নিউইর্য়কের মেয়র জোরহান মামদানি থেকে শুরু করে অনেকেই ভাগবত-সভার বিরোধিতা করেছিলেন । এমনই আবহে শাশ্বত ভারতের সাম্প্রদায়িত সম্প্রীতির কথা তুলে ধরলেন আরএসএস প্রধান ।

MOHAN BHAGWAT
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত (ছবি-এএনআই)
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By PTI

Published : August 30, 2026 at 3:51 AM IST

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নিউইর্য়ক, 30 অগস্ট: ভারতের কোনও হিন্দু যদি ভাবে দেশে মুসলমান থাকবে না তাহলে তারই আর হিন্দু থাকা হবে না। এমনটা মনে করেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। স্থানাীয় সময় শনিবার, নিউইর্য়কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান হিউম্যানিটি ফেথ'- সম্মলেন হাজার পাঁচেক দর্শকের সামনে এমনই মন্তব্য করেন তিনি । আলোচনার শীর্ষক ছিল, 'দ্য় ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশন' ।

তাঁর এই অনুষ্ঠান ঘিরে গত সপ্তাহখানেক ধরে প্রবল বিতর্ক হয়েছে । নিউইর্য়কের মেয়র জোরহান মামদানিও বিরোধিতায় সবর হয়েছিলেন । একইসুর শোনা গিয়েছিল আরও বেশ কয়েকটি সংগঠনের সদস্যদের কণ্ঠে । এমনই আবহে এদিন ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন সঙ্ঘ প্রধান । এর আগে মামদানির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছিল আরএসএস ।

অনুষ্ঠানে ভারতের শাশ্বত রূপ তুলে ধরে আরএসএস প্রধান বলেন, "ইতিহাস বলছে ভারত সকলকে গ্রহণ করেছে। যারা পৃথিবীর অন্য কোথাও আশ্রয় পাননি তাঁরাও ভারতে এসে ঠাঁই পেয়েছেন। এটাই আমাদের রীতি। "

এ প্রসঙ্গে আরএসএসের ভাবনা প্রকট করে ভাগবত বলেন, "আমাদের সংগঠন বিশ্বাস করে বিশ্ব মানবতা এক। আর তাই আমাদের দায়িত্ব বিশ্বের সর্বত্র গিয়ে সকলকে বোঝানো যে নানা কারণে পার্থক্য থাকতে পারে তবু আমরা সবাই এক।" এরপরই তাঁর বক্তব্যে ভারতের হিন্দু ও মুসলিমের সঙ্গে জড়়িত নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে।

ভাগবত বলেন, "মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকে আমাকে বলেন, আপনারা হিন্দু সংগঠন পরিচালন করেন। হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন। তাহলে সেখানে কি আমাদের কোনও জায়গা হবে না ? আমাদের কি ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবে ? আমি তাঁদের বলি, এই ভাবনার কোনও স্থান হিন্দুত্বে নেই। হিন্দুত্ব এমন কোনও ভাবনাকে প্রশ্রয়ও দেয় না । আমি মনে করি যদি ভারতের কোনও হিন্দু ভাবে দেশে মুসলিম থাকবে না তাহলে তার আর হিন্দু থাকা হবে না। আমি নয় আমরা এই ভাবনাতেই বিশ্বাস করে আরএসএস। "

এ প্রসঙ্গে তিনি আরএসএসের প্রচারক থেকে শুরু করে অন্যদের বিভিন্ন সামাজিক কাজের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন । জানান, কত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আরএসএসের স্বয়ংসেবকরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের পাশে দাঁড়ান ।

সম্প্রতি একশো বছর পূর্ণ হয়েছে আরএসএসের। সেই লক্ষ্যে ভারতের পাশাপাশি বিশ্বে নিজেদের ভাবধারাকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সেই কারণেই স্থানীয় সময় মঙ্গলবার আমেরিকা গিয়ে পৌঁছেছেন ভাগবত। এরপর শনিবার ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি । এছাড়া আমেরিকায় এসে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন ভাগবত । মার্কিন সফর শেষ করে কানাডাতেও যাবেন তিনি।

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