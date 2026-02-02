বাজেটে বাংলাদেশের বরাদ্দ অর্ধেক; ওপার বাংলার ভোট পর্যবেক্ষক এখনও দেয়নি ভারত

বাজেটে বাংলাদেশের বরাদ্দ অর্ধেক; ওপার বাংলার ভোট পর্যবেক্ষক এখনও দেয়নি ভারত
বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের আগে ভারতের পক্ষ থেকে বরাদ্দ অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে ৷ বিপাকে পড়েছে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার৷
February 2, 2026
ঢাকা/দিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: মোদি সরকার 2026-'27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাদেশকে দেওয়া আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। এ বছর বাংলাদেশের জন্য মাত্র 60 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, গত বছর 120 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সরকারের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের জন্য ভারত 120 কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও, উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের কারণে মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রকৃতপক্ষে মাত্র 34.48 কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছিল।
এই সিদ্ধান্তটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে, বাংলাদেশের বিদেশনীতিতে পরিবর্তনের কারণে সেদেশে সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক হিংসার ঘটনার ঘটছে । 2024 সালে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য কাজ করছে, যা 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।
দুই দেশের মধ্যে সরাসরি কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই সরাসরি ফ্লাইট শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাকিস্তানি বিমান সংস্থা ফ্লাই জিন্নাহ এবং এয়ার সিয়াল এই ফ্লাইটগুলির জন্য অনুমোদন পেয়েছে। সম্প্রতি, ঢাকা থেকে একটি বিমান করাচিতে অবতরণ করেছে, যার ফলে 14 বছর পর দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে, 2024 সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে। কিন্তু, বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের আগে ভারতের পক্ষ থেকে বরাদ্দ অর্ধেক করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার৷
গত 29 জানুয়ারি রাজ্যসভায় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, ভারত সরকার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং জানিয়েছেন, ভারত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্তরে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সংখ্যালঘু সুরক্ষার বিষয়টি বারবার উত্থাপন করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদি 4 এপ্রিল, 2025 তারিখে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তার বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করে বিদেশ মন্ত্রক বলেছে যে, তারা প্রায়শই সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণকে ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জেরে ঘটেছে বলে উড়িয়ে দেয়। বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, এটি অপরাধীদের উৎসাহিত করে এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করে। এবারের বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ কমানোর সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ, পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতা, অপারেশন সিঁদুরের সময় থেকে ক্রমাগত ভারত-বিরোধী অবস্থানকে দায়ি করছেন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ৷
এরই মধ্যে মুহাম্মদ ইউনূস রবিবার জানিয়েছেন, আগামী 12 ফেব্রুয়ারি হতে চলা নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "আসন্ন নির্বাচনের জন্য 330 জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিশ্চিত হয়েছেন। যে দেশগুলি এখনও তাদের প্রতিনিধি নিশ্চিত করেনি, তাদের মধ্যে রয়েছে ভারত, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, মিশর, ফ্রান্স, কুয়েত, মরক্কো, নাইজেরিয়া এবং রোমানিয়া।"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন (OIC)-সহ ছয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ফেব্রুয়ারিতে হতে চলা বাংলাদেশের 13তম সাধারণ নির্বাচন এবং জুলাই মাসের জাতীয় সনদের ওপর গণভোটের জন্য কমপক্ষে 63 জন পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, 16টি দেশ এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত 32 জন ব্যক্তির পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, যার ফলে এই দুটি নির্বাচনের জন্য নিশ্চিত হওয়া আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের মোট সংখ্যা এখনও পর্যন্ত 330 জনে দাঁড়িয়েছে।"
আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সফরের সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র সচিব এবং এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মুরশেদ বলেছেন, আগামী দিনে আরও পর্যবেক্ষক যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। মুরশেদ বলেন, "আমরা আশা করছি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বাড়বে৷ কারণ, পর্যবেক্ষক পাঠানোর জন্য আমন্ত্রিত কয়েকটি দেশ এখনও তাদের প্রতিনিধিদের নাম নিশ্চিত করেনি।"
বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রায় 2000 প্রার্থী 300টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই প্রার্থীরা 50টিরও বেশি রাজনৈতিক দল এবং বেশ কয়েকজন নির্দল প্রার্থীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। জুলাই মাসের জাতীয় সনদের উপর গণভোটের সঙ্গেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।