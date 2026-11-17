'খুবই শক্ত ধাতের মানুষ' ! মোদিকে নিয়ে কোয়াড মঞ্চে রসিকতা ট্রাম্পের
Quad Leaders Meeting: মোদি জানান, গত জানুয়ারি থেকে আমাদের বিদেশমন্ত্রীরা 5 বার সাক্ষাৎ করেছেন ৷ রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার এটা থেকেই স্পষ্ট ৷"
Published : November 17, 2026 at 10:29 PM IST
ম্যানিলা, 17 নভেম্বর: কোয়াড নেতাদের সম্মেলনে মার্কিন 'বন্ধুর' সঙ্গে আবার দেখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ফের মনে করালেন মোদি তাঁর বন্ধু এবং একজন মহান নেতা ৷
মঙ্গলবার ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় কোয়াড সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যানথনি আলবানিজ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মোদি সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "উনি একজন মহান নেতা এবং আমার বন্ধু, সারা বিশ্বে সবাই ওঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন ৷" বৈঠকের আগে কোয়াড-সঙ্গীদের নিয়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে ট্রাম্পকে ৷ তখনও মোদিকে তিনি বলেন, 'খুবই শক্ত ধাতের মানুষ' আর এই সূত্রে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ট্রাম্পের সরস প্রতিক্রিয়া, 'উনি আরও কঠিন মাপের মানুষ'! অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যানথনি আলবানিজ আর ট্রাম্প নিজে হচ্ছেন 'okay' ধরনের মানুষ ! আলাপচারিতার সময় সবাই তাঁর এই রসিকতায় হেসে ওঠেন ৷
রাউন্ড টেবিল বৈঠকে মোদি মন্তব্য করেন, কোয়াড হচ্ছে 'গঠনমূলক এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্ব'৷ 'আমাদের সহযোগিতার পরবর্তী ধাপে নতুন এবং মজবুত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য' করবে মঙ্গলবারের বৈঠক, জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদির কথায়, "ভারতের জন্য কোয়াড হল গঠনমূলক এবং নির্ভরযোগ্য এক অংশীদারিত্ব ৷ সামুদ্রিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে নির্ভরযোগ্য় সরবরাহ-শৃঙ্খল, নয়া প্রযুক্তি থেকে বিপর্যয় মোকবিলা, সব ক্ষেত্রেই আমাদের চেষ্টা ছিল কোয়াড যেন ভরসাদায়ক সমাধান খুঁজে দিতে পারে ৷"
ম্যানিলার সঙ্গে কোয়াড-এর বহু পুরনো এবং বিশেষ সম্পর্ক মনে করিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "2007 সালে চার দেশের আধিকারিকরা প্রথম এখানেই সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ তার দশ বছর পরে 2017 সালে এখানেই আবার আমাদের আলোচনা শুরু হয় ৷ আবার আজ এই ঐতিহাসিক শহরেই কোয়াড বৈঠক হচ্ছে, এটা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক ৷ গত বছরের জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের বিদেশমন্ত্রীরা 5 বার সাক্ষাৎ করেছেন ৷ আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখার অঙ্গীকার এই বিষয়টি থেকেই স্পষ্ট ৷"
সোমবারই দু'দিনের সরকারি সফরে ম্যানিলা পৌঁছেছেন মোদি ৷ 23তম আসিয়ান-ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলন এবং 21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷
ট্রাম্প ম্যানিলা পৌঁছন মঙ্গলবার সকালে ৷ এখানে তিনি আঞ্চলিক সঙ্গী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য নীতি নিয়ে কথা বলবেন ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্টের দেশ এখন নানারকম প্রযুক্তিগত বিভ্রাটে জেরবার যার প্রভাব পড়েছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং বিমান পরিষেবায় ৷ কূটনৈতিক মহল মনে করছেন, সেসব থেকে খানিক বিরতি পাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ৷ ম্যানিলার পর ট্রাম্প পাড়ি দেবেন চিন ৷ সেখানে ঐতিহাসিক বৈঠক হতে চলেছে তিন পরমাণু শক্তিধর দেশের ৷